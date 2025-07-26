Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
11 дек в 13:00
13 дек в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Прогуляться по старинным улицам от царской слободы к купеческим особнякам
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июля 2025Александров: город правителей, город изгнанниковДата посещения: 25 июля 2025Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
- ССветлана29 ноября 2025Необычный для нас формат экскурсии, хорошо подобранное музыкальное сопровождение, неспешная прогулка. Информация воспринимается легко, но при всей незатейливости историй чудесно
- ООльга17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия.
Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас
- AAlexey11 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!
- РРотастикова6 ноября 20256 ноября 2025 приехали на индивидуальную экскурсию в Александров. Даже представить себе не могли, какой это замечательный, загадочный и удивительный
- ООльга4 ноября 2025Наталья прекрасный человек,чуткая, тактичная,приятная женщина. Интересный формат экскурсии, тема необычная и увлекательная. Музыкальная составляющая отличная! Несмотря на серый,холодный осенний день отлично провели время. С удовольствием вернемся. Спасибо!!!
- ССветлана1 ноября 2025Все прекрасно, новый для нас формат, но очень удобно, особенно с маленьким ребенком
- ИИрина28 октября 2025Интересно. Познавательно. Маршрут продуман. Приехали чуть раньше запланированного, нам пошли навстречу и начали экскурсию раньше заранее оговоренного времени.
- ГГалина13 октября 2025Рекомендуем
- ААлександра12 октября 2025Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке.
- ККапитанова29 сентября 2025Все очень понравилось! Впечатления от экскурсии незабываемые. Экскурсовод Анна Сергеевна - замечательный лектор, сразу чувствуется, что любит и знает свой
- ООшкина21 сентября 2025Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете
- ЕЕкатерина31 августа 2025Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.
- ЕЕлена26 августа 2025Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!
- ГГалиулин25 августа 2025Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От
- ММарина20 августа 2025« город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю
- ЕЕлена20 августа 2025Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту
- ВВалентина16 августа 2025Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.
- ИИрина7 августа 2025Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
С удовольствием рекомендую.
- ДДаниил6 августа 2025Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
