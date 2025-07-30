Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 дек в 10:00
16 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и незабываемую галерею света
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Лучший выборСекретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна30 июля 2025Всё понравилось: вовремя встретились, по дороге в Абрау Дюрсо узнали интересные факты о виноделии, об истории мимо проезжающих городов, связанных
- ИИгорь21 марта 2025Все отлично. В назначенное время гид приехал без опозданий, заранее позвонил. Вел машину аккуратно, отвечал на все вопросы, рассказывал по
- ВВалерия17 февраля 2025Поездка получилась отличной, интересной и захватывающей! Удобный и продуманный план, даже не заметили, как пролетел день.
Очень рекомендую!
- ААлександр16 января 2025Рекомендую 👍
- ККарлос27 октября 2024Тур был очень хорошо организован с момента сбора и до возвращения в отель. Весь маршрут был логически структурирован и четко
- ЕЕвгения24 сентября 2024Благодарим Алика за хорошо организованную экскурсию, узнали много интересной и полезной информации.
- ДДарья17 сентября 2024Чудесный и приятный гид, был рад помочь и скрасил отдых приятными впечатлениями, рассказав замечательные истории про город и показав хорошие заведения) Рекомендую!
- ЕЕлена2 сентября 2024Все очень понравилось. Рассказ интересный. Ответы на вопросы получили, красоту посмотрели. Доехали с комфортом.
- ААлександр31 июля 2024Всё было прекрасно организовано, рекомендую
- ИИрина23 июля 2024Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
- ВВалерия9 июля 2024Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!
- ННаталия13 июня 2024Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль! И главное спасибо Алику за дружелюбную обстановку, за интересные рассказы о местности, за терпение)) Сына никогда
- ЕЕкатерина12 июня 2024Алик встретил нас около нашего дома на комфортной машине, бережно довез до абрау, по пути погрузив в историю и тонкости
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ЮЮлия25 ноября 2023Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена7 сентября 2023Все понравилось,спасибо нашему замечательному экскурсовод!
- ССергей22 августа 2023Алик подстроился под наше непростое расписание, согласовал все параметры экскурсии заранее, забрал из сьемной квартиры, провез в объезд пробок, занимательно
- ААндрей24 июля 2023Экскурсия была прекрасной. Бронировали заранее, экскурсовод предварительно обсудил все вопросы. Поездка в Абрау-Дюрсо с посещением завода и шоу поющих фонтанов
- AAlexandr19 июля 2023Все классно, спасибо Алику, за столь короткое время уместил много материала(как говорится без воды). Экскурсия прошла отлично, помимо локаций которые
- ООльга6 июля 2023Спасибо Алику за экскурсию, за отношение и помощь!!! Мы классно провели время в Абрау!!
