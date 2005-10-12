Я предлагаю Вам сравнить самый древний и самый современный районы португальской столицы ⭐️. Это не просто исторически факты и виды, а приятная прогулка 👣 с яркими фото и впечатляниями. Мы заблудимся в узких улочках и переулках Алфамы, посетим готический Собор Се. После приедем в Парк 🌳 Наций, основанный к международной выставки ЭКСПО“Океаны, наследие будущего”.
Грандиозный мост Вашко де Гама, фуникулер 🚠, океанариум, футуристичный вокзал и другие любопытные объекты вернут Вас в глобальный мир!
Что входит
Услуги гида
транспорт во время экскурсии
трансфер от отеля в черте города к месту начала экскурсии
трансфер по окончанию экскурсии в указанную клиентов точку.
Что не входит
Вход в замок Святого Георгия - 10 €
Начало и место завершения
🚩 У отеля гостя
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.