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Описание

Гоймах и шикертыхма, королевский шах-плов и хинкалы — весь колорит многонационального Дагестана вы раскроете в его кухне. Позавтракаете в Старом городе, попьете чай с восточными сладостями у древних стен цитадели, пообедаете в лабиринтах магалов и завершите день ужином в кафе с живой музыкой. А в перерывах познакомитесь с достопримечательностями Дербента и Авадана.