Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию. Очарование высокогорного озера Рица, уникальный климат Гагр, реликтовые сосны Пицунды и чистейшее море с песчаными пляжами, развалины древних храмов, сказочный колхидский лес! Нас ждет настоящее приключение!
За время тура мы посетим:
- смотровая Гагры
- парк принца Ольденбургского
- ресторан Гагрипш
- развалины храма Х века
- голубое озеро
- прогулка в сказочном лесу
- ущелье Каменный мешок
- Смотровая на озере Рица
- Сталинская дача
- Пицундский храм
- рынок в Пицунде
- курорт Пицунда
- реликтовая сосновая роща