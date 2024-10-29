Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга

Отправиться в Пермский край, старинные городки которого скрывают много интересного
Пермский край — это старинные купеческие города, промышленное прошлое и уникальная природа.

Мы с вами посетим Кунгур, где вы погрузитесь в историю купечества, и побываем в Кунгурской ледяной пещере. Заедем в Суксун, стоявший у истоков производства самоваров России, и заглянем в местный музей. А напоследок полюбуемся водопадом Плакуном на реке Сылва.
Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга
Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга
Кунгурская пещера и водопад Плакун - из Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Кунгур — Суксун — Плакун

05:00 — выезд из Екатеринбурга: дорога 270 км не покажется вам утомительной. Сначала вы поспите, затем я расскажу вам любопытные факты, в том числе о купеческой жизни 19 века и о Большом Московско-Сибирском тракте. А за окном будут чередоваться великолепные виды уральской природы. На 17 километре тракта возможна остановка возле стелы «Граница Европа-Азия»

09:00–09:30 — прибытие в Кунгур, завтрак в кафе

10:00 — экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру: местный гид проведёт вас по подземным лабиринтам, озёрам и гротам

12:00 — обзорная автомобильная экскурсия по городу, пешая прогулка по историческому центру с архитектурой 19 века, подъём на колокольню Тихвинского храма, время для покупки сувениров и посещения музея купечества

14:00 — обед в кафе

14:30 — отправление в Суксун: город-детище горнозаводской империи Демидовых, здесь работал медеплавильный завод, изготавливалась медная посуда и самовары

15:30 — посещение Музея самоваров (по желанию)

17:00 — водопад Плакун: прогулка по подвесному мосту через реку

18:00–18:30 — отправление в Екатеринбург

23:30–00:00 — прибытие в город (точное время возвращения прогнозировать невозможно из-за капитального ремонта Московского тракта)

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем
  • По запросу экскурсия может быть проведена для групп от 4 человек, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

  • Билеты в Кунгурскую ледяную пещеру с экскурсией — 800–1300 ₽ с человека, дети до 4 лет бесплатно, есть льготы
  • Музей истории купечества — 60 ₽ с человека
  • Музей самоваров — 0–80 ₽ с человека
  • Завтрак и обед в кафе

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Екатеринбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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