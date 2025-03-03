Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Начало: Г. Архангелск, Площадь Ленина, д. 4
Расписание: Удобное время без ограничений, обязательно предварительное согласованию сторон.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Догги-путешествие
Начало: Архангельск, пл. Ленина, д. 3, Догги-центр
Расписание: 20 апреля в 11:00 — дети 7-12 лет. <br>27 апреля в 11:00 — дети 4-7 лет.
20 апр в 11:00
27 апр в 11:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина3 марта 2025Все понравилось - рекомендую!
- ЛЛюдмила17 января 2025Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод Арина познакомила нас с
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «От Площади Ленина»
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