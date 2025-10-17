Н Наталья Горная сказка Домбая читать дальше локациях для фотосессии, фотографии просто шик. Машина комфортная, люкс, езда аккуратная, безопасная) подсказал по Домбаю интересные локации! Рекомендуем экскурсию и гида!!! Очень крутая экскурсия, сейчас волшебное время года, виды просто очаровывают! Гид вежливый и интересный собеседник. Была возможность останавливаться на красивых

А Анатолий Горная сказка Домбая Замечательная экскурсия.

П Павел Горная сказка Домбая Очень приятно и с интересом провели время! Спасибо за экскурсию, спокойный поход к водопаду, подсказки и советы по дальнейшим активностям, любопытные факты и в целом приятную беседу, а также за снятые Шерифом классные фото и видео с нами))

С Светлана Горная сказка Домбая Все понравилось. Очень хороший гид.

Б Балуева Горная сказка Домбая читать дальше лет, помогал с переправой через ручьи, было очень интересно и увлекательно экстремально. Детям тоже очень понравилось в процессе. Поедем еще обязательно. Советуем. Экскурсия на высшем уровне. Рассказ инструктора завораживает и окунает с головой в историю. Мы ездили с детьми 6 и 8

Д Дроботенко Горная сказка Домбая читать дальше бы детям было интересно, рассказывал о животных и природе родного края, о национальных ценностях своего народа! Большое спасибо за чудесную экскурсию! Хочется сказать большое спасибо Шерифу за экскурсию и общение! Мы были с детьми, вождение было комфортное, подобрал маршрут так, что

Н Надежда Горная сказка Домбая За время экскурсии удалось окунуться в мир кавказской культуры и узнать много интересного. Маршрут позволяет насладиться горными видами и природными достопримечательностями.

Рекомендую!

А Анна Горная сказка Домбая Все очень понравилось.

Л Лидия Горная сказка Домбая Спасибо большое Шерифу, маршрут, конечно, изменили в силу погоды, проезды уже закрыты. Нам все равно все понравилось, было классно!