Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим

Познакомиться с историческими кварталами и главной фото-локацией Евпатории на автобусной экскурсии

За один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями средневековой Евпатории и побываете на удивительном озере Сасык-Сиваш.

Вы соберете мозаику культур в самобытном Малом Иерусалиме, осмотрите храмы и мечети, постройки караимов и дервишей, Стену Плача и Гёзлевские ворота.

А еще откроете секрет соленого розового водоема и отдохнете на морском пляже
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим

Что вас ожидает< / h3>

Прогулка у Розового озера< / strong> Озеро Сасык-Сиваш, приютившееся между Евпаторией и курортом Саки, смело можно внести в список самых удивительных и популярных мест Крыма. Вы окажетесь у водоема с розовой и очень соленой водой, узнаете о его происхождении и секрете невероятного цвета. Рассмотрите кристаллы розовой соли и, конечно, сделаете чудесные фотографии (особенно хорошо на фоне озера смотрится светлая одежда) . Не забудьте взять с собой бутылочку воды, чтобы ополоснуть руки и ноги после прогулок по соленой кромке озера! < / p>

Улочки Малого Иерусалима< / strong> Затем вас окружат аутентичные переулки средневековой Евпатории: мы исследуем старый район города. получивший название Малый Иерусалим. Здесь веками мирно соседствуют памятники дюжины культур и религий. На колоритных улицах вы рассмотрите турецкие Гёзлевские ворота и караимские кенассы, храм святого Николая и мечеть Хан-Джами, Стену Плача и Текие Дервишей. Истории города от османской эпохи до наших дней, традиции караимов и дервишей, архитектурное многообразие и ароматы специй - все эти детали позволят с головой погрузиться в атмосферу чудом сохранившегося Старого города. < / p>

А чтобы отдохнуть и освежиться перед дорогой в Алушту, на обратном пути мы остановимся для купания на широком пляже «Евпаторийский берег». < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>

Как проходит экскурсия< / strong> < / p>

  • Дорога до Евпатории займет около 2,5 часов. На озере мы проведем 40-50 минут, в Евпатории - около 3,5 часов, остановка на пляже на обратном пути - 40-50 минут. < / li>
  • В Евпатории у вас будет время пообедать в одном из кафе города< / li>
  • Возвращение в Алушту в 18:30-19:30< / li>
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды< / li> < / ul>

    Дополнительные расходы< / strong> < / p>

    • Обед в кафе (по желанию) , а также входные билеты на объекты - около 700 руб. за взрослого и 350 руб. за ребенка< / li>
    • Стоимость входных билетов ориентировочная и может меняться музеями в зависимости от сезона< / li> < / ul>< / div>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у кинотеатра «Шторм» в Алуште
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность - любовь к родному краю. Наше главное увлечение - походы и путешествия
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