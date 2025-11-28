Домбай — один из самых живописных уголков Западного Кавказа. Здесь можно встретить снег и цветы в одном кадре, ощутить мощь вершин и любоваться красотой горных ущелий. Вы познакомитесь с посёлком и увидите главные природные и культурные локации.

Описание экскурсии

Посёлок Домбай

Вы прогуляетесь по посёлку на высоте 1600 метров, я расскажу о его истории, традициях и особенностях.

Подъём на гору Мусса-Ачитара

По исторической канатной дороге мы поднимемся на высоту 3200 метров. Внизу раскинутся папоротники и вековые пихты, а наверху откроются виды на все три ущелья. Вы узнаете названия горных вершин и услышите истории, связанные с ними.

Деревня альпак

В самом сердце посёлка вы посетите уютную деревню с альпаками, козочками, кроликами и ламами. Сможете покормить животных, понаблюдать за ними и отдохнуть.

Организационные детали

Это путешествие с лёгкой физической нагрузкой: мы ходим пешком и поднимаемся по канатной дороге. По желанию можно поехать на машине (УАЗ Патриот), детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы: деревня альпак — 1000 ₽ за чел., канатная дорога — 2000 ₽ за чел.

