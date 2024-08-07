Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Арзамасе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Пешая
117 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Божий городок
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
18 авг в 08:00
19 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 4 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
18 авг в 08:00
19 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    7 августа 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Великолепный город и экскурсовод Кирилл! Грамотный, прекрасно разбирающийся в истории города и истории России. Очень редко встречаю таких знатоков своего дела!
  • А
    Анна
    6 августа 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Кирилл-великолепный экскурсовод. Очень интересная подача материала, показал нам всю центральную часть города Арзамаса. Мы были на экскурсии с тремя детьми и всем было интересно. Спасибо большое!
  • В
    Виталий
    30 июля 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Очень понравилась экскурсия с Кириллом - всё четко, лаконично и, главное, интересно! И это не просто какой-то заученный материал, но реально глубокое знания вопроса. Кирилл, спасибо, будем рекомендовать.
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Божий городок
    Об Алексее,как экскурсоводе, мы слышали в 2023г, во время экскурсионной поездки в Н. Новгород. Очень хотелось, чтобы именно он провел
    читать дальше

    нам экскурсию по Арзамасу. Ожидания оправдались на 5+. Так любить и знать свой город, его историю. Шикарный материал подать экскурсантам, как приятную беседу, без пафоса и громких слов. Но все им сказанное откладывается в памяти, как в диктофоне. Информации очень много, очень интересной и познавательной. Наша группа из 5человек (все с большой историей по путешествиям, если можно так выразиться), то есть нас удивить не так просто. Но здесь удивление очень приятное, восхищение и преклонение перед этим увлеченным в свою работу человеком. Мы бы рекомендовали его буквальнл всем, кто желает познакомиться с Арзамасом. Всем и везде вот таких, влюбленнях в свое дело, экскурсочодов. Огромное спасибо Вам, Алексей.

  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Божий городок
    Ну что мы знали про Арзамас? Вот Дивеево! Вот Болдино! Ну что-то про Арзамас 16 (хотя это вообще не Арзамас,
    читать дальше

    как оказалось)) А сам город прекрасен, интересен - это такой перекресток событий и судеб! И нам очень повезло встретить здесь Алексея, с его глубокими знаниями, прекрасной русской речью и искренней любовью к родному городу. Если вы хотите узнать и полюбить Арзамас - вам к Алексею!

  • В
    Владимио
    8 июля 2024
    Божий городок
    Хорошо, спасибо.
  • Е
    Елизавета
    5 апреля 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    10 января 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Арзамас - город с литературным именем
    Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
    читать дальше

    от его личности не оставит вас безучастными. Очень много воспоминаний из разных разделов русской литературы вдруг соединилось в единое понятие Арзамас, удивительно! Поспешили воспользоваться его советом и после экскурсии посетили музей Аркадия Гайдара, что стало само по себе отдельным событием! Будете ли проездом в Дивеево, Болдино, Муром или Нижний, обязательно сделайте остановку в Арзамасе для этой экскурсии. Думаю, эта экскурсия способна затмить впечатления от других экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Арзамасе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интересный Арзамас и его старинные профессии
  2. Божий городок
  3. Арзамас - город с литературным именем
Какие места ещё посмотреть в Арзамасе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Воскресенский собор
  2. Здание ратуши
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в августе 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Арзамасе на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 141 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам