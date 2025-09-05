Чтобы ощутить это, мы совершим приятный променад по набережной, любуясь морскими пейзажами и городскими достопримечательностями. А по пути поговорим об истории Геленджика, насладимся лёгким бризом и ощутим радость момента.
Описание экскурсии
Прогулка по эпохам Геленджика
Я выстрою маршрут так, чтобы мы охватили и знаковые туристические локации Геленджика, и его малоизвестные, но не менее достойные внимания уголки. Вы представите, как менялся уклад жизни на берегах черноморской бухты, которая за сотни лет успела побывать и греческой колонией, и византийской гаванью, и российской крепостью, пока не превратилась в курортный город. Проникнетесь историей Геленджика и узнаете, какую роль сыграла русская интеллигенция в жизни некогда маленького селения у подножия Маркотхского хребта. А еще поймете, как мак-самосейка, французское название Куплези и лестное прозвище русская Ривьера связаны с Геленджикской бухтой.
Бархатный вечер ли прекрасное неспешное утро в южном городе
Утренние или вечерние декорации позволят нам не только избежать палящих лучей, но и погрузиться в атмосферу лёгкости и комфорта. Если захотите, во время прогулки я порекомендую вам геленджикские магазинчики, сувенирные лавки и кафе, расскажу, куда стоит отправиться в окрестностях города.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, поэтому выберите для прогулки, пожалуйста, одежду по погоде и удобную обувь.
Отзывы и рейтинг
Светлана профессионал своего дела и чудесный, открытый, добрый человек!
От чистого сердца желаем Светлане вдохновения и удачи!
Позитивная энергетика, живая подача, юмор, интересные факты, которые не найдешь в путеводителях. Светлана любит город и гордится его историей.
Однозначно рекомендуем!
Много посещала экскурсий в жизни, но Светлана выше всяческих похвал!!!
Невероятно эрудированная, знающая и очень любящая свой город!! Экскурс в историю и настоящую жизнь Геленджика прошёл на высочайшем уровне!!
Город стал интересен не только как курорт, но и обычная жизнь горожан открылась с другой стороны.
Светлана, вы невероятные!!
Спасибо Вам огромное!!
Самое главное в гиде, на мой взгляд, это не