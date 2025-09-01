Индивидуальная
до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Откройте для себя уникальную историю золотодобычи в Берёзовском и насладитесь захватывающими видами на пески, напоминающие африканскую пустыню
Начало: По Вашему выбору в центре города
1 сен в 14:00
2 сен в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ельцин Центр: точка выбора
Посетите уникальный Ельцин Центр в Екатеринбурге, узнайте о жизни первого президента и насладитесь видами на Екатеринбург-Сити
Начало: В Ельцин Центре
Сегодня в 16:00
6 сен в 16:00
700 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»
Погрузитесь в захватывающий мир детективных расследований, разгадывая тайну исчезновения тиары княгини Марии Фёдоровны в Екатеринбурге
Начало: На ул. Воеводина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
