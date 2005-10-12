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Лиссабон вчера и сегодня

Виталий К.
Виталий К. – Гид из Лиссабона
Вас ждет большая экскурсия ⛳ по Лиссабону, на которой вы увидите как историческую часть города, так и современные районы португальской столицы ⭐️.

Мы посетим готический Собор Се, увидим Замок 🏰 Святого Георгия, съездим в Парк 🌳 Наций и к грандиозному мосту Васко да Гама.

Прокатимся на фуникулере и побываем на футуристичном вокзале Ориенте.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €150 за экскурсию

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Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня

Что вы увидите

  • Алфама
  • Замок Святого Георгия
  • Собор Се
  • Парк Наций
  • мост Вашко де Гама
  • Лиссабонский океанариум
  • вокзал Ориенте.
Я предлагаю Вам сравнить самый древний и самый современный районы португальской столицы ⭐️. Это не просто исторически факты и виды, а приятная прогулка 👣 с яркими фото и впечатляниями. Мы заблудимся в узких улочках и переулках Алфамы, посетим готический Собор Се. После приедем в Парк 🌳 Наций, основанный к международной выставки ЭКСПО“Океаны, наследие будущего”.
Грандиозный мост Вашко де Гама, фуникулер 🚠, океанариум, футуристичный вокзал и другие любопытные объекты вернут Вас в глобальный мир!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт во время экскурсии
  • трансфер от отеля в черте города к месту начала экскурсии
  • трансфер по окончанию экскурсии в указанную клиентов точку.
Что не входит
  • Вход в замок Святого Георгия - 10 €
Начало и место завершения
🚩 У отеля гостя
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий К.
Виталий К.
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