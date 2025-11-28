Домбай — один из самых живописных уголков Западного Кавказа.
Здесь можно встретить снег и цветы в одном кадре, ощутить мощь вершин и любоваться красотой горных ущелий. Вы познакомитесь с посёлком и увидите главные природные и культурные локации.
Здесь можно встретить снег и цветы в одном кадре, ощутить мощь вершин и любоваться красотой горных ущелий. Вы познакомитесь с посёлком и увидите главные природные и культурные локации.
Описание экскурсии
Посёлок Домбай
Вы прогуляетесь по посёлку на высоте 1600 метров, я расскажу о его истории, традициях и особенностях.
Подъём на гору Мусса-Ачитара
По исторической канатной дороге мы поднимемся на высоту 3200 метров. Внизу раскинутся папоротники и вековые пихты, а наверху откроются виды на все три ущелья. Вы узнаете названия горных вершин и услышите истории, связанные с ними.
Деревня альпак
В самом сердце посёлка вы посетите уютную деревню с альпаками, козочками, кроликами и ламами. Сможете покормить животных, понаблюдать за ними и отдохнуть.
Организационные детали
- Это путешествие с лёгкой физической нагрузкой: мы ходим пешком и поднимаемся по канатной дороге. По желанию можно поехать на машине (УАЗ Патриот), детали уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы: деревня альпак — 1000 ₽ за чел., канатная дорога — 2000 ₽ за чел.
Расходы по желанию
- Ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад на машине УАЗ Патриот — 10 000 ₽ (до 6 человек). Можно заказать 2 машины для компании
- Обед-перекус на канатной дороге (кавказская кухня) — уточняйте в переписке
- Пропуск в ущелье — 400 ₽ за чел.
- Прогулка на лошадях в Теберде (2 часа) — уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Домбае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
Входит в следующие категории Домбая
Похожие экскурсии из Домбая
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Начало: Всех забираем от места проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
29 ноя в 06:45
4512 ₽ за человека
Индивидуальная
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
от 7950 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
3700 ₽
4625 ₽ за человека