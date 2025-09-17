Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
17 сен в 15:00
19 сен в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная звуковибрационная сессия в Белокурихе с Яной и Евгением
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Алтая: Семинский перевал, Чике-Таман и другие уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии
14 сен в 08:30
15 сен в 08:30
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
