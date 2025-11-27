покачались на лиане, сфотографировались в дупле гигантского дерева, узнали про особенности и виды лиан, прошлись по неглубокой быстрой речке. Марта стремилась рассказать нам интересно и грамотно рассчитывала время - чтобы мы не особо пересекались с большими группами.



А потом был необычайно вкусный обед, мой сын, которого обычно трудно накормить, уплетал за обе щеки. Было очень уютно и по семейному. Марта рассказала о растениях в своем саду (частично незнакомых для жителей более северного климата).

Купание в море с плавным заходом и коричневым песком усилило приятные впечатления.



Благодарим водителя Тамерлана. Он заботливо забрал нас в сильный дождь от нашей локации, провез практически по кромке воды от поселка к лесу, мастерски переезжал через речки на пляже.

И высадил нас в нужной нам локации, показав другой вход в Нарын-Калу.



Спасибо большое за эту поездку!