1 чел. По популярности На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Брага и Гимарайнш из Порту Откройте для себя два исторических города: Брага с её религиозными традициями и Гимарайнш, где зародилось королевство Португалия €360 за всё до 6 чел. Пешая 3.5 часа 1 отзыв Мини-группа до 12 чел. Порту - любовь с первого взгляда Порту - это город, который завораживает с первого взгляда. Прогуляйтесь по историческому центру, узнайте о его богатой истории и легендах Начало: У башни Клеригуш Расписание: в пятницу в 14:30 €25 за человека Пешая 3.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Очаровательный Порту: от вина до архитектуры Один день в Порту подарит встречу с историей и культурой: от средневековой архитектуры до современных легенд. Узнайте, как город связан с белым носорогом Начало: У башни Клеригуш €99 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Порту

