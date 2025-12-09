Мои заказы

Кунгур – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Кунгур» в Екатеринбурге, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джип-путешествие «Соколиный камень и Чертово городище»
Джиппинг
На машине
5.5 часов
126 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
На машине
9 часов
76 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга в Пермский край: самоварные истории и водопад Плакун
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Екатеринбурга в Пермский край: самоварные истории и водопад Плакун
Отправиться в старинные купеческие городки Кунгур и Суксун
Начало: У места вашего проживания в Екатеринбурге
12 дек в 05:00
13 дек в 05:00
37 500 ₽ за всё до 3 чел.

