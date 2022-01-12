Новогодние каникулы. Каждый год мы думаем, как бы их справить поинтереснее. Выбрать особенное место для загадывания наших желаний. Место, которое будем вспоминать весь год. Мы предлагаем отправиться Вам на Алтай – зимний, сказочный и чарующий.

Познакомимся с удивительными людьми и сделаем сувенир, который будет напоминать Алтай

Программа тура по дням

1 день Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, канатная дорога, остров Патмос, Чемальская ГЭС

11:00 встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Переезд в с.Манжерок. Знакомство с гидами. Дальше нас ждёт поездка на канатной дороге, протяженностью 2516 м. Поднимемся на вершину г. Малая Синюха, откуда открывается удивительный вид на окрестности и реку Катунь. После мы поедем в с.Чемал на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь. Пройдём подвесной мост и посетим женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Далее отправимся на Чемальскую ГЭС 1935г. постройки. С 2011г. используется как музей под открытым небом. Ужин и вечер знакомств. Способ передвижения: авто 150 км, пешком 1 – 2 км. Питание: обед в кафе в Чемале оплачивается самостоятельно, ужин в кафе включен.

2 день Глаза Катуни и Камышлинский водопад

Сегодня мы отправимся к Голубым озерам "глаза Катуни". Они доступны лишь осенью и зимой, когда часть русла Катуни пересыхает. Зимой озера не замерзают и имеют бирюзовый цвет воды, впечатляющий своей красотой. Далее – переезд в С. Усть-Кокса. Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая. Нас ждет остановка на Семинском перевале (1717 м) – самом высоком и протяженном на знаменитом тракте. Вечером отдых. Способ передвижения: авто 420 км, пешком 6 км. Питание: завтрак, ужин в кафе, обед в пути за свой счет.

3 день Экскурсия на Мультинские озера

Переезд в д. Мульта-Маральник. Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями. Озеро расположено на высоте 1710 метров. Пешие прогулки в окрестностях. Возвращение в Усть-Коксу. Способ передвижения: авто 80 км, снегоход 30 км, пешком 2 км. Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед – перекус.

4 день Поездка к травнику, музеи в с. Верхний Уймон

Сегодня нас ждёт встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая. Соберём уникальный чай из-под снега. Проведём чайную церемонию с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом. Пикник с лепешками, испеченными на раскаленных камнях и другими фирменными блюдами от травника. После обеда мы посетим Музей Старообрядчества и музей Н.К.Рериха в с.Верхний Уймон Способ передвижения: авто 80 км. Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед-пикник у костра.

5 день Поездка на смотровую площадку на гору Кызыл, Рождественский ужин

Утром переезд до с. Тюнгур, откуда мы поднимемся на снегоходах с санями на гору Кызыл. Гора Кызыл – соседка горы Байды. Ее склоны более пологие, более доступные для прогулок. Снегоход поднимается до перевала Катандинское седло. Со склонов Кызыла в ясную погоду видна г.Белуха. Вечером рождественский ужин. Способ передвижения: авто 120 км, снегоход 20 км, пешком 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.

6 день Прогулка на гору Маяк

В первой половине дня отправимся пешком на гору Маяк. На прощание посмотрим на Уймонскую долину с высоты птичьего полета. Обед. В 15:00 выезд в Горно-Алтайск. Приезд в с. Майма в 21:00. Размещение в отеле «Любимый». Способ передвижения: авто 375 км. Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.

7 день Отъезд