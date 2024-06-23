Путешествие к самой высокой горе России и Европы — Эльбрусу, которая стала излюбленным туристическим местом россиян.
Если вы любите активный отдых на природе и свежий горный воздух, эта экскурсия вам идеально подходит! Вас ждут удивительные пейзажи, уникальные природные объекты и неповторимые впечатления.
Если вы любите активный отдых на природе и свежий горный воздух, эта экскурсия вам идеально подходит! Вас ждут удивительные пейзажи, уникальные природные объекты и неповторимые впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
За время нашего пути вы увидите природные и исторические достопримечательности — горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники, узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.
Горное озеро и город-призрак
Пока вы будете любоваться природой в окрестностях озера Гижгит и фотографироваться, мы откроем вам легенды, связанные с озером, и расскажем, какие виды рыб здесь обитают. Город-призрак Тырныауз в начале XX века после закрытия горнодобывающего комбината начал пустеть. Проезжая мимо, вы посмотрите на остатки былой роскоши, познакомитесь с историей этого места и людей, которые здесь жили.
Покорители Эльбруса, водопад и ущелье
Вы увидите Памятники первым покорителям Эльбруса. Мы расскажем, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили. Сделаем остановки у Музея Высоцкого, Бадаевского водопада и в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами.
Аутентичная еда
Заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни — шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
Национальный парк, канатная дорога и музей в горах
В национальном парке «Приэльбрусье» вы полюбуетесь живописными горными панорамами. Узнаете, какие здесь есть животные и растения. Потом подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Мы расскажем, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии. А ещё мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Город-призрак Тырныауз
- Памятники первым покорителям Эльбруса
- Музей Высоцкого
- Бадаевский водопад
- Теснина Уллу-Тау
- Национальный парк «Приэльбрусье»
- Музей обороны Приэльбрусья
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
- Канатная дорога
- Питание
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После бронирования наш менеджер свяжется с Вами для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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