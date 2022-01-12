11:00 встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Переезд в с.Манжерок.
Знакомство с гидами.
Дальше нас ждёт поездка на канатной дороге, протяженностью 2516 м.
Поднимемся на вершину г. Малая Синюха, откуда открывается удивительный вид на окрестности и реку Катунь.
После мы поедем в с.Чемал на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь.
Пройдём подвесной мост и посетим женский монастырь и храм Иоанна Богослова.
Далее отправимся на Чемальскую ГЭС 1935г. постройки.
С 2011г. используется как музей под открытым небом.
Ужин и вечер знакомств.
Способ передвижения: авто 150 км, пешком 1 – 2 км.
Питание: обед в кафе в Чемале оплачивается самостоятельно, ужин в кафе включен.
Сегодня мы отправимся к Голубым озерам "глаза Катуни".
Они доступны лишь осенью и зимой, когда часть русла Катуни пересыхает.
Зимой озера не замерзают и имеют бирюзовый цвет воды, впечатляющий своей красотой.
Далее – переезд в С. Усть-Кокса.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая.
Нас ждет остановка на Семинском перевале (1717 м) – самом высоком и протяженном на знаменитом тракте.
Вечером отдых.
Способ передвижения: авто 420 км, пешком 6 км.
Питание: завтрак, ужин в кафе, обед в пути за свой счет.
Переезд в д. Мульта-Маральник.
Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.
Озеро расположено на высоте 1710 метров.
Пешие прогулки в окрестностях.
Возвращение в Усть-Коксу.
Способ передвижения: авто 80 км, снегоход 30 км, пешком 2 км.
Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед – перекус.
Сегодня нас ждёт встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая.
Соберём уникальный чай из-под снега.
Проведём чайную церемонию с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом.
Пикник с лепешками, испеченными на раскаленных камнях и другими фирменными блюдами от травника.
После обеда мы посетим Музей Старообрядчества и музей Н.К.Рериха в с.Верхний Уймон
Способ передвижения: авто 80 км.
Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед-пикник у костра.
Утром переезд до с. Тюнгур, откуда мы поднимемся на снегоходах с санями на гору Кызыл.
Гора Кызыл – соседка горы Байды.
Ее склоны более пологие, более доступные для прогулок.
Снегоход поднимается до перевала Катандинское седло.
Со склонов Кызыла в ясную погоду видна г.Белуха.
Вечером рождественский ужин.
Способ передвижения: авто 120 км, снегоход 20 км, пешком 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.
В первой половине дня отправимся пешком на гору Маяк.
На прощание посмотрим на Уймонскую долину с высоты птичьего полета.
Обед.
В 15:00 выезд в Горно-Алтайск.
Приезд в с. Майма в 21:00.
Размещение в отеле «Любимый».
Способ передвижения: авто 375 км.
Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.
Завтрак в отеле.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в 2-х местных номерах отеля «Любимый» в с. Майма и в эко-отеле «Альтаир» в с.Усть-Кокса.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Тип размещения
|Эконом
|Стандарт
|Джуниор Сьют
|
При 2-хместном размещении
|61 300
|62 900
|64 900
|
Доп. место:
|61 300
|60 500
|60 500
|
Одноместное размещение
|70 600
|73 800
|77 800
Возможно участие детей, начиная с 5 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.