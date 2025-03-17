В культуре адыгов Эльбрус — гора, приносящая счастье.
Сюда мы и отправимся! Вы побываете на высочайшей горной вершине Европы и России, а по пути увидите культовые достопримечательности Приэльбрусья.
А я расскажу о природе Кавказских гор, о героических моментах битвы за Кавказ и поделюсь историей местных народов.
Сюда мы и отправимся! Вы побываете на высочайшей горной вершине Европы и России, а по пути увидите культовые достопримечательности Приэльбрусья.
А я расскажу о природе Кавказских гор, о героических моментах битвы за Кавказ и поделюсь историей местных народов.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Баксанское ущелье — стокилометровый тектонический разлом, в долине которого протекает река Баксан, берущая свое начало у ледников Эльбруса.
Озеро Гижгит — его изюминка в притягательной красоте бирюзовых вод и… отталкивающей истории происхождения.
Тырныауз — самый высокогорный город в России. В живописном ущелье расположились высотные дома, парки, скверы и школы.
Поляна Азау — по одной из канатных дорог вы можете подняться на высоту до 3847 метров. И полюбоваться невероятными панорамами вершин Кавказского хребта.
Поляна нарзанов — долина, где минеральные источники бьют прямо из-под земли. Мы обязательно продегустируем целебную воду.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Suzuki Grand Vitara
- Мы можем посетить термальные источники — детали уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачивается подъём по канатной дороге (~2000 ₽) и обед
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 715 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу Дмитрий! Проведение экскурсий для меня — интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интереснымиЗадать вопрос
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