Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
Путешествие на плато Буруш-Сырты обещает захватывающие виды и атмосферу покоя. Погрузитесь в историю Сентинского храма и насладитесь горным воздухом
Начало: С Домбая или с Теберды, из отеля проживания
«Вы увидите Кавказский хребет и Эльбрус — самую высокую гору России и Европы»
9 мар в 08:00
10 мар в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Джилы-Су: энергия гор
Увидеть самый красивый вид на Эльбрус, насладиться 42-метровым водопадом и сделать фото с сусликом
«Насладимся первым панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет, сделаем потрясающие фото»
Завтра в 10:00
4 мар в 10:00
от 3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 октября 2025Очень крутая экскурсия, сейчас волшебное время года, виды просто очаровывают! Гид вежливый и интересный собеседник. Была возможность останавливаться на красивых
- ААнатолий28 августа 2025Замечательная экскурсия.
- ППавел9 августа 2025Очень приятно и с интересом провели время! Спасибо за экскурсию, спокойный поход к водопаду, подсказки и советы по дальнейшим активностям, любопытные факты и в целом приятную беседу, а также за снятые Шерифом классные фото и видео с нами))
- ССветлана26 июля 2025Все понравилось. Очень хороший гид.
- ББалуева29 июня 2025Экскурсия на высшем уровне. Рассказ инструктора завораживает и окунает с головой в историю. Мы ездили с детьми 6 и 8
- ДДроботенко4 мая 2025Хочется сказать большое спасибо Шерифу за экскурсию и общение! Мы были с детьми, вождение было комфортное, подобрал маршрут так, что
- ННадежда15 января 2025За время экскурсии удалось окунуться в мир кавказской культуры и узнать много интересного. Маршрут позволяет насладиться горными видами и природными достопримечательностями.
Рекомендую!
- ААнна13 декабря 2024Все очень понравилось.
- ЛЛидия13 ноября 2024Спасибо большое Шерифу, маршрут, конечно, изменили в силу погоды, проезды уже закрыты. Нам все равно все понравилось, было классно!
- ААлеся11 ноября 2024Довольный экскурсией на все 100% Шериф, еще раз благодарим Вас с подругой за Мега крутой день 🙏🏻
Сейчас в Домбае в категории "Эльбрус" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Домбая посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Домбая на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже