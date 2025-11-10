Мои заказы

«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Ессентуков)

Побывать в самых интересных местах, насладиться панорамами и познакомиться с легендами
Это не просто экскурсия — это история любви с красивым концом. Вы увидите море цветов и места, о которых слагают легенды. Поймаете уходящий за горизонт закат во Вратах Солнца и узнаете о красивом старинном обычае.

Окунётесь в атмосферу Средневековья и пройдёте тропами, где вспыхивали романы и сражались за чувства. Загадаете желание и конечно, полюбите КМВ.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Кисловодск — самый солнечный город горного края

Гора Кольцо. Мы расскажем красивую легенду о появлении необычного отверстия в скале. А вы полюбуетесь потрясающим видом на двуглавый Эльбрус и панорамой города.

Долина Роз и Каскадная лестница. Поедем туда, где высажено более 30 сортов роз, привезённых со всего мира. Пройдём по Каскадной лестнице. На ступеньках среди цветов и фонтанов получаются эффектные фото.

Замок коварства и любви. Вы рассмотрите таинственную постройку, услышите прекрасную легенду и поймёте, откуда взялось такое название.

Держим путь в Пятигорск — к подножию горы Машук

Бульвар Гагарина и озеро Провал. Вы побываете на смотровых площадках и насладитесь потрясающими видами. Прогуляетесь к подземному озеру и «услышите» Эолову арфу.

Канатная дорога. Если захотите — подниметесь на вершину горы Машук на высоту почти 1000 метров. Отсюда вы увидите Кавказский хребет и горы-лакколиты как на ладони. А затем попробуете кавказскую кухню в уютном кафе.

Ворота Любви. Вам откроется изумительная панорама вечернего города и тянущихся до самого горизонта гор. А мы поделимся красивым старинным обычаем, который вы сможете повторить. Говорят, загаданное желание обязательно исполнится!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером Lada, Renault или Hyundai
  • В салоне есть вода, для маленьких путешественников есть автокресло и бустер
  • Экскурсию можно начать из любого города КМВ. За доплату также возможен трансфер из аэропорта
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъём по канатной дороге: взрослые — 400 ₽, дети — 100 ₽
  • Обед — по меню

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 44 туристов
Рады приветствовать вас! Я и моя команда гидов, которые родились и выросли в горном крае, организовываем экскурсии по Северному Кавказу более трёх лет. Хотите насыщенно провести выходные или покататься по
читать дальше

горам на джипе? Приехав к нам, вы ощутите настоящее кавказское гостеприимство. Побываете в самых удивительных местах. Попьёте целебный нарзан и побалуете себя вкусными национальными блюдами. Узнаете о быте и культуре местных жителей. Получите море впечатлений и эффектных фото. Ждём вас, дорогие гости!

