Что вас ожидает< / h3>

Прогулка у Розового озера< / strong> Озеро Сасык-Сиваш, приютившееся между Евпаторией и курортом Саки, смело можно внести в список самых удивительных и популярных мест Крыма. Вы окажетесь у водоема с розовой и очень соленой водой, узнаете о его происхождении и секрете невероятного цвета. Рассмотрите кристаллы розовой соли и, конечно, сделаете чудесные фотографии (особенно хорошо на фоне озера смотрится светлая одежда) . Не забудьте взять с собой бутылочку воды, чтобы ополоснуть руки и ноги после прогулок по соленой кромке озера! < / p>

Улочки Малого Иерусалима< / strong> Затем вас окружат аутентичные переулки средневековой Евпатории: мы исследуем старый район города. получивший название Малый Иерусалим. Здесь веками мирно соседствуют памятники дюжины культур и религий. На колоритных улицах вы рассмотрите турецкие Гёзлевские ворота и караимские кенассы, храм святого Николая и мечеть Хан-Джами, Стену Плача и Текие Дервишей. Истории города от османской эпохи до наших дней, традиции караимов и дервишей, архитектурное многообразие и ароматы специй - все эти детали позволят с головой погрузиться в атмосферу чудом сохранившегося Старого города. < / p>

А чтобы отдохнуть и освежиться перед дорогой в Алушту, на обратном пути мы остановимся для купания на широком пляже «Евпаторийский берег». < / p>< / div>