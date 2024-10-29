Пермский край — это старинные купеческие города, промышленное прошлое и уникальная природа. Мы с вами посетим Кунгур, где вы погрузитесь в историю купечества, и побываем в Кунгурской ледяной пещере. Заедем в Суксун, стоявший у истоков производства самоваров России, и заглянем в местный музей. А напоследок полюбуемся водопадом Плакуном на реке Сылва.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кунгур — Суксун — Плакун

05:00 — выезд из Екатеринбурга: дорога 270 км не покажется вам утомительной. Сначала вы поспите, затем я расскажу вам любопытные факты, в том числе о купеческой жизни 19 века и о Большом Московско-Сибирском тракте. А за окном будут чередоваться великолепные виды уральской природы. На 17 километре тракта возможна остановка возле стелы «Граница Европа-Азия»

09:00–09:30 — прибытие в Кунгур, завтрак в кафе

10:00 — экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру: местный гид проведёт вас по подземным лабиринтам, озёрам и гротам

12:00 — обзорная автомобильная экскурсия по городу, пешая прогулка по историческому центру с архитектурой 19 века, подъём на колокольню Тихвинского храма, время для покупки сувениров и посещения музея купечества

14:00 — обед в кафе

14:30 — отправление в Суксун: город-детище горнозаводской империи Демидовых, здесь работал медеплавильный завод, изготавливалась медная посуда и самовары

15:30 — посещение Музея самоваров (по желанию)

17:00 — водопад Плакун: прогулка по подвесному мосту через реку

18:00–18:30 — отправление в Екатеринбург

23:30–00:00 — прибытие в город (точное время возвращения прогнозировать невозможно из-за капитального ремонта Московского тракта)

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем

По запросу экскурсия может быть проведена для групп от 4 человек, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы: