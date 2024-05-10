На этой экскурсии мы хотим показать вам, насколько прекрасна Чеченская республика и как быстро она превратилась в самую развивающуюся область на Северном Кавказе. Вы увидите красивейшие мечети Чечни. Гид расскажет о них, а также об истории республики и Северного Кавказа в целом.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
07:00 — 11:00 — поездка из Дербента до Шали. По пути в 08:00 можем забрать вас из Избербаша, в 09:00 — из Махачкалы.
11:00 — 12:00 — приезд в Шали и осмотр мечети «Гордость Мусульман». Эта самая большая в Европе мечеть вмещает в себя до 30 тысяч человек.
12:00 — 12:30 — переезд в Грозный
12:30 — 13:30 — экскурсия по мечети имени Ахмата Кадырова с поэтичным названием «Сердце Чечни»
13:30 — 14:30 — обед в национальном ресторане
14:30 — 16:30 — посещение смотровой площадки «Грозный-Сити» и парка цветов
16:30 — 17:00 — переезд в Аргун
17:00 — 17:40 — экскурсия по мечети «Сердце матери»
17:40 — 21:30 — переезд до Дербента
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, билеты на смотровую площадку
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1. Есть детское кресло.
- Дополнительно оплачивается обед
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 81 туриста
Уважаемые гости, меня зовут Курбан. Я на протяжении многих лет знакомлю весь мир с красотами Дагестана! Я искренне рад, тому что наша республика стала очень популярна в туристическом направлении. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Георгий
10 мая 2024
Экскурсия была интересная и познавательная, отдельная благодарность экскурсоводу Тамирлану за историю Дагестана и Чечни, долгие переезды прошли незаметно) Очень светлая во всех смыслах мечеть в Шали. Даже иноверцам советую посетить, в этом месте вас услышат.
В
Виктория
4 мая 2024
На такие дальние поездки должны быть комфортные машины. То что это мерседес,ещё ничего не значит. Машина старая,салон весь в пыли,сидения твердые. Всю дорогу чувствовала себя,как в маршрутке. Вместо заявленных 12 часов,экскурсия длилась 14.5 часов. Очень утомительно (. Сам гид замечательный повествователь,было интересно.
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