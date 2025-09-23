Индивидуальная
до 6 чел.
Брага и Гимарайнш из Порту
Откройте для себя два исторических города: Брага с её религиозными традициями и Гимарайнш, где зародилось королевство Португалия
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
€360 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Порту - любовь с первого взгляда
Порту - это город, который завораживает с первого взгляда. Прогуляйтесь по историческому центру, узнайте о его богатой истории и легендах
Начало: У башни Клеригуш
Расписание: в пятницу в 14:30
26 сен в 14:30
3 окт в 14:30
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Очаровательный Порту: от вина до архитектуры
Один день в Порту подарит встречу с историей и культурой: от средневековой архитектуры до современных легенд. Узнайте, как город связан с белым носорогом
Начало: У башни Клеригуш
Завтра в 09:00
24 сен в 16:00
€99 за всё до 10 чел.
