Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

В пещерный город Мангуп-Кале!

Раскрыть тайны средневекового княжества, отыскать место силы и насладиться потрясающими панорамами

Мангуп-Кале — самый крупный пещерный город в Крыму.

Вы исследуете древние руины и сохранившиеся постройки, услышите о расцвете и закате княжества, узнаете, почему городом заинтересовался тибетский монах.

А по пути к плато Мангуп осмотрите Форосский храм на скале и попробуете отличное местное пиво.
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!
В пещерный город Мангуп-Кале!

Что вас ожидает

Живописная дорога до плато

Мы проедем вдоль Южного берега Крыма: мимо горы Медведь, Гурзуфа, Ялты, Алупки, Симеиза. От Фороса дорога уходит в горы к Форосскому храму, расположенному на краю скалы — во время остановки вы сделаете отличные снимки. Далее проедем через Байдарские ворота, спустимся в долину и заедем на частную пивоварню, где можно попробовать и приобрести вкусное холодное пиво.

Наследие средневекового княжества

Добравшись до селения Ходжи-Сала с живописным озером, мы по древней дороге поднимемся на плато Мангупа. Ныне разрушенный, город Мангул-Кале в прошлом был центром небольшого княжества Феодоро — мы раскроем его богатую историю. Помимо руин, вы осмотрите пещерные церкви, казематы и даже старую трехэтажную крепость, где жили князья. Заглянете в подземные помещения, осмотрите цитадель — и выясните, в чем археологическая ценность этого места.

Источник силы

Говорят, что на плато есть два мощных места силы — если вы интересуетесь мистикой, мы покажем, как до них дойти. Расскажем предание о тибетском ламе, забредшем сюда с учениками, о Мангупском мальчике — погибшем сыне местного правителя, — и о том, как связан Мангуп и Священный Грааль.
Вдоволь налюбовавшись панорамой горных вершин и долин, открывающейся с плато, спустимся на обед и отдых к озеру, а после вернемся домой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Обед оплачивается отдельно
  • Путешествие на внедорожнике на плато Мангупа оплачивается дополнительно: 700 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на ул. Горького у кинотеатра "Шторм"
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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👥Групповые🛣Джиппинг🧒Для детей🏡Выездные#На джипе

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