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Только авангард

5
9 отзывов
Полина И.
Полина И. – Гид из Екатеринбурга
Екатеринбург после революции стал центром новой прогрессивной культуры, и поэтому столица ⭐️ Урала встала в авангарде конструктивизма.

С 30-х годов прошлого века советский Свердловск был застроен зданиями всевозможных форм, и сейчас о них вспоминают всё чаще, возвращается мода на авангард.

Мы пройдёмся по историческому центру города, где собраны главные образцы советской культуры конструктивизма, — здание УНИХИМ, спорткомплекс Динамо, жилой комбинат НКВД — и поговорим о временах минувших.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Только авангард
Только авангард

Что вы увидите

  • Спортивный комплекс «Динамо»
  • «Дом Связи»
  • Городок чекистов
  • Комплекс домов Госпромурала
  • Первый жилой комбинат НКВД
  • Здание горсовета
  • УНИХИМ
  • Здание облсовета
  • Клуб пищевиков
  • Окружной дом офицеров
Конструктивизм Не так давно Екатеринбург сделал своим брендом архитектуру конструктивизма. В нашем городе действительно богатая коллекция зданий 30-х годов прошлого века, и всем кто любит и ценит этот период и этот стиль есть на что посмотреть. Волею судеб уездный город 🏙️ Екатеринбург стал полигоном для архитекторов авангарда, искавших новые формы организации досуга, работы и быта для советских граждан.
Но авангард это не только минималистичные формы зданий, это ещё и новые идеи, новая культура, новые стремления: «Чтоб на первый крик товарищ! — оборачивалась земля», подвиги на пути к их исполнению и неразрешимые конфликты между теорией и практикой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 проспект Ленина 33, Екатеринбург
Место завершения
🏁 Городок Чекистов, Екатеринбург
Только авангард
Только авангард
Только авангард
Только авангард

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Полина И.
Полина И.
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9 отзывов оставили туристы

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