Гора Кольцо- это уникальное природное явление, находится неподалёку от Кисловодска на высоте 870 м. над уровнем море и является мысом одного из отрогов Бургустанского хребта. На фоне этой природной достопримечательности получаются эффектные фотографии,от сюда открывается прекрасный вид на Кисловодск.

Подъем от дороги к горе ориентировочно 100 метров и займет 15-20 минут. У подножия горы находятся торговые лавки местных жителей, где можно купить различные сувениры, горные чаи, сладости и пуховые изделия карачаевских мастериц.

Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа.

Мы спустимся в самый низ к водопадам для минимальной пешей нагрузки. Вашему взору предстанут 4 водопада,самый большой из них -18 метровый, а так же Чертова мельница, Изумрудный и малый водопады. Здесь располагается Этнографический музей Карачаевского подворья, вы увидите предметы старины и быта карачаевского народа.

Всего за 50 рублей по вашему желанию вы сможете покормить горного козла и козочку, барашек,ослика и кроликов.

Здесь одно из самых лучших благоустройств природных памятников, хорошее сочетание природы с удобствами и сервисом.

Поднимемся к 5 -метровым качелям, где вы покачаетесь над 100- метровой пропастью, для более смелых и экстремальных можно посетить Аттракцион Зиплайн. Он самый длинный по протяженности в России и составляет 1050 метров, скорость на нем достигает до 80 км/ч Это неповторимые ощущение для любителей легкого экстрима. .

Здесь располагается небольшая смотровая площадка над пропастью, где получаются классные селфи.

Следующая остановка нашего путешествия -Чайный домик, где вы можете по желанию отведать чай с горными травами, карачаевскую кухню, знаменитые и очень вкусные Хычины.

Любители конных поездок здесь могу насладиться верховой ездой, а для самых маленький есть пони. (доп. услуга обсуждается отдельно)

Дальше мы заедем в самый солнечный курортный город Кисловодск, спустимся в ущелье реки Аликоновка, где располагается Замок Коварства и Любви. Местные жители после бракосочетания заезжают на фотосессию к этому замечательному и красивому месту.

На обратном пути от Замка вы можете отведать минеральную воду (сульфатную),бьющую прямо из источника, а не из бутылки или бювета (заранее взяв с собой небольшие емкости).

По завершению возвращаемся на место, откуда начиналась поездка или по договорённости можно посетить Суворовские горячие источники которые вас приятно расслабят. (дополнительная услуга оплачиваются отдельно). Ваши положительные эмоции,мой успех!