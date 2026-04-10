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Билеты
Электронный билет и аудиогид по замку Святого Георгия
Начало: Санта-Крус-ду-Кастелу, 1100-129, Лиссабон, Португа...
«Самостоятельное знакомство с замком Посетите «замок Святого Георгия» в удобном для вас темпе с электронным билетом и аудиогидом на смартфоне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€27 за билет
Билеты
Входные билеты в Лиссабонский собор: сокровищница и вид с хоров
Начало: Площадь Ларго-да-Се, 1100-585, Лиссабон, Португали...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€7 за билет
Билеты
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Билеты во Дворец Пена продаются по времени»
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Билеты
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Начало: Парк наций, 1990-221 Лиссабон
«Билет даёт доступ ко всем постоянным и временным выставкам»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (последний вход в 19:00)
€25 за билет
Билеты
Галерея MAAT и центральный зал: билет в музей искусства и технологий
Начало: Авенида Бразилиа, 1300-598, Лиссабон, Португалия
«Два пространства музея С этим входным билетом вы сможете посетить галерею и центральный зал Музея искусства, архитектуры и технологий»
€15 за билет
Билеты
Стадион «Бенфика Луш» и музей Косме-Дамиан с шарфом (на английском)
Начало: QR38+4CW Лиссабон, Португалия
€22 за билет
Билеты
Входной билет на постоянную экспозицию Музея Бэнкси
Начало: Р. Вириату, 25 Б, 1050-227 Лиссабон, Португалия
€13 за билет
Последние отзывы на экскурсии
О
Отличная экскурсия в Синтру и на побережье океана! Спасибо Игорю за приятное общение! За несколько часов узнали больше, чем знали до этого о Португалии. Рекомендую 100%. Спасибо огромное 😎👍🏻
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Д
Очень красивый собор, а вид из него просто потрясающий.
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А
Отличное место, чтобы спокойно отдохнуть и разглядывать статуи, которые словно смотрят в ответ — от мелких деталей 🔍 до необычных треугольных нимбов, которыми можно любоваться бесконечно
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С
Просто фантастика — здорово, что в одном месте собрано так много работ Бэнкси (копий). Обязательно стоит посетить.
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Д
Великолепное место. Легко попасть внутрь. Собор и сокровищница впечатляют, а с башни открывается панорамный вид — определённо стоит посетить.
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А
Дорога до этого места занимает немного времени, но оно того стоит. Здесь можно познакомиться с культурой уличного искусства в Лиссабоне
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И
В MAAT всегда проходят впечатляющие выставки современного искусства, которые точно понравятся ценителям. По этому билету можно посетить оба выставочных пространства, увидеть за день четыре разные экспозиции и исторический музей. Очень круто! Особенно запомнилась выставка Уильяма Кляйна.
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Т
Прекрасный замок и потрясающие виды, которые оттуда открываются.
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С
Это был идеальный день в Лиссабоне — наш последний перед вылетом. Мы провели в океанариуме около 3,5 часов, в основном наслаждаясь видом на великолепный главный резервуар
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В
Удивительная и захватывающая архитектура на берегу реки, интересные арт-инсталляции и выставки. Обязательно к посещению любителям современного искусства 🖼️
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Всего 33 отзыва в Лиссабоне в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Билеты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
- Электронный билет и аудиогид по замку Святого Георгия;
- Входные билеты в Лиссабонский собор: сокровищница и вид с хоров;
- Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера;
- Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы;
- Галерея MAAT и центральный зал: билет в музей искусства и технологий.
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Билеты" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 350. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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