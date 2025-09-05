Променад по Геленджику

Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
Как и любой южный курортный город, Геленджик по-настоящему оживает и раскрывается во всей красе рано утром или вечером.

Чтобы ощутить это, мы совершим приятный променад по набережной, любуясь морскими пейзажами и городскими достопримечательностями. А по пути поговорим об истории Геленджика, насладимся лёгким бризом и ощутим радость момента.
Описание экскурсии

Прогулка по эпохам Геленджика

Я выстрою маршрут так, чтобы мы охватили и знаковые туристические локации Геленджика, и его малоизвестные, но не менее достойные внимания уголки. Вы представите, как менялся уклад жизни на берегах черноморской бухты, которая за сотни лет успела побывать и греческой колонией, и византийской гаванью, и российской крепостью, пока не превратилась в курортный город. Проникнетесь историей Геленджика и узнаете, какую роль сыграла русская интеллигенция в жизни некогда маленького селения у подножия Маркотхского хребта. А еще поймете, как мак-самосейка, французское название Куплези и лестное прозвище русская Ривьера связаны с Геленджикской бухтой.

Бархатный вечер ли прекрасное неспешное утро в южном городе

Утренние или вечерние декорации позволят нам не только избежать палящих лучей, но и погрузиться в атмосферу лёгкости и комфорта. Если захотите, во время прогулки я порекомендую вам геленджикские магазинчики, сувенирные лавки и кафе, расскажу, куда стоит отправиться в окрестностях города.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, поэтому выберите для прогулки, пожалуйста, одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Геленджике
Провела экскурсии для 501 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Я профессиональный экскурсовод. Много лет занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для соло путешественников и корпоративных групп. Для меня очень важно, чтобы каждый гость получил настоящее удовольствие от экскурсий. Оценил красоту, самобытность, гостеприимство и радушие Черноморского побережья России, искренне полюбил этот край и захотел вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

В замечательном городе приятный экскурсовод Светлана провела интересную экскурсию, наши ожидания оправдались. Спасибо!
Татьяна
Ходили 14.06.25 с роднёй на экскурсию "Променад по Геленджику" с местным гидом Светланой. Остались очень довольны! Светлана много и увлеченно рассказывала о городе, в т. ч. великолепной набережной, его истории,
жителях и событиях. С удовольствием отвечала на наши многочисленные вопросы. Показала интересные локации по пути следования, где мы удачно сфотографировались. Подсказала куда можно ещё сходить и что посетить, где и что попробовать из местной кухни. Мы узнали много нового и интересного, чудесно провели вечер на набережной, за что огромное спасибо гиду Светлане! Экскурсия подойдёт людям, любящим много ходить гулять и интересующимся историей, культурой, природой, архитектурой и ландшафтом этого места отдыха.

Н
Экскурсия, организованная Светланой, великолепна. Это прекрасные знания истории, правильная речь и общение с интересным и интеллигентным человеком. Однозначно при повторном посещении Геленджика я обращусь только к Светлане.
Наталия
Отлично прошлись, проехались по Геленджику, Светлана показала нам все его лучшие стороны и закоулочки, утопающие в розах и магнолиях,узнали много интересных исторических подробностей, Светлана посоветовала вкуснючие рестораны и кофейню)) Вообще Геленджик произвел впечатление спокойного и благополучного курортного города,благодаря Светлане, и сразу видно, что Светлана любит Геленджик и свое дело, спасибо еще раз огромное)))
Анна
Выражаем огромную благодарность Светлане за чудесную вечернюю прогулку-экскурсию по городу-курорту, городу воинской доблести Геленджику! Было очень душевно и интересно! На одном дыхании мы прошли великолепный по красоте маршрут, и даже не заметили как в увлекательной беседе пролетели 4 часа!
Светлана профессионал своего дела и чудесный, открытый, добрый человек!
От чистого сердца желаем Светлане вдохновения и удачи!
Виталий
Отличная экскурсия, всем рекомендуем
М
Замечательная экскурсия: Светлана очень интересный рассказчик, знающий гид и просто приятный собеседник, - время пролетело незаметно. Выбор мест для прогулки и тем для обсуждения тоже отличный. Мы были вдвоем с мамой, и нам обеим было очень интересно. Рекомендую всем знакомиться с Геленджиком со Светланой!
О
Светлане огромное спасибо!! Очень интересно, познавательно! Отличный гид!
С
Спасибо Светлане за экскурсию!
Позитивная энергетика, живая подача, юмор, интересные факты, которые не найдешь в путеводителях. Светлана любит город и гордится его историей.
Однозначно рекомендуем!
О
Огромное спасибо, масса комплиментов Светлане!!!
Много посещала экскурсий в жизни, но Светлана выше всяческих похвал!!!
Невероятно эрудированная, знающая и очень любящая свой город!! Экскурс в историю и настоящую жизнь Геленджика прошёл на высочайшем уровне!!
Город стал интересен не только как курорт, но и обычная жизнь горожан открылась с другой стороны.
Светлана, вы невероятные!!
Спасибо Вам огромное!!
л
Экскурсовод-влюблённый в свой город-это лучший гид для туриста. Светлана именно такая. Поэтому и Экскурсия замечательная и впечатления от города самые восторженные. Спасибо
Алексей
Отличная экскурсия. Обязательна для глубокого знакомства с Геленджиком. Светлана большой профессионал и очень увлечённый Геленджиком человек, что придаёт экскурсии особую атмосферу.
С
Спасибо огромное за экскурсию! Светлана прекрасный экскурсовод… Нет это человек, влюбленный в Геленджик!! Этой любовью она делится со всеми кому интересен город. Экскурсия была подстроена полностью под нашу компанию. Все было четко и с изюминкой. Ни секунды не пожалели о выборе экскурсии!!! Все супер!!!! Светлана обещала нам еще массу новых впечатлений в следующие приезды!!! Спасибо!
Е
Всё просто супер!
Александра
Если коротко, мы в полном восторге! Краткость - это, конечно, сестра таланта, но не моего. Мне же хочется в красках расхвалить Светлану.
Самое главное в гиде, на мой взгляд, это не
знания и даже не умение преподносить информацию, а любовь к месту, о котором идет речь на экскурсии. В Светлане эта любовь фундаментальна. Она скрупулезно работает с материалом, и на экскурсии выдает лишь малую часть того, что она знает.
Это не просто экскурсия, а настоящий променад. Я не люблю, когда экскурсию читают, будто лекцию. Светлана именно выстраивает беседу и всегда рассказывает о том, что интересно экскурсантам. Мы ходили на экскурсию вдвоем с моим молодым человеком. Он не любитель всего такого, но ему понравилось именно потому, что сложилось теплое общение с гидом.
В Светлане удивительно сочетается опыт и актуальность подачи материала. Она умеет чувствовать людей и ведет экскурсию в комфортном для ее участников темпе и формате.
Браво!

