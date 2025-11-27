Экскурсии к озерам из Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Дербенте, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Самурский лес: изумрудная сказка России
На машине
6 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Познакомиться с удивительной флорой и фауной, а также искупаться в лесном озере
Начало: От места вашего проживания
«Во время посещения заповедника вы сможете отдохнуть в прохладе деревьев, искупаться в чистом лесном озере и понежиться на морском пляже»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
Хунзах, Матлас, «Каменная чаша» и озеро Мочох: поездка из Дербента
На автобусе
13 часов
76 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«В завершении программы удивительное горное озеро и любимое место отдыха жителей и гостей края»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
19 апр в 07:00
20 апр в 07:00
3700 ₽ за человека
Нетуристический Дагестан - Хунзах, Матлас и озеро Мочох индивидуальный тур
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«В заключении мы посетим удивительное горное озеро Мочох»
Расписание: Ежедневно в 7:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Лена
    27 ноября 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Спасибо, понравилось
    Татьяна
    21 сентября 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Экскурсия просто потрясающая!
    Марта отличный гид и очень добродушная хозяйка. Сначала очень интересно погуляли по лесу, покатались на лиане, проехали на
    машине прямо по морю, погуляли по пляжу с черным песком, поохотились на гусей, а потом был очень вкусный и сытный обед!
    Огромное спасибо, этот день превзошел все ожидания)

    Дарья
    1 сентября 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Очень клиент-ориентированный организатор Александра. Прекрасный гид Афисат рассказала нам очень много про флору и фауну заповедника и поделились некоторыми рецептами
    обработки листьев и плодов для приготовления чая и полезных и вкусных средств. Аккуратный и внимательный водитель Тамерлан. Гостеприимная Марта угостила нас вкуснейшим сытным обедом. Удивительная природа, чистейшее теплое море, и в завершение посещение не просто ботанического сада, а "мастерской" ученого-агоронома Теймура Габетулаевича, который скоро наладит выращивание десятка видов экзотических фруктов на территории Дагестана, которые ранее в РФ не выращивались в принципе. Спасибо всей команде за незабываемые впечатления.

    Елена
    26 августа 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Отличная экскурсия, будет интересно и взрослым и детям! Время пролетело незаметно.
    Наталья
    24 августа 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Это было интересное путешествие в необычный лиановый лес. Увидели пышную растительность, ползучие лианы, зашли в огромное дупло всем семейством (в
    прямом смысле), красивое озеро, речку с теплой и холодной водой одновременно. Марта показала нам шикарную локацию для фото. Особое впечатление произвел могучий долгожитель - платан, который встречает путников приятной прохладой и приветливой тенью в жаркую погоду. А купание в море нашей мечты было просто шикарным. В конце пути посетили экраноплан Лунь. Спасибо Марте за гостеприимство, красивый рассказ и вкусный обед. А водителю Эдику за аккуратное вождение.

    Мария
    19 августа 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Спасибо большое Марте за рассказ об интересных точках Самурского леса и учет наших пожеланий! Было очень интересно и душевно! Мы
    покачались на лиане, сфотографировались в дупле гигантского дерева, узнали про особенности и виды лиан, прошлись по неглубокой быстрой речке. Марта стремилась рассказать нам интересно и грамотно рассчитывала время - чтобы мы не особо пересекались с большими группами.

    А потом был необычайно вкусный обед, мой сын, которого обычно трудно накормить, уплетал за обе щеки. Было очень уютно и по семейному. Марта рассказала о растениях в своем саду (частично незнакомых для жителей более северного климата).
    Купание в море с плавным заходом и коричневым песком усилило приятные впечатления.

    Благодарим водителя Тамерлана. Он заботливо забрал нас в сильный дождь от нашей локации, провез практически по кромке воды от поселка к лесу, мастерски переезжал через речки на пляже.
    И высадил нас в нужной нам локации, показав другой вход в Нарын-Калу.

    Спасибо большое за эту поездку!

    Наталья
    16 августа 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Очень понравился гид Марта. Очень грамотная речь, всё понятно и интересно рассказывает, нам понравилась экскурсия, а обед заслуживает особой похвалы. Мало того, что приготовлено всё вкусно, но ещё и с учётом диетического питания! Спасибо большое за лесную прогулку!
    Анна
    12 августа 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Прекрасная экскурсия по реликтовому лесу!
    Экскурсовод Марта - человек своего дела, очень увлекательно рассказала о лесных жителях, деревьях, которым не один
    десяток лет, разных видах лиан. Мы смогли насладиться не только видами горных рек, но и ощутить их холодное и теплое течение!
    Водитель Тамерлан очень вежливый, комфортно доставил нас до места экскурсии и обратно. По пути много рассказывал о местной истории, обычаях и традициях!

    Домой мы увезем прекрасные воспоминания и нереальные впечатления!

    Антон
    30 июля 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Очень хорошая экскурсия. Водитель Тарлан завез нас на родник. Гид Марта – профессионал своего дела. Рассказала и показала нам очень
    много интересного про Самурский лес. Самостоятельно столько интересных мест не найдешь в лесу или просто не заметишь и пройдешь мимо. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений.
    После экскурсии мы покупались в море, а потом был замечательный обед. Спасибо за отличную экскурсию!

    Никита
    29 июля 2025
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Прекрасная экскурсия. Действительно уникальное природное место России. Субтропическая растительность встречаются только здесь. Данная экскурсия очень подходит для семей с детьми. Важно не забыть перевести телефон в режим полёта, поскольку в паре километров от Азербайджана включается международный роуминг.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Озера»

Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Сулакский каньон;
  5. Джума-Мечеть;
  6. Водопад Тобот;
  7. Девичьи бани;
  8. Самое главное;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Дербентская стена.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в апреле 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
