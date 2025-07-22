Мои заказы

Хрустальный мост – экскурсии в Дербенте

Найдено 15 экскурсий в категории «Хрустальный мост» в Дербенте, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Дербент - путешествие сквозь века
Пешая
3 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Дербент - путешествие сквозь века
Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1499 ₽ за человека
Миры старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
71 отзыв
Водная прогулка
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1400 ₽ за человека
Краски древнего Дербента
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Краски древнего Дербента
Узкие улочки, древние памятники и восточный колорит Дербента ждут вас! Погрузитесь в историю, посетив цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300 ₽ за человека
Дербент - первая встреча
Пешая
3 часа
318 отзывов
Водная прогулка
Дербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
8 фев в 09:30
9 фев в 09:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Огни ночного Дербента
Пешая
3 часа
5 отзывов
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6000 ₽ за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3.5 часа
63 отзыва
Водная прогулка
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Дербенту
Пешая
2.5 часа
163 отзыва
Водная прогулка
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города
Начало: В Дербенте
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Гастроприключение по Дербенту
На автобусе
6 часов
27 отзывов
Водная прогулка
Гастроприключение по Дербенту
Погружение в мир вкусов и ароматов национальной кухни с посещением крепости и экраноплана «Лунь»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
6 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5500 ₽ за человека
НеобыЧАЙный Дербент
Пешая
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
НеобыЧАЙный Дербент
Увидеть главное в Старом и новом городе, познакомиться с местными традициями и ремёслами
Начало: У ворот Баят-капы
5 фев в 16:00
12 фев в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 7 чел.
Дербент - город контрастов
Пешая
2 часа
149 отзывов
Водная прогулка
Дербент - город контрастов
Древний Дербент ждёт вас! Откройте для себя уникальные памятники и современные достопримечательности в одном из старейших городов мира
Начало: У цитадели Нарын-кала
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Посетить один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа
Начало: На улице Улица 9-й Магал, 55
4 фев в 12:00
5 фев в 12:00
1500 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
2 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Магия старинного Дербента
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Дербент - жемчужина Востока
Пешая
3 часа
Водная прогулка
Дербент - жемчужина Востока
Посетить цитадель Нарын-Кала, погулять по Старому городу и вдохнуть аромат специй на местном базаре
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
На машине
4.5 часа
Водная прогулка
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
Увидеть знаменитый экраноплан, погулять по Старому городу и попробовать местное вино
Начало: На пл. Свободы
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Сегодня в 10:30
4 фев в 10:30
6000 ₽ за человека
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
На автобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Гид очень хороший. Экскурсия понравилась
  • М
    Мария
    21 января 2026
    Краски древнего Дербента
    Невероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялись по улочкам Дербента. Юсиф отличный экскурсовод, все было рассказано просто, доступно и интересно! Обязательно вернемся к вам снова!
    Невероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялись
  • И
    Ирина
    16 января 2026
    Магия старинного Дербента
    4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды и прочие старинные сооружения,
    читать дальше

    узнали о жителях и образе жизни за крепостными стенами. Полюбовались на Дербент с высоты птичьего полета! Красота! Потом прогулялись по старинным узким и очень милым улочкам Дербента, где продают ковры, украшения и угощают миндальными пирожками, где бродят по своим делам коты, а за заборами во дворах висят на деревьях созревшие айва и хурма. Неописуемый колорит восточного города! И интересный рассказчик Али! Али, спасибо вам!

    4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды
  • Y
    Ya
    11 января 2026
    Миры старинного Дербента
    Выражаем восхищение великолепной экскурсией. Всем интересующимся историей Дербента и Дагестана рекомендуем именно этого экскурсовода. Эльмира высоко образована, эрудирована, прекрасно владеет речью, замечательный рассказчик. Мы благодарны за интересно проведенное время и приятное общение.
  • К
    Ксения
    10 января 2026
    Дербент - первая встреча
    Проводил экскурсию Андрей. Много тонкостей удалось почерпнуть из экскурсии, не только информация из википедии по стандартной программе. Именно личное общение
    читать дальше

    с гидом даёт возможность получить из осмотра крепости не только полное представление о событиях происходивших на этом древнем месте, но и в целом историю Дагестана.

  • А
    Александра
    10 января 2026
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Добрый день, на Рождество были на экскурсии в Дербенте по крепости Нарын-кала и магалам города. Экскурсию нам провела прекрасный экскурсовод Амина, очень эрудированная женщина с большой любовью и трепетом рассказывала про свой город. Спасибо ей за это 🤩
  • A
    Anna
    9 января 2026
    НеобыЧАЙный Дербент
    Интереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузиться в атмосферу города. Эльмира
    читать дальше

    профессионал своего дела, потрясающий человек и рассказчик, она очень любит и гордится своей родиной.

    Сначала прогулялись по старинным кварталам города вдоль крепости, узнали о исторических личностях, что проживали в них, и полюбовались на памятники культурного наследия и дома обычных горожан. Очень понравилось, что в середине прогулки зашли передохнуть в аутентичное и атмосферное заведение. После отдыха продолжили свое путешествие вдоль сохранившейся части защитной стены к современному центру города.

    Мы хотим вернуться еще!

    Интереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузитьсяИнтереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузиться
  • В
    Вячеслав
    8 января 2026
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Все прошло отлично, Шамиль спокойный и ненавязчивый рассказчик, с юмором
  • А
    Алексей
    7 января 2026
    Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
    Потрясает доброта турагентства. Уже не в первый раз. Экскурсию провели для нас двоих. Без автобуса, что понятно))) Спасибо большое гиду Татьяне за интересный рассказ.
  • E
    Ekaterina
    7 января 2026
    Дербент - первая встреча
    Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу поддерживает в любом направлении по теме. Стойко выдержали не очень комфортную погоду, все самое интересное посмотрели и послушали.
    Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседуСпасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседуСпасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хрустальный мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. Дербент - путешествие сквозь века;
  2. Миры старинного Дербента;
  3. Краски древнего Дербента;
  4. Дербент - первая встреча;
  5. Огни ночного Дербента.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Девичьи бани;
  5. Водопад Тобот;
  6. Сулакский каньон;
  7. Дербентская стена;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Хрустальный мост" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1300 до 8000. Туристы уже оставили гидам 942 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Хрустальный мост», 942 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель