2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы

Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо

Галина
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Галина – ваш гид
В этом маршруте соединились умиротворяющие пейзажи Абрау, традиции русского виноделия и искрящиеся пузырьки шампанского! На день оставив Анапу, вы прогуляетесь по живописным окрестностям озера, узнаете об истории винного края и продегустируете игристые вина на легендарном заводе Абрау-Дюрсо.
5300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Анапе
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы

Что вас ожидает

Прогулка по «маленькой Швейцарии»
Озеро Абрау — европейский уголок Черноморского побережья, которой вызывает ассоциации с зеленой Швейцарией, и вы непременно в этом убедитесь, оказавшись здесь. Мы прогуляемся по ухоженной набережной и рукотворному парку с интересными инсталляциями, посмотрим на знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка» и полюбуемся идиллическим природным ландшафтом с видовых площадок вокруг озера. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, ценителям изделий ручной работы посоветую сувениры на колоритном арт-базаре, поклонникам истории расскажу о связи Абрау с именем князя Голицына. А если в Абрау мы окажемся вечером, то непременно посетим крупнейшее в России лазерное шоу Поющих фонтанов.

От гаражного виноделия до завода Абрау-Дюрсо
По дороге к Абрау из Анапы мы поговорим об истории региона и его главном бренде — заводе шампанских вин. Вы узнаете об особенностях местного гаражного виноделия, сможете заглянуть на домашние винодельни и сыроварни, а после оцените ассортимент игристых и тихих вин в фирменных магазинчиках Абрау-Дюрсо. При желании мы сможем посетить и сам старинный винзавод: здесь вы познакомитесь с тонкостями процесса производства шампанского и продегустируете знаменитый напиток в погребах Абрау-Дюрсо.

Организационные детали

  • Экскурсии и дегустации на заводе Абрау-Дюрсо оплачиваются отдельно по желанию: 750 — 2500 рублей с человека (требуется предварительная запись).
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение галереи световых инсталляций — 500 рублей с человека, SUP-прогулка, катание на катамаране или ретро-пароходе.
  • Дорога из Анапы в Абрау-Дюрсо занимает 1,5 часа (в одну сторону, без учёта пробок), транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • По климатическим, ландшафтным и временным особенностям проведения этих экскурсий, минимальный возраст детей для посещения экскурсии составляет 5 лет.
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Анапе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мне 36 лет, и моя основная деятельность связана с туризмом. Частными экскурсиями по городу и близлежащим районам занимаюсь уже 3 года — как пешеходными, так автомобильными. Имею сертификат экскурсовода и высшее образование в сфере туризма. Легко подстраиваюсь под ситуацию, владею английским. Мне нравится рассказывать интересные факты и открывать гостям новые места, погружая в самобытную атмосферу и необыкновенную красоту края, в котором я живу!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2019
Люди. это место - сказка! Словами не описать всей красоты озера и его окрестностей! Такое точно стоит увидеть хотя бы 1 раз в жизни. С экскурсоводом тоже очень повезло. Галина рассказывает интересно и увлекательно. Боялся, что будет утомительно и нудно, но нет, время летит незаметно. Нисколько не пожалели, что обратились именно к Галине, а не в бюро экскурсий.
28 июня 2019
Ездили на экскурсию 27 июня, всё очень понравилось. Гид Галина очень хорошая, приветливая, уумная ,девушка, много рассказала нам про Анапу, про хорошие и недорогие вина , подсказала где преобрести. Показала красивые места.Ездили на новом авто Toyota Corolla с кондиционером, так что было не жарко и комфортно. Один совет: кто хочет посмотреть на вечерние фонтаны с инстоляциями , тогда выезжайте на экскурсию в 15:00 как предлагает Галина. Кому они не интересны , выезжайте с утра.

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