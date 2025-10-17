Мои заказы

Экскурсионные туры на Эльбрус из Домбая на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «Эльбрус» в Домбае, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
Джиппинг
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
Путешествие на плато Буруш-Сырты обещает захватывающие виды и атмосферу покоя. Погрузитесь в историю Сентинского храма и насладитесь горным воздухом
Начало: С Домбая или с Теберды, из отеля проживания
«Вы увидите Кавказский хребет и Эльбрус — самую высокую гору России и Европы»
9 мар в 08:00
10 мар в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Джиппинг
На машине
3.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Джилы-Су: энергия гор
Мини-группа
до 8 чел.
Джилы-Су: энергия гор
Увидеть самый красивый вид на Эльбрус, насладиться 42-метровым водопадом и сделать фото с сусликом
«Насладимся первым панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет, сделаем потрясающие фото»
Завтра в 10:00
4 мар в 10:00
от 3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Горная сказка Домбая
    Очень крутая экскурсия, сейчас волшебное время года, виды просто очаровывают! Гид вежливый и интересный собеседник. Была возможность останавливаться на красивых
    локациях для фотосессии, фотографии просто шик. Машина комфортная, люкс, езда аккуратная, безопасная) подсказал по Домбаю интересные локации! Рекомендуем экскурсию и гида!!!

    Очень крутая экскурсия, сейчас волшебное время года, виды просто очаровывают! Гид вежливый и интересный собеседник. Была возможность останавливаться на красивых локациях для фотосессии, фотографии просто шик. Машина комфортная, люкс, езда аккуратная, безопасная) подсказал по Домбаю интересные локации! Рекомендуем экскурсию и гида!!!
  • А
    Анатолий
    28 августа 2025
    Горная сказка Домбая
    Замечательная экскурсия.
    Замечательная экскурсия.
  • П
    Павел
    9 августа 2025
    Горная сказка Домбая
    Очень приятно и с интересом провели время! Спасибо за экскурсию, спокойный поход к водопаду, подсказки и советы по дальнейшим активностям, любопытные факты и в целом приятную беседу, а также за снятые Шерифом классные фото и видео с нами))
    Очень приятно и с интересом провели время! Спасибо за экскурсию, спокойный поход к водопаду, подсказки и советы по дальнейшим активностям, любопытные факты и в целом приятную беседу, а также за снятые Шерифом классные фото и видео с нами))
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    Горная сказка Домбая
    Все понравилось. Очень хороший гид.
  • Б
    Балуева
    29 июня 2025
    Горная сказка Домбая
    Экскурсия на высшем уровне. Рассказ инструктора завораживает и окунает с головой в историю. Мы ездили с детьми 6 и 8
    лет, помогал с переправой через ручьи, было очень интересно и увлекательно экстремально. Детям тоже очень понравилось в процессе. Поедем еще обязательно. Советуем.

  • Д
    Дроботенко
    4 мая 2025
    Горная сказка Домбая
    Хочется сказать большое спасибо Шерифу за экскурсию и общение! Мы были с детьми, вождение было комфортное, подобрал маршрут так, что
    бы детям было интересно, рассказывал о животных и природе родного края, о национальных ценностях своего народа! Большое спасибо за чудесную экскурсию!

    Хочется сказать большое спасибо Шерифу за экскурсию и общение! Мы были с детьми, вождение было комфортное, подобрал маршрут так, что бы детям было интересно, рассказывал о животных и природе родного края, о национальных ценностях своего народа! Большое спасибо за чудесную экскурсию!
  • Н
    Надежда
    15 января 2025
    Горная сказка Домбая
    За время экскурсии удалось окунуться в мир кавказской культуры и узнать много интересного. Маршрут позволяет насладиться горными видами и природными достопримечательностями.
    Рекомендую!
  • А
    Анна
    13 декабря 2024
    Горная сказка Домбая
    Все очень понравилось.
  • Л
    Лидия
    13 ноября 2024
    Горная сказка Домбая
    Спасибо большое Шерифу, маршрут, конечно, изменили в силу погоды, проезды уже закрыты. Нам все равно все понравилось, было классно!
  • А
    Алеся
    11 ноября 2024
    Горная сказка Домбая
    Довольный экскурсией на все 100% Шериф, еще раз благодарим Вас с подругой за Мега крутой день 🙏🏻
    Довольный экскурсией на все 100% Шериф, еще раз благодарим Вас с подругой за Мега крутой день 🙏🏻

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Домбая - на плато Буруш-Сырты;
  2. Горная сказка Домбая;
  3. Джилы-Су: энергия гор.
Какие места ещё посмотреть в Домбае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Гора Мусса-Ачитара;
  2. Уллу-Муруджу;
  3. Сентинский храм;
  4. Тебердинский заповедник;
  5. Алибекский водопад;
  6. Самое главное;
  7. Ущелье Гоначхир;
  8. Косыгинская поляна;
  9. Мухинские озёра;
  10. Перевал Гум-Баши.
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в марте 2026
Сейчас в Домбае в категории "Эльбрус" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Домбая посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Домбая на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже