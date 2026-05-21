Главное в Абхазии - из Адлера

От высокогорных озёр к древним монастырям: один день ярких впечатлений
Природные сокровища Абхазии — высокогорное озеро Рица, Голубое озеро и каскады водопадов — ждут вас! С нами вы не только насладитесь видами, но и познакомитесь с местной культурой: побываете в Новоафонском монастыре, попробуете абхазские деликатесы, а в тёплое время года даже искупаетесь в море в Пицунде.
Описание экскурсии

6:45 — встреча с гидом, прохождение границы

7:30 — ресторан «Гагрипш» — символ старой Гагры

7:45 — Приморский парк, Колоннада, Зимний театр

9:00 — мандариновый сад

Если вы едете осенью или зимой, сможете попробовать цитрусовые прямо с ветки.

10:15 — завтрак и дегустация

Сыры, мёд, чай и домашнее вино.

11:30 — остановка у реки Бзыбь

Работает зиплайн — можно пролететь над бурной рекой (опционально, за дополнительную плату).

12:00 — Голубое озеро

Учёные до сих пор спорят, почему его вода имеет такой яркий оттенок даже в пасмурный день.

13:30 — озеро Рица.
Остановка для короткой экскурсии, время для фотографий.

15:15 — водопады Птичий клюв и Молочный

По желанию — подъём на смотровую площадку над Рицей (высота 1350 метров над уровнем моря).

16:15 — Новоафонский монастырь

Величественный комплекс в византийском стиле, построенный в конце 19 века. По желанию — посещение пещеры.

17:00 — рукотворный водопад в Новом Афоне

17:15 — заброшенная станция Псырцха

Старый вокзал в стиле модерн, заросший зеленью, — место с удивительной энергетикой.

17:30 — Храм Симона Канонита (осмотр снаружи)

18:30 — Пицунда

Остановка на городском пляже. Летом можно искупаться в Чёрном море.

20:00 — возвращение в Россию

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes
  • Оплачивается дополнительно: вход в Новоафонскую пещеру — 1000 ₽ за чел. экологический сбор на озеро Рица (1000 ₽ — взрослый, 500 ₽ — дети до 11 лет включительно, бесплатно — дети до 7 лет)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (локации и развлечения по желанию)

  • Храм в селе Лыхны — 300 ₽ за чел.
  • Дача Сталина — 300 ₽ за чел.
  • Смотровая Птичий клюв — 300 ₽ за чел. (в тёплое время года)
  • Молочный водопад — 300 ₽ за чел. (при благоприятной погоде)

Прохождение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов:
    — загранпаспорт
    — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать)
    — свидетельство о приобретении гражданства
    — паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Стоимость экскурсии

Участник1615 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 11176 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остаётся забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!

Дистель
прекрасная экскурсия, гид Елизавета очаровательна, интересно рассказывает, отлично знает историю. единственный минус- крайне опасное вождение на территории Абхазии. Водитель несется с огромной скоростью, обгоняет, пассажирам в конце салона очень некомфортно.
Абхазсцам следуют облагородить инфраструктуру национального парка, в частности исправить ситуацию с ужасными туалетами
