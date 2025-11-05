Мои заказы

Косыгинская поляна – экскурсии в Домбае

Найдено 4 экскурсии в категории «Косыгинская поляна» в Домбае, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Домбай: экскурсия-конструктор
Джиппинг
На машине
5 часов
62 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
3800 ₽ за человека
Домбай на автомобиле премиум-класса
Джиппинг
На машине
3.5 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Горная сказка Домбая
Джиппинг
На машине
3.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Джиппинг
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Отличная экскурсия!
    2 локации+местные достопримечательности вполне хватило, чтобы устать с за 5 часов с прекрасными впечатлениями!
    Алексей и Галина очень позитивные, располагающие к себе люди!
    Обращайтесь, не пожалеете!
  • И
    Иван
    13 октября 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Всё было безупречно!
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо Алексею за интересную информацию и заботу о туристах!
  • М
    Максим
    23 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих
    читать дальше

    горах, водопадах. На любой вопрос Галина нам отвечала. Очень приятно, когда человек настолько позитивен!! Можно по-простому поговорить, посмеяться.
    Выражаем огромную благодарность за такую экскурсию и душевные разговоры! ❤️❤️❤️

    Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты
  • Н
    Наталья
    19 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая.
    Посетили Сентинский Храм, ущелье Гоначхир и Тебердинский национальный парк. Было очень интересно, большое спасибо и от взрослых, и от ребенка!
    Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая
  • Л
    Лейсан
    18 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё раз поехать с ними,
    читать дальше

    наш гид была Галина она не просто гид она очень интересно рассказывает саму историю что и как, огромное Вам спасибо ❤️❤️❤️❤️❤️

    Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё
  • В
    Виктор
    14 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы и прогулка замечательные. Машина
    читать дальше

    Уаз буханка отдельное чудо в красивой раскраске. Подсказали и рассказали о бо всем, что нас интересует. Спасибо большое, будем обращаться ещё.

    Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы
  • А
    Анастасия
    3 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Геннадий, Вы просто чудесный эксперт по туризму! Ваш опыт и знание мест поражает, показал все красоты в лесу, все организовано, быстро, собрано.
    Слушали его, казалось, какие невероятные истории.
    Советуем всем данного специалиста!
    Геннадий, Вы просто чудесный эксперт по туризму! Ваш опыт и знание мест поражает, показал все красоты в лесу, все организовано, быстро, собраноГеннадий, Вы просто чудесный эксперт по туризму! Ваш опыт и знание мест поражает, показал все красоты в лесу, все организовано, быстро, собрано
  • А
    Анастасия
    19 октября 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    У нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетить определенные места). Очень понравилось то, как Галина подавала информацию, было информативно и интересно! Спасибо)
    У нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетитьУ нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетитьУ нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетитьУ нас была индивидуальная экскурсия, тк мы с мужем не выбрали ни одну программу (хотели посетить
  • Е
    Елена
    6 сентября 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Ездили на Алибекский водопад с замечательными гидами Алексеем и Галиной. Спасибо, друзья, за великолепную экскурсию! С учетом, что в поход
    читать дальше

    пошли "три калеки", маршрут был выбран по силам. Невероятные красоты водопадов, гор, лесов! Чудо просто невероятное! Обязательно вернемся ещё не раз, чтобы побывать и на других маршрутах "конструктора".

  • С
    Сёмина
    28 августа 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Бронировали экскурсию сильно заранее на 7 человек. Хотели побольше узнать о Домбае и его достопримечательностях, поэтому решились на экскурсию. Посетили
    читать дальше

    две локации Шоанинский храм и сырные пещеры. Гид Алексей рассказал о зарождении курорта Домбай и по пути говорил, где какие достопримечательности есть. В сырных пещерах провел через экстремальный участок, за что респект. А вот про Шоанинский храм особо нам ничего не рассказали, на месте высадили «со словами гуляйте, делайте фоточки». На обратном пути завезли в кафешку, после которой на следующий день все слегли с отравлением. Очень жаль, так как место там приятное и домашнее, можно покачаться на качелях и погладить ослика Фиону.
    Во время нашей экскурсии загорелось ущелье Гоначхир, на другую локацию не заменили.
    На подъемник сказали, что сами поднимайтесь, не укладываемся во времени.

