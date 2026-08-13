Билеты
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+
Откройте для себя винодельческое наследие Абрау-Дюрсо! Пройдите по историческим тоннелям, посетите музеи и насладитесь дегустацией лучших тихих вин
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2500 ₽ за человека
Аудиогид
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30 и 16:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Аудиогиды Трипстера»
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