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Квест
2.5 часа
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
2 888₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Прогуляться по центру города и отыскать зашифрованные знаки
Начало: В районе кремля
27 июня в 09:00
28 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей13 мая 2024Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
- ННадежда28 февраля 2024Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Активности»
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