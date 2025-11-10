Это не просто экскурсия — это история любви с красивым концом. Вы увидите море цветов и места, о которых слагают легенды. Поймаете уходящий за горизонт закат во Вратах Солнца и узнаете о красивом старинном обычае. Окунётесь в атмосферу Средневековья и пройдёте тропами, где вспыхивали романы и сражались за чувства. Загадаете желание и конечно, полюбите КМВ.

Описание экскурсии

Кисловодск — самый солнечный город горного края

Гора Кольцо. Мы расскажем красивую легенду о появлении необычного отверстия в скале. А вы полюбуетесь потрясающим видом на двуглавый Эльбрус и панорамой города.

Долина Роз и Каскадная лестница. Поедем туда, где высажено более 30 сортов роз, привезённых со всего мира. Пройдём по Каскадной лестнице. На ступеньках среди цветов и фонтанов получаются эффектные фото.

Замок коварства и любви. Вы рассмотрите таинственную постройку, услышите прекрасную легенду и поймёте, откуда взялось такое название.

Держим путь в Пятигорск — к подножию горы Машук

Бульвар Гагарина и озеро Провал. Вы побываете на смотровых площадках и насладитесь потрясающими видами. Прогуляетесь к подземному озеру и «услышите» Эолову арфу.

Канатная дорога. Если захотите — подниметесь на вершину горы Машук на высоту почти 1000 метров. Отсюда вы увидите Кавказский хребет и горы-лакколиты как на ладони. А затем попробуете кавказскую кухню в уютном кафе.

Ворота Любви. Вам откроется изумительная панорама вечернего города и тянущихся до самого горизонта гор. А мы поделимся красивым старинным обычаем, который вы сможете повторить. Говорят, загаданное желание обязательно исполнится!

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером Lada, Renault или Hyundai

В салоне есть вода, для маленьких путешественников есть автокресло и бустер

Экскурсию можно начать из любого города КМВ. За доплату также возможен трансфер из аэропорта

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

