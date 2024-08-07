2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
18 авг в 08:00
19 авг в 08:30
от 4 670₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
18 авг в 08:00
19 авг в 08:30
от 4 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия7 августа 2024Великолепный город и экскурсовод Кирилл! Грамотный, прекрасно разбирающийся в истории города и истории России. Очень редко встречаю таких знатоков своего дела!
- ААнна6 августа 2024Кирилл-великолепный экскурсовод. Очень интересная подача материала, показал нам всю центральную часть города Арзамаса. Мы были на экскурсии с тремя детьми и всем было интересно. Спасибо большое!
- ВВиталий30 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Кириллом - всё четко, лаконично и, главное, интересно! И это не просто какой-то заученный материал, но реально глубокое знания вопроса. Кирилл, спасибо, будем рекомендовать.
- ННаталья25 июля 2024Об Алексее,как экскурсоводе, мы слышали в 2023г, во время экскурсионной поездки в Н. Новгород. Очень хотелось, чтобы именно он провел
- ННаталья16 июля 2024Ну что мы знали про Арзамас? Вот Дивеево! Вот Болдино! Ну что-то про Арзамас 16 (хотя это вообще не Арзамас,
- ВВладимио8 июля 2024Хорошо, спасибо.
- ЕЕлизавета5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
- ААнастасия10 января 2024На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
- РРамеев23 августа 2023Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Нескучные экскурсии»
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