Абхазия - очарование Рицы и Пицунды

Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию

Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию.

Очарование высокогорного озера Рица, уникальный климат Гагр, реликтовые сосны Пицунды и чистейшее море с песчаными пляжами, развалины древних храмов, сказочный колхидский лес! Нас ждет настоящее приключение!
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды
Абхазия - очарование Рицы и Пицунды

Что вы увидите 🤩

  • смотровая Гагры
  • парк принца Ольденбургского
  • ресторан Гагрипш
  • развалины храма Х века
  • голубое озеро
  • прогулка в сказочном лесу
  • ущелье Каменный мешок
  • Смотровая на озере Рица
  • Сталинская дача
  • Пицундский храм
  • рынок в Пицунде
  • курорт Пицунда
  • реликтовая сосновая роща
Классический маршрут идеально подойдет путешественникам, которые впервые едут в Абхазию. Очарование высокогорного озера Рица, уникальный климат Гагр, реликтовые сосны Пицунды и чистейшее море с песчаными пляжами, развалины древних храмов, сказочный колхидский лес! Нас ждет настоящее приключение!

За время тура мы посетим:

  • смотровая Гагры
  • парк принца Ольденбургского
  • ресторан Гагрипш
  • развалины храма Х века
  • голубое озеро
  • прогулка в сказочном лесу
  • ущелье Каменный мешок
  • Смотровая на озере Рица
  • Сталинская дача
  • Пицундский храм
  • рынок в Пицунде
  • курорт Пицунда
  • реликтовая сосновая роща
Что входит
  • Трансфер на комфортном авто
  • Услуги квалифицированного гида
Что не входит
  • Нац. парк Рица (350р. )
  • Храм Пицунда (100 р. )
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Марина К.
Марина К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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