Конструктивизм Не так давно Екатеринбург сделал своим брендом архитектуру конструктивизма. В нашем городе действительно богатая коллекция зданий 30-х годов прошлого века, и всем кто любит и ценит этот период и этот стиль есть на что посмотреть. Волею судеб уездный город 🏙️ Екатеринбург стал полигоном для архитекторов авангарда, искавших новые формы организации досуга, работы и быта для советских граждан.
Но авангард это не только минималистичные формы зданий, это ещё и новые идеи, новая культура, новые стремления: «Чтоб на первый крик товарищ! — оборачивалась земля», подвиги на пути к их исполнению и неразрешимые конфликты между теорией и практикой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 проспект Ленина 33, Екатеринбург
Место завершения
🏁 Городок Чекистов, Екатеринбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.