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людьми трансформировалась в профессиональную сферу. Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях. Много лет нахожусь в счастливом браке, моя жена — поддержка и опора в любых жизненных ситуациях. Приглашаю вас на индивидуальные экскурсии — без ворчливых попутчиков, в компании, которую выбрали сами! Экскурсии провожу лично, без помощников и команды гидов. Всегда рад новым знакомствам с интересными людьми!