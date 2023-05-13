Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня

Насладиться озерами и водопадами Алтая и зарядиться в местах силы

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Ответы на вопросы
Это короткий, но очень насыщенный маршрут для тех, у кого мало времени, но кто хочет увидеть Алтайские горы во всей своей красе.

Будем любоваться необычными узорами Гейзерового озера, исследовать древние петроглифы урочища Калбак-Таш, лазать по Талдинским пещерам и наслаждаться видами на Чемальскую ГЭС и остров Патмос. Это маршрут, который влюбляет в Алтай!
Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня
Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня
Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня
Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня
Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня
Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня
Алтайские горы: главные достопримечательности за 4 дня
Ближайшие даты:
13
мая
27
мая
1
июн
15
июн
26
июн
30
июн
6
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимые вещи
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги:
Сумма по собственному желанию

Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск (при необходимости можем забрать из Новосибирска)
Завершение: Горно-Алтайск (при необходимости можем отвезти в Новосибирск)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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