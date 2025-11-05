Показать всёКосыгинская полянаЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДомбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 ноября 2025Отличная экскурсия!
2 локации+местные достопримечательности вполне хватило, чтобы устать с за 5 часов с прекрасными впечатлениями!
Алексей и Галина очень позитивные, располагающие к себе люди!
Обращайтесь, не пожалеете!
- ИИван13 октября 2025Всё было безупречно!
- ННаталья19 сентября 2025Большое спасибо Алексею за интересную информацию и заботу о туристах!
- ММаксим23 мая 2025Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих
- ННаталья19 мая 2025Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая.
Посетили Сентинский Храм, ущелье Гоначхир и Тебердинский национальный парк. Было очень интересно, большое спасибо и от взрослых, и от ребенка!
- ЛЛейсан18 мая 2025Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё раз поехать с ними,
- ВВиктор14 мая 2025Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы и прогулка замечательные. Машина
- ААнастасия3 мая 2025Геннадий, Вы просто чудесный эксперт по туризму! Ваш опыт и знание мест поражает, показал все красоты в лесу, все организовано, быстро, собрано.
Слушали его, казалось, какие невероятные истории.
Советуем всем данного специалиста!
- ААнастасия19 октября 2024У нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетить определенные места). Очень понравилось то, как Галина подавала информацию, было информативно и интересно! Спасибо)
- ЕЕлена6 сентября 2024Ездили на Алибекский водопад с замечательными гидами Алексеем и Галиной. Спасибо, друзья, за великолепную экскурсию! С учетом, что в поход
- ССёмина28 августа 2024Бронировали экскурсию сильно заранее на 7 человек. Хотели побольше узнать о Домбае и его достопримечательностях, поэтому решились на экскурсию. Посетили
- ИИрина24 августа 2024Я думаю, что это один из лучших организаторов на Домбае.
Гуру и знаток гор - наш гид Геннадий. С ним путешествие
- GGrigorii7 августа 2024Бронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил что повредился и будет другой,
- ЕЕвгения10 июля 2024Превосходные места, прекраснейшие виды!!!
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ММаксим19 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ИИван28 сентября 2023Спасибо, все было супер)
- ННаталья26 сентября 2023Всем доброго дня! Были на экскурсии с Алексеем - нам очень понравилось! Не смотря на то, что нас было двое,
- ААнна30 августа 2023Отличная экскурсия! В размеренном темпе посетили наикрасивейшие места, мног нового узнали об истории, природе Домбая. Алексей первоклассный гид!
- ЕЕкатерина17 августа 2023Денис -замечательный гид. Показал "нетуристические" места, много и интересно рассказывал о всех локациях. День получился насыщенным и познавательным. Будем с удовольствием рекомендовать Дениса,как лучшего гида на Домбае.
