Обзорные экскурсии в Абрау-Дюрсо

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Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин

Александр
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Александр – ваш гид
Вы исследуете край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина.

Погуляете вдоль озера с изумрудно-голубой водой, узнаете тонкости приготовления напитков на винзаводе и услышите местные предания.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Встреча Абрау
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Великолепие Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо

Что вас ожидает

Чудеса озера Абрау
Озеро Абрау — место невероятной красоты, где голубые воды окружены всеми оттенками зеленого. Вокруг него раскинулись виноградники, а на берегу расположился старейший винзавод России по производству шампанских вин. Вы погуляете по ухоженной набережной и живописному парку, сделаете романтические снимки с видовых площадок, посетите арт-базар с промыслами местных умельцев и, по желанию, попробуете настоящую черкесскую и горскую кухню в уютном кафе.

Секреты винного завода
После прогулки вдоль озера мы отправимся на винзавод. По пути я расскажу о его открытии, о связи с князем Голицыным, о секрете его названия и о том, почему местный климат идеально подходит для выращивания даже самых требовательных сортов винограда. На заводе вы спуститесь в старинные подвалы, понаблюдаете за процессом изготовления вина и шампанского и, конечно, продегустируете самые известные и необычные сорта.

Организационные детали

Дополнительные расходы: экскурсия с дегустацией на винзаводе (от 850 рублей с человека), еда и напитки.

Великолепие Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Абрау.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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Обзорные экскурсии в Абрау-Дюрсо

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4000 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Во время дружеского путешествия я живым и простым языком расскажу, как поселок обрел общероссийскую славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын. Проведу по самым колоритным местам Абрау и покатаю на лодочке. И, конечно, будут истории о заводе с дегустациями, а на «десерт» — феерическое шоу фонтанов!
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанскогоАбрау-Дюрсо — колыбель российского шампанскогоАбрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
4100 за экскурсию
5 часов
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Абрау-Дюрсо — не только один из главных брендов Краснодарского края, но и идеальное место для знакомства с российским виноделием. Вы узнаете о тонкостях производства шампанского, продегустируете местное игристое в погребах винного завода и исследуете окрестности озера Абрау, напоминающие идиллические пейзажи Швейцарии.

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