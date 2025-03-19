Уединение с природой и комфортный отдых — лучшее, что произойдет с вами, всё это мы предлагаем на нашей экскурсии.
Вас ждёт Язык Тролля, Кахиб и Гоор, Датунский храм,Карадахская теснина и обед в этно-доме, где вы даже сможете научиться готовить по рецептам горцев.
Описание экскурсии
Язык Тролля
Язык Тролля – это уникальный и загадочный язык, который имеет свои корни в мифах и легендах. Он полон интересных выражений и фраз, которые могут удивить и порадовать любого, кто решит его изучить. Погружение в этот язык открывает двери к богатой культуре и традициям, которые стоит узнать.
Сторожевые Башни
Сторожевые Башни – это не просто архитектурные сооружения, а настоящие хранители истории. Они стояли на страже безопасности и защищали населенные пункты от различных угроз. Каждая башня имеет свою уникальную историю и атмосферу, что делает их посещение особенно увлекательным.
Кахиб
Кахиб – это место, полное тайн и загадок. Оно привлекает исследователей и любителей приключений. Здесь можно найти множество интересных артефактов и следов древних цивилизаций. Путешествие в Кахиб подарит вам незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к истории.
Гоор
Гоор – это место, где природа и культура сливаются воедино. Здесь можно насладиться великолепными пейзажами и уникальной архитектурой. Гоор предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха и культурного обогащения.
Датунский храм
Датунский храм – это не только религиозное сооружение, но и символ духовности и единства. Его архитектура и внутреннее убранство поражают воображение. Посещение храма позволяет ощутить атмосферу умиротворения и гармонии, а также узнать больше о традициях и верованиях местных жителей.
Каждое из этих мест имеет свою уникальную атмосферу и предлагает множество возможностей для изучения и самосовершенствования. Погружение в их историю и культуру может стать вдохновляющим и познавательным опытом для каждого.
Место и время сбора:07:00 - г. Дербент, ул. Агасиева 22б, (рядом с Тц Россией) северная автостанция 08:00 - г. Избербаш, ул. Буйнакского 113 (возле Сбербанка)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3500 ₽
|Детский
|3200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Язык Тролля
- Сторожевые Башни
- Кахиб и Гоор
- Датунский храм
- Карадахская теснина
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Джиппинг (трансфер на уазиках)
- Обед в этно-доме
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- За день до начала тура до 21:00 с вами свяжется менеджер и укажет, какой вас будет ждать транспорт на точке сбора и кто ваш гид
- Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
- Данная программа может подойти как для ребёнка, так и для людей золотого возраста. Вас ждёт очень интересная и насыщенная экскурсия
- Номер телефона менеджера: 8 (989) 870-79-71 (поддержка)