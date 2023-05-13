Это короткий, но очень насыщенный маршрут для тех, у кого мало времени, но кто хочет увидеть Алтайские горы во всей своей красе. Будем любоваться необычными узорами Гейзерового озера, исследовать древние петроглифы урочища Калбак-Таш, лазать по Талдинским пещерам и наслаждаться видами на Чемальскую ГЭС и остров Патмос. Это маршрут, который влюбляет в Алтай!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимые вещи

Документы:

Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги:

Сумма по собственному желанию

Набор путешественника:

Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.

Зубная паста и щетка.

Полотенце, мыло, гель для душа,

влажные салфетки, шампунь.

Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:

Сушилка для обуви,

средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:

Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).

Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.

Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.

Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).

Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).

Фотоаппарат.