    Осталось ощущение, что мы заказывали трансфер, хотя сами были на машинах и могли вполне доехать до каждой локации. Брали ради экскурсии, но для нас получилось маловато.

    С гидом стоит точно посетить сырные пещеры иначе не закарабкаетесь, куда можно подняться. И обзорную экскурсию по Домбаю.

  • И
    Ирина
    24 августа 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Я думаю, что это один из лучших организаторов на Домбае.
    Гуру и знаток гор - наш гид Геннадий. С ним путешествие
    читать дальше

    было очень комфортным и безопасным, а в горах это главное.
    И пусть на одну точку мы не смогли подняться (не зависящие от организатора причины - ремонт трубопровода), Геннадий сделал замену и показал нам не менее красивые места.
    Отличный рассказчик, очень опытный гид и водитель по бездорожью, знаток края.

    Небольшое пожелание - купите колонку, усилитель звука, на задних сидениях нужно прислушиваться к рассказу.
    Были на экскурсии 21 августа, как раз в тот день, когда начался пожар (в тот момент ничего не говорило о катастрофе), очень надеемся что все гиды команды не пострадали.
    Частица нашего сердца осталась на Домбае, очень надеемся, что в скором времени спасатели и пожарные справятся с этой бедой.
    Всем рекомендуем этого организатора!

    Я думаю, что это один из лучших организаторов на Домбае
  • G
    Grigorii
    7 августа 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Бронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил что повредился и будет другой,
    читать дальше

    согласовали маршрут.
    За нами приехал Денис,все рассказал показал, двигались в нашем темпе, по времени тк мы успевали заехали еще в пару красивых мест которые уже добавились в ходе экскурсии. Подстраивался под нас, показывал места которые знают только местные. Нам очень понравилось. Всем советую и буду советовать друзьям кто сюда поедет.

    Бронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил чтоБронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил чтоБронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил чтоБронировал сильно заранее, за пару дней бронь подтвердили. Сначала за день один из гидов предупредил что
  • Е
    Евгения
    10 июля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Превосходные места, прекраснейшие виды!!!
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
    читать дальше

    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • М
    Максим
    19 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
  • И
    Иван
    28 сентября 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо, все было супер)
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Всем доброго дня! Были на экскурсии с Алексеем - нам очень понравилось! Не смотря на то, что нас было двое,
    читать дальше

    экскурсия состоялась, Алексей нам показал локации, которые мы выбрали и даже больше! Видно, что Алексей с душой подходит к своему делу, он отличный рассказчик и обладает обширными знаниями, но в то же время, на протяжении всего проведенного вместе времени, давал нам возможность помолчать и побыть наедине с собой. Экскурсия была легкой, познавательной и ооочень душевной))) Спасибо, Вам Алексей, большое! Нина и Наталья

  • А
    Анна
    30 августа 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Отличная экскурсия! В размеренном темпе посетили наикрасивейшие места, мног нового узнали об истории, природе Домбая. Алексей первоклассный гид!
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Денис -замечательный гид. Показал "нетуристические" места, много и интересно рассказывал о всех локациях. День получился насыщенным и познавательным. Будем с удовольствием рекомендовать Дениса,как лучшего гида на Домбае.

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Косыгинская поляна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Домбай на автомобиле премиум-класса
  3. Горная сказка Домбая
  4. Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Какие места ещё посмотреть в Домбае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Сентинский храм
  3. Тебердинский заповедник
  4. Уллу-Муруджу
  5. Алибекский водопад
  6. Самое главное
  7. Ущелье Гоначхир
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Косыгинская поляна
  10. Мухинские озёра
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в декабре 2025
Сейчас в Домбае в категории "Косыгинская поляна" можно забронировать 4 экскурсии от 3800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Домбае на 2025 год по теме «Косыгинская поляна», 228 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль