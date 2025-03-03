От Площади Ленина – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Архангельске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Архангельск - план В великой страны
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2900 ₽ за всё до 6 чел.
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Начало: Г. Архангелск, Площадь Ленина, д. 4
Расписание: Удобное время без ограничений, обязательно предварительное согласованию сторон.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Догги-путешествие
Пешая
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Догги-путешествие
Начало: Архангельск, пл. Ленина, д. 3, Догги-центр
Расписание: 20 апреля в 11:00 — дети 7-12 лет. <br>27 апреля в 11:00 — дети 4-7 лет.
20 апр в 11:00
27 апр в 11:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    3 марта 2025
    Архангельск - план В великой страны
    Все понравилось - рекомендую!
  • Л
    Людмила
    17 января 2025
    Архангельск - план В великой страны
    Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод Арина познакомила нас с
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    городом, провела интереснейшую экскурсию по Архангельску, мы окунулись в историю города, оценили его перспективы, короче-влюбились в Архангельск, благодаря Арине, кроме того, она заботливо опекала нас, ведь мы две пожилые женщины. Арина, ещё раз-СПАСИБО.

    Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «От Площади Ленина»

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  5. Гостиный Двор
  6. Холмогоры
  7. Успенский Собор
  8. Проспект Чумбарова-Лучинского
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  10. Музей Малые Корелы
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в апреле 2025
Сейчас в Архангельске в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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