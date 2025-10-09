Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Завтра в 08:30
10 окт в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Порту - это не только архитектура, но и истории людей, которые создавали его. Узнайте, почему Педру был Первым и Четвёртым, и как портвейн связан с Доуру
Начало: У Университета Порту
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: Torre dos Clérigos
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Привет, Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту на индивидуальной прогулке: снимайте видео, изучайте историю и получайте подарки. Узнайте больше о городе
Начало: У церкви Клеригуш
Завтра в 17:00
10 окт в 15:00
от €50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История и архитектура Порту
Откройте для себя очарование Порту через его улочки, церкви и мосты. Уникальная возможность понять душу города через его историю и культуру
Начало: На Praça de Gomes Teixeira Porto
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€95
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
13 окт в 10:30
15 окт в 10:30
€110 за всё до 5 чел.
