Конструктивизм Не так давно Екатеринбург сделал своим брендом архитектуру конструктивизма. В нашем городе действительно богатая коллекция зданий 30-х годов прошлого века, и всем кто любит и ценит этот период и этот стиль есть на что посмотреть. Волею судеб уездный город 🏙️ Екатеринбург стал полигоном для архитекторов авангарда, искавших новые формы организации досуга, работы и быта для советских граждан.

Но авангард это не только минималистичные формы зданий, это ещё и новые идеи, новая культура, новые стремления: «Чтоб на первый крик товарищ! — оборачивалась земля», подвиги на пути к их исполнению и неразрешимые конфликты между теорией и практикой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.