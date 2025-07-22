читать дальше

профессионал своего дела, потрясающий человек и рассказчик, она очень любит и гордится своей родиной.



Сначала прогулялись по старинным кварталам города вдоль крепости, узнали о исторических личностях, что проживали в них, и полюбовались на памятники культурного наследия и дома обычных горожан. Очень понравилось, что в середине прогулки зашли передохнуть в аутентичное и атмосферное заведение. После отдыха продолжили свое путешествие вдоль сохранившейся части защитной стены к современному центру города.



Мы хотим вернуться еще!