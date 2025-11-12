Али — ваша команда гидов в Дербенте

Провели экскурсии для 2456 туристов

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.