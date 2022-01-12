Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур

Новогодние каникулы. Каждый год мы думаем, как бы их справить поинтереснее. Выбрать особенное место для загадывания

4.7
3 отзыва
Новогодние каникулы. Каждый год мы думаем, как бы их справить поинтереснее. Выбрать особенное место для загадывания наших желаний. Место, которое будем вспоминать весь год. Мы предлагаем отправиться Вам на Алтай – зимний, сказочный и чарующий.
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Заряд энергии и спокойствия
Заряд энергии и спокойствия
Насладимся зимней красотой региона, увидим сказочные пейзажи, наполнимся энергией гор, послушаем тишину
Алтайское гостеприимство
Алтайское гостеприимство
Познакомимся с удивительными людьми и сделаем сувенир, который будет напоминать Алтай
Мистическая сила Алтая
Мистическая сила Алтая
Загадаем сокровенное желание в особой атмосфере Уймонской долины

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, канатная дорога, остров Патмос, Чемальская ГЭС

11:00 встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Переезд в с.Манжерок.

Знакомство с гидами.

Дальше нас ждёт поездка на канатной дороге, протяженностью 2516 м.

Поднимемся на вершину г. Малая Синюха, откуда открывается удивительный вид на окрестности и реку Катунь.

После мы поедем в с.Чемал на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь.

Пройдём подвесной мост и посетим женский монастырь и храм Иоанна Богослова.

Далее отправимся на Чемальскую ГЭС 1935г. постройки.

С 2011г. используется как музей под открытым небом.

Ужин и вечер знакомств.

Способ передвижения: авто 150 км, пешком 1 – 2 км.

Питание: обед в кафе в Чемале оплачивается самостоятельно, ужин в кафе включен.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, канатная дорога, остров Патмос, Чемальская ГЭСВстреча в аэропорту Горно-Алтайска, канатная дорога, остров Патмос, Чемальская ГЭСВстреча в аэропорту Горно-Алтайска, канатная дорога, остров Патмос, Чемальская ГЭСВстреча в аэропорту Горно-Алтайска, канатная дорога, остров Патмос, Чемальская ГЭС
2 день
Глаза Катуни и Камышлинский водопад

Сегодня мы отправимся к Голубым озерам "глаза Катуни".

Они доступны лишь осенью и зимой, когда часть русла Катуни пересыхает.

Зимой озера не замерзают и имеют бирюзовый цвет воды, впечатляющий своей красотой.

Далее – переезд в С. Усть-Кокса.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая.

Нас ждет остановка на Семинском перевале (1717 м) – самом высоком и протяженном на знаменитом тракте.

Вечером отдых.

Способ передвижения: авто 420 км, пешком 6 км.

Питание: завтрак, ужин в кафе, обед в пути за свой счет.

Глаза Катуни и Камышлинский водопадГлаза Катуни и Камышлинский водопадГлаза Катуни и Камышлинский водопадГлаза Катуни и Камышлинский водопадГлаза Катуни и Камышлинский водопадГлаза Катуни и Камышлинский водопадГлаза Катуни и Камышлинский водопад
3 день
Экскурсия на Мультинские озера

Переезд в д. Мульта-Маральник.

Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.

Озеро расположено на высоте 1710 метров.

Пешие прогулки в окрестностях.

Возвращение в Усть-Коксу.

Способ передвижения: авто 80 км, снегоход 30 км, пешком 2 км.

Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед – перекус.

Экскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озера
4 день
Поездка к травнику, музеи в с. Верхний Уймон

Сегодня нас ждёт встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая.

Соберём уникальный чай из-под снега.

Проведём чайную церемонию с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом.

Пикник с лепешками, испеченными на раскаленных камнях и другими фирменными блюдами от травника.

После обеда мы посетим Музей Старообрядчества и музей Н.К.Рериха в с.Верхний Уймон

Способ передвижения: авто 80 км.

Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед-пикник у костра.

Поездка к травнику, музеи в с. Верхний УймонПоездка к травнику, музеи в с. Верхний УймонПоездка к травнику, музеи в с. Верхний УймонПоездка к травнику, музеи в с. Верхний УймонПоездка к травнику, музеи в с. Верхний УймонПоездка к травнику, музеи в с. Верхний УймонПоездка к травнику, музеи в с. Верхний УймонПоездка к травнику, музеи в с. Верхний Уймон
5 день
Поездка на смотровую площадку на гору Кызыл, Рождественский ужин

Утром переезд до с. Тюнгур, откуда мы поднимемся на снегоходах с санями на гору Кызыл.

Гора Кызыл – соседка горы Байды.

Ее склоны более пологие, более доступные для прогулок.

Снегоход поднимается до перевала Катандинское седло.

Со склонов Кызыла в ясную погоду видна г.Белуха.

Вечером рождественский ужин.

Способ передвижения: авто 120 км, снегоход 20 км, пешком 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.

Поездка на смотровую площадку на гору Кызыл, Рождественский ужинПоездка на смотровую площадку на гору Кызыл, Рождественский ужинПоездка на смотровую площадку на гору Кызыл, Рождественский ужинПоездка на смотровую площадку на гору Кызыл, Рождественский ужин
6 день
Прогулка на гору Маяк

В первой половине дня отправимся пешком на гору Маяк.

На прощание посмотрим на Уймонскую долину с высоты птичьего полета.

Обед.

В 15:00 выезд в Горно-Алтайск.

Приезд в с. Майма в 21:00.

Размещение в отеле «Любимый».

Способ передвижения: авто 375 км.

Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.

Прогулка на гору МаякПрогулка на гору МаякПрогулка на гору МаякПрогулка на гору Маяк
7 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-х местных номерах отеля «Любимый» в с. Майма и в эко-отеле «Альтаир» в с.Усть-Кокса.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Тип размещения Эконом Стандарт Джуниор Сьют

При 2-хместном размещении

 61 300 62 900 64 900

Доп. место:

  • «Любимый» – диван;
  • «Альтаир» – раскладушка в номерах Стандарт или Джуниор Сьют, кровать в Джуниор Сьют (2 номера).
 61 300 60 500 60 500

Одноместное размещение

 70 600 73 800 77 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Размещение в отеле «Любимый» в 2-х местных номерах с удобствами в номере (в некоторых номерах есть доп. место – диван)
  • Размещение на эко-отеле «Альтаир» в номерах с удобствами на блок или с удобствами в номере (согласно выбранной категории)
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер Горно-Алтайск – Чемал – Усть-Кокса – Горно-Алтайск
  • Входные билеты
  • Экскурсия с травником
  • Все трансферы по программе
  • Аренда снегоходов
  • Рекреационные сборы
  • Медицинская страховка MC – 150000 рублей, НС – 30000 рублей
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер Новосибирск/Барнаул – Горно-Алтайск и обратно
  • Чаевые гидам
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • пуховик;
  • валенки или другую тёплую обувь;
  • гамаши от снега;
  • утепленный костюм типа горнолыжного;
  • комплект из теплого термобелья;
  • термос;
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов;
  • теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки-перчатки;
  • шерстяной свитер;
  • футболки 2-3 шт;
  • носки шерстяные 2 пары;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Могут ли дети принимать участие в туре?

Возможно участие детей, начиная с 5 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
12 янв 2022
Очень здорово! Программа комплексная, сбалансированная, насыщенная. Очень понравилось!
А
12 янв 2022
Очень классный гид, программа, условия!
М
23 сен 2021
Все хорошо, только нужно обязательно планировать свой трансфер из города прилета до Коксы, бронируя гостиницы.
Организатору сообщать время прибытия в пункт назначения. Спасибо большое☀☀☀☀

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