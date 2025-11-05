читать дальше

две локации Шоанинский храм и сырные пещеры. Гид Алексей рассказал о зарождении курорта Домбай и по пути говорил, где какие достопримечательности есть. В сырных пещерах провел через экстремальный участок, за что респект. А вот про Шоанинский храм особо нам ничего не рассказали, на месте высадили «со словами гуляйте, делайте фоточки». На обратном пути завезли в кафешку, после которой на следующий день все слегли с отравлением. Очень жаль, так как место там приятное и домашнее, можно покачаться на качелях и погладить ослика Фиону.

Во время нашей экскурсии загорелось ущелье Гоначхир, на другую локацию не заменили.

На подъемник сказали, что сами поднимайтесь, не укладываемся во времени.



Осталось ощущение, что мы заказывали трансфер, хотя сами были на машинах и могли вполне доехать до каждой локации. Брали ради экскурсии, но для нас получилось маловато.



С гидом стоит точно посетить сырные пещеры иначе не закарабкаетесь, куда можно подняться. И обзорную экскурсию по Домбаю.