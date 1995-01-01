Город Синтра, который называют “кород португальских королей”, тк в нем располагались любимые загородные резиденции королей, а в 1995 году внесен в список Юнеско, и тысячи туристов считают обязательным посетить этот город 🏙️. Долгие столетия с 12 века неофициальной резиденцией был Дворец (Национальный Дворец Синтра), который и сегодня украшает центр города. Дворец легко узнать по громадным дымовым трубам. Мы пройдемся по извилистым улочкам исторического центра Синтра и насладимся ароматной выпечкой города, местным вином 🍷 и сувенирными изделиями в творческих мастерских местных авторов. После отправимся в сторону загадочной усадьбы всей Португалии – Усадьба Регалейра. Ее хозяин Карвальо Монтейру был состоятельным человеком, изучающий алхимию и масонство, эзотерику. Итогом его жизненных увлечений стала усадьба и парк 🌳 Регалейра, полная загадок, символов и неожиданностей.

Экскурсия может начинаться как в центре Лиссабона (у жд вокзала Rossio), так и городах лиссабонской Ривьеры (Кашкайш, Эшторил, Каркавелуш и тд). Встречаемся у железнодорожного вокзала Россиу.

PS Возможно совместное посещение западного мыса Кабо де Рока и прибрежной линий Ривьеры, стоимость уточняется.