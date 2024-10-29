Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга
Отправиться в Пермский край, старинные городки которого скрывают много интересного
Пермский край — это старинные купеческие города, промышленное прошлое и уникальная природа.
Мы с вами посетим Кунгур, где вы погрузитесь в историю купечества, и побываем в Кунгурской ледяной пещере. Заедем в Суксун, стоявший у истоков производства самоваров России, и заглянем в местный музей. А напоследок полюбуемся водопадом Плакуном на реке Сылва.
05:00 — выезд из Екатеринбурга: дорога 270 км не покажется вам утомительной. Сначала вы поспите, затем я расскажу вам любопытные факты, в том числе о купеческой жизни 19 века и о Большом Московско-Сибирском тракте. А за окном будут чередоваться великолепные виды уральской природы. На 17 километре тракта возможна остановка возле стелы «Граница Европа-Азия»
09:00–09:30 — прибытие в Кунгур, завтрак в кафе
10:00 — экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру: местный гид проведёт вас по подземным лабиринтам, озёрам и гротам
12:00 — обзорная автомобильная экскурсия по городу, пешая прогулка по историческому центру с архитектурой 19 века, подъём на колокольню Тихвинского храма, время для покупки сувениров и посещения музея купечества
14:00 — обед в кафе
14:30 — отправление в Суксун: город-детище горнозаводской империи Демидовых, здесь работал медеплавильный завод, изготавливалась медная посуда и самовары
15:30 — посещение Музея самоваров (по желанию)
17:00 — водопад Плакун: прогулка по подвесному мосту через реку
18:00–18:30 — отправление в Екатеринбург
23:30–00:00 — прибытие в город (точное время возвращения прогнозировать невозможно из-за капитального ремонта Московского тракта)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем
По запросу экскурсия может быть проведена для групп от 4 человек, детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы:
Билеты в Кунгурскую ледяную пещеру с экскурсией — 800–1300 ₽ с человека, дети до 4 лет бесплатно, есть льготы
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Меня зовут Рима, родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями.
Инженер-эколог, юрист, дипломированный экскурсовод. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми.
Буду рада показать Урал и рассказать о нём!