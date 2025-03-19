Язык Тролля и Карадахская теснина Дербента

Этот экскурсионный день — отличная возможность для любителей природы испытать яркие впечатления и острые ощущения.

Уединение с природой и комфортный отдых — лучшее, что произойдет с вами, всё это мы предлагаем на нашей экскурсии.

Вас ждёт Язык Тролля, Кахиб и Гоор, Датунский храм,Карадахская теснина и обед в этно-доме, где вы даже сможете научиться готовить по рецептам горцев.
Язык Тролля и Карадахская теснина Дербента
Язык Тролля и Карадахская теснина Дербента
Язык Тролля и Карадахская теснина Дербента
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 08:00

Описание экскурсии

Язык Тролля

Язык Тролля – это уникальный и загадочный язык, который имеет свои корни в мифах и легендах. Он полон интересных выражений и фраз, которые могут удивить и порадовать любого, кто решит его изучить. Погружение в этот язык открывает двери к богатой культуре и традициям, которые стоит узнать.

Сторожевые Башни

Сторожевые Башни – это не просто архитектурные сооружения, а настоящие хранители истории. Они стояли на страже безопасности и защищали населенные пункты от различных угроз. Каждая башня имеет свою уникальную историю и атмосферу, что делает их посещение особенно увлекательным.

Кахиб

Кахиб – это место, полное тайн и загадок. Оно привлекает исследователей и любителей приключений. Здесь можно найти множество интересных артефактов и следов древних цивилизаций. Путешествие в Кахиб подарит вам незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к истории.

Гоор

Гоор – это место, где природа и культура сливаются воедино. Здесь можно насладиться великолепными пейзажами и уникальной архитектурой. Гоор предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха и культурного обогащения.

Датунский храм

Датунский храм – это не только религиозное сооружение, но и символ духовности и единства. Его архитектура и внутреннее убранство поражают воображение. Посещение храма позволяет ощутить атмосферу умиротворения и гармонии, а также узнать больше о традициях и верованиях местных жителей.

Каждое из этих мест имеет свою уникальную атмосферу и предлагает множество возможностей для изучения и самосовершенствования. Погружение в их историю и культуру может стать вдохновляющим и познавательным опытом для каждого.

Место и время сбора:07:00 - г. Дербент, ул. Агасиева 22б, (рядом с Тц Россией) северная автостанция 08:00 - г. Избербаш, ул. Буйнакского 113 (возле Сбербанка)

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3500 ₽
Детский3200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Язык Тролля
  • Сторожевые Башни
  • Кахиб и Гоор
  • Датунский храм
  • Карадахская теснина
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Джиппинг (трансфер на уазиках)
  • Обед в этно-доме
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Дербент, ул. Гагарина, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Место и время сбора:07:00 - г. Дербент, ул. Агасиева 22б, (рядом с Тц Россией) северная автостанция 08:00 - г. Избербаш, ул. Буйнакского 113 (возле Сбербанка)
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • За день до начала тура до 21:00 с вами свяжется менеджер и укажет, какой вас будет ждать транспорт на точке сбора и кто ваш гид
  • Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
  • Данная программа может подойти как для ребёнка, так и для людей золотого возраста. Вас ждёт очень интересная и насыщенная экскурсия
  • Номер телефона менеджера: 8 (989) 870-79-71 (поддержка)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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