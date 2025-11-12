Отправляйтесь в глубины горного Дагестана, чтобы познакомиться с культурой и традициями региона. Вас ждёт Хунзахское плато, водопады Тобот и Итлятляр, а также уникальная Каменная чаша.
Не упустите возможность посетить мельницу по приготовлению урбеча и насладиться обедом из национальных блюд.
Путешествие подарит незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания о природных красотах и гастрономических открытиях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Великолепные виды Хунзахского плато
- 🌊 Водопады Тобот и Итлятляр
- 🍽 Национальная кухня в обед
- 🏞 Уникальная Каменная чаша
- 🌿 Погружение в культуру Дагестана
Что можно увидеть
- Хунзахское плато
- Каменная чаша
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Каньон Цолотль
Описание экскурсии
- Хунзахское плато — самое широкое горное плато в Дагестане
- Каньон Цолотль. Вы полюбуетесь невероятной природой, посетите мельницу по приготовлению урбеча, узнаете секреты рецепта и продегустируете это лакомство
- Водопады Тобот и Итлятляр — высокогорные и живописные. Любители экстрима смогут прыгнуть с тарзанкой (за доплату)
- Природный парк «Матлас». Через зелёные долины с террасами направимся в заповедные места, где в вашем распоряжении будут развлечения экстрим-парка (за доплату)
- Каменная чаша — теснина из трёх скалистых залов, соединённых друг с другом узкими проходами и пещерами
- Обед в национальном стиле. Вы попробуете блюда кавказской кухни, а на десерт — абрикосовую кашу с урбечом, покорившую многих гурманов
По пути поговорим о культуре и истории Дагестана, обычаях местных жителях, гастрономии и природных красотах.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter
- Транспорт, услуги гида и национальный обед (суп, салат, аварский хинкал, манты, чай, компот и абрикосовая каша) включены в стоимость
- Отдельно по желанию оплачивается зиплайн — 1000 ₽ и тарзанка — 6000 ₽
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в среду и воскресенье в 06:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 2456 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.Задать вопрос
Входит в следующие категории Дербента
