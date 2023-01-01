Программа начнется с завтрака в Старом городе, в национальном кафе. В меню: гоймах (местная сладость, похожая на жидкую халву), абрикосовая каша с урбечем, три вида чуду и ароматный чай/кофе.
Далее вы прогуляетесь по городской набережной, по пути рассматривая муралы. И дойдете до главной визитной карточки города — цитадели Нарын-Кала.
На территории комплекса вы познакомитесь с историей могучей крепости, посетите музей, увидите особое прямоугольное водохранилище, ханскую баню 16-17 вв., а также большой и малый зинданы, старинную офицерскую гауптвахту и бойницы.
После экскурсии у южной крепостной стены, под ветвями плодовых деревьев будет чайная церемония с нашими восточными сладостями (шикертыхма, пахлава с миндалем и другими орехами, шикерчурек).
Впереди — знакомство со старой частью города и лабиринтами магалов. Нагуляв аппетит, вы отправитесь на обед в кафе, где для вас приготовят королевское блюдо — знаменитый шах-плов с айраном или компотом.
Прогулка продолжится вдоль северной крепостной стены — гид расскажет историю ее постройки и коврового рынка, который раньше здесь находился. Покажет находки археологов и затем отвезет на юг, в село Авадан.
На берегу моря вы осмотрите «каспийского монстра», экраноплан «Лунь», встретите закат и поедете на ужин. Здесь вы попробуете несколько видов хинкалов, завершая большой гастрономический вояж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гоймах и шикертыхма, королевский шах-плов и хинкалы — весь колорит многонационального Дагестана вы раскроете в его кухне. Позавтракаете в Старом городе, попьете чай с восточными сладостями у древних стен цитадели, пообедаете в лабиринтах магалов и завершите день ужином в кафе с живой музыкой. А в перерывах познакомитесь с достопримечательностями Дербента и Авадана.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (туда и обратно)
Услуги гида-проводника
Обед (3х разовое питание)
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Дербент Х. Тагиева 4я по Яндекс такси Х. Тагиева4а
Завершение: г. Дербент Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
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