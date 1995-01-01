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Синтра. Шаг за шагом

5
4 отзыва
Alena
Alena – Гид из Синтры
Давайте вместе отправимся в «город португальских королей», где располагаются самые загадочные королевские резиденции.

Это старинный город 🏙️ Синтра, который с первого взгляда поражает своими величественными дворцами, возвышающимися над городом, и древними мощеными улочками, которые будто являются телепортом в прошлое.

Наша экскурсия ⛳ может начинаться как в центре Лиссабона — у жд вокзала Rossio, так и в городах лиссабонской Ривьеры — Кашкайш, Эшторил, Каркавелуш и тд.
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Синтра. Шаг за шагом
Синтра. Шаг за шагом

Что вы увидите

  • Центр города Синтра
  • Муниципалитет Синтра
  • Арабскую крепость
  • Старейшая кондитерская городка
  • Национальный Дворец Синтра
  • Парк и Дворец Пена
  • Усадьба Регалейра
  • (посещаем два дворца)
Город Синтра, который называют “кород португальских королей”, тк в нем располагались любимые загородные резиденции королей, а в 1995 году внесен в список Юнеско, и тысячи туристов считают обязательным посетить этот город 🏙️. Долгие столетия с 12 века неофициальной резиденцией был Дворец (Национальный Дворец Синтра), который и сегодня украшает центр города. Дворец легко узнать по громадным дымовым трубам. Мы пройдемся по извилистым улочкам исторического центра Синтра и насладимся ароматной выпечкой города, местным вином 🍷 и сувенирными изделиями в творческих мастерских местных авторов. После отправимся в сторону загадочной усадьбы всей Португалии – Усадьба Регалейра. Ее хозяин Карвальо Монтейру был состоятельным человеком, изучающий алхимию и масонство, эзотерику. Итогом его жизненных увлечений стала усадьба и парк 🌳 Регалейра, полная загадок, символов и неожиданностей.
Экскурсия может начинаться как в центре Лиссабона (у жд вокзала Rossio), так и городах лиссабонской Ривьеры (Кашкайш, Эшторил, Каркавелуш и тд). Встречаемся у железнодорожного вокзала Россиу.
PS Возможно совместное посещение западного мыса Кабо де Рока и прибрежной линий Ривьеры, стоимость уточняется.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы
  • входные билеты
Начало
🚩 жд вокзал Синтра или по договорености
Место завершения
🏁 город Синтра
Синтра. Шаг за шагом
Синтра. Шаг за шагом
Синтра. Шаг за шагом
Синтра. Шаг за шагом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alena
Alena
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4 отзыва оставили туристы

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