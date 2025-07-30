Мои заказы

Необычные дома в Геленджике

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Геленджике, цены от 3500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
5.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 дек в 10:00
16 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
На машине
6 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и незабываемую галерею света
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
На машине
5.5 часов
36 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Променад по Геленджику
Пешая
3.5 часа
-
10%
21 отзыв
Водная прогулка
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽8500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    30 июля 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Всё понравилось: вовремя встретились, по дороге в Абрау Дюрсо узнали интересные факты о виноделии, об истории мимо проезжающих городов, связанных
    читать дальше

    с ВОВ, прогулялись по набережной озера, попали в музей света. Нам не пришлось бегать и искать значимые точки, все было организовано Аликом, нас как слепых котят везде и всюду сопровождали. Цель поездки была увидеть озеро Абрау Дюрсо и посетить экскурсию на легиндарный завод вин. Она была достигнута. Алику спасибо!

  • И
    Игорь
    21 марта 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все отлично. В назначенное время гид приехал без опозданий, заранее позвонил. Вел машину аккуратно, отвечал на все вопросы, рассказывал по
    читать дальше

    пути очень много интересной информации и фактов. По приезду все показал, рассказал, сопроводил. По окончанию экскурсии отвёз обратно. Лучше гида не придумаешь, Алика можно смело рекомендовать друзьям. 5/5

  • В
    Валерия
    17 февраля 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Поездка получилась отличной, интересной и захватывающей! Удобный и продуманный план, даже не заметили, как пролетел день.
    Очень рекомендую!
  • А
    Александр
    16 января 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Рекомендую 👍
  • К
    Карлос
    27 октября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Тур был очень хорошо организован с момента сбора и до возвращения в отель. Весь маршрут был логически структурирован и четко
    читать дальше

    расписан по минутам, на протяжении всей экскурсии получили очень интересную информацию не только относительно предмета самого тура, но и о истории региона, о винодельнях Краснодарского края, что очень помогло нам планировать другие не менее интересные туры. Поездка в Абрау-Дюрсо, прогулка по набережной озера Абрау, посещение завода с дегустацией тихих и игристых вин, гастрономические изыски в местном ресторане с прекрасным видом на озеро и горы, оставили нам очень приятные и незабываемые впечатления, глубокое чувства удовлетворения и желания вернутся туда еще раз.

  • Е
    Евгения
    24 сентября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Благодарим Алика за хорошо организованную экскурсию, узнали много интересной и полезной информации.
  • Д
    Дарья
    17 сентября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Чудесный и приятный гид, был рад помочь и скрасил отдых приятными впечатлениями, рассказав замечательные истории про город и показав хорошие заведения) Рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все очень понравилось. Рассказ интересный. Ответы на вопросы получили, красоту посмотрели. Доехали с комфортом.
  • А
    Александр
    31 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Всё было прекрасно организовано, рекомендую
  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
    читать дальше

    повезло. Мы в Абрау были раньше, но такой интересной информации не получали от других Гидов. Очень признательны Алику за выбор кратчайшего маршрута и за попутную богатейшую информацию обо всем, что видели по дороге! Организация самой поездки была на высоте! Молодцы! Будем советовать Вашу Команду другим и пользоваться Вашими услугами в дальнейшем сами!!! Алик! низкий поклон за Ваш труд и Ваши знания! И вообще- все достойно, цивильно и приятно! До новых встреч!!!

    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев
  • В
    Валерия
    9 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!
  • Н
    Наталия
    13 июня 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль! И главное спасибо Алику за дружелюбную обстановку, за интересные рассказы о местности, за терпение)) Сына никогда
    читать дальше

    не укачивало в машине, а тут приехали в Абрау, а сын заболел и уже на обратном пути ему было плохо. Алик максимально с пониманием отнёсся ко всему. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Алик встретил нас около нашего дома на комфортной машине, бережно довез до абрау, по пути погрузив в историю и тонкости
    читать дальше

    виноделия Краснодарского края. В Абрау мы заехали на все смотровые площадки, в храм и другие знаковые места, сходили на производство с дегустацией и успели пообедать с потрясающим видом на озеро. Если вам не хочется тратить время на различные орг моменты и охватить в Абрау все и сразу, то это лучший вариант.

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
    читать дальше

    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия
    в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • Ю
    Юлия
    25 ноября 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    7 сентября 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все понравилось,спасибо нашему замечательному экскурсовод!
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Алик подстроился под наше непростое расписание, согласовал все параметры экскурсии заранее, забрал из сьемной квартиры, провез в объезд пробок, занимательно
    читать дальше

    - с юмором и байками - рассказал об истории Абрау, ключевых вехах, провез и провел по всем красивым местам, ну и в финале доставил до двери. Семья просто счастлива

  • А
    Андрей
    24 июля 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Экскурсия была прекрасной. Бронировали заранее, экскурсовод предварительно обсудил все вопросы. Поездка в Абрау-Дюрсо с посещением завода и шоу поющих фонтанов
    читать дальше

    прошла на одном дыхании. Алик очень интересный собеседник и прекрасный человек. Хотим сказать большое спасибо от всей нашей семьи за чудесное познавательное мини путешествие.

  • A
    Alexandr
    19 июля 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все классно, спасибо Алику, за столь короткое время уместил много материала(как говорится без воды). Экскурсия прошла отлично, помимо локаций которые
    читать дальше

    были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны(во всех просьбах Алик не только останавливался, но и активно помогал фотографировать прекрасные виды!
    Езжайте не пожалеете, оно того стоит!

  • О
    Ольга
    6 июля 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо Алику за экскурсию, за отношение и помощь!!! Мы классно провели время в Абрау!!

