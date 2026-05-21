Природные сокровища Абхазии — высокогорное озеро Рица, Голубое озеро и каскады водопадов — ждут вас! С нами вы не только насладитесь видами, но и познакомитесь с местной культурой: побываете в Новоафонском монастыре, попробуете абхазские деликатесы, а в тёплое время года даже искупаетесь в море в Пицунде.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:45 — встреча с гидом, прохождение границы

7:30 — ресторан «Гагрипш» — символ старой Гагры

7:45 — Приморский парк, Колоннада, Зимний театр

9:00 — мандариновый сад

Если вы едете осенью или зимой, сможете попробовать цитрусовые прямо с ветки.

10:15 — завтрак и дегустация

Сыры, мёд, чай и домашнее вино.

11:30 — остановка у реки Бзыбь

Работает зиплайн — можно пролететь над бурной рекой (опционально, за дополнительную плату).

12:00 — Голубое озеро

Учёные до сих пор спорят, почему его вода имеет такой яркий оттенок даже в пасмурный день.

13:30 — озеро Рица.

Остановка для короткой экскурсии, время для фотографий.

15:15 — водопады Птичий клюв и Молочный

По желанию — подъём на смотровую площадку над Рицей (высота 1350 метров над уровнем моря).

16:15 — Новоафонский монастырь

Величественный комплекс в византийском стиле, построенный в конце 19 века. По желанию — посещение пещеры.

17:00 — рукотворный водопад в Новом Афоне

17:15 — заброшенная станция Псырцха

Старый вокзал в стиле модерн, заросший зеленью, — место с удивительной энергетикой.

17:30 — Храм Симона Канонита (осмотр снаружи)

18:30 — Пицунда

Остановка на городском пляже. Летом можно искупаться в Чёрном море.

20:00 — возвращение в Россию

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes

Оплачивается дополнительно: вход в Новоафонскую пещеру — 1000 ₽ за чел. экологический сбор на озеро Рица (1000 ₽ — взрослый, 500 ₽ — дети до 11 лет включительно, бесплатно — дети до 7 лет)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (локации и развлечения по желанию)

Храм в селе Лыхны — 300 ₽ за чел.

Дача Сталина — 300 ₽ за чел.

Смотровая Птичий клюв — 300 ₽ за чел. (в тёплое время года)

Молочный водопад — 300 ₽ за чел. (при благоприятной погоде)

Прохождение границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов:

— загранпаспорт

— свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать)

— свидетельство о приобретении гражданства

— паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях