Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров

Об Александре III, Николае II и политических лидерах 20 в. — в исторических резиденциях Южного Крыма

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Вы познакомитесь с двумя яркими памятниками дворцово-парковой архитектуры.

Осмотрите эклектичный Массандровский дворец с дивным ландшафтным парком и на его примере увидите срез до- и послереволюционной истории 📖 страны.

А в Ливадийском дворце поговорим о любимой летней резиденции Николая II и месте, где состоялась знаковая встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров

Что вас ожидает

Старинная Массандра
Вы узнаете о дворцово-парковом проекте французского архитектора, запущенном в 80-е годы позапрошлого века, позднейших модификациях других авторов и владельцах имения – князе Воронцове и императоре Александре III, которым не суждено было пожить в своих владениях. Прогуляетесь 👣 по прекрасному ландшафтному парку и познакомитесь со множеством видом субтропических растений. А также послушаете о судьбе Массандры, которая успела побывать после смены власти в самых разных статусах.

Белый дворец: резиденция последнего императора России
После Александра III Массандра перешла к Николаю II, но он редко сюда приезжал – его любимым местом летнего отдыха стал Ливадийский дворец, построенный специально для императорской семьи. Сюда вы отправитесь во второй части программы. Гуляя по парку и осматривая экспозиции сооружения, узнаете о проекте ялтинского архитектора и масштабе затрат на новую резиденцию. О постреволюционном периоде, когда здесь открыли санаторий для крестьян, а позже лечебный комбинат. А также о визитах известных личностей – Маяковского и Горького – и Ялтинской конференции глав трех держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: во дворец Александра III в Массандре – 400 руб. /взрослого и 100 руб. /ребенка; в Ливадийский дворец – 400 руб. /человека
  • Для пенсионеров, студентов, школьников и инвалидов действуют льготы на посещение дворцов по предъявлению подтверждающих документов
  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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