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люблю свой Дагестан, а ещё больше люблю показывать и рассказывать про него! В моём портфеле 10 однодневных и 7 многодневных туров. Так же огромное количество индивидуальных программ под запрос клиента. В 2016 году я приобрел себе недорогую машину, на которой впервые отвёз людей на экскурсию в горы. Я собрал большую команду высококлассных профессионалов своего дела, лучшие гиды и опытные водители с большим стажем! Наши экскурсии и туры посетили более 15000 гостей из разных регионов России и СНГ. Я и моя команда из Дагестана, с мощной энергетикой и тёплой улыбкой встретим вас. Научим танцевать лезгинку и покажем всё по красоте. Покажем вам самые оригинальные места и красиво сфотографируем всех своих гостей.