На Алтае самые красивые места находятся вдали от автомобильных дорог, поэтому в этом путешествии мы будем много ходить: вас ждут живописные обустроенные тропы, бурлящие водопады и быстрые реки — то, что не откроется обычным «автобусным» туристам.



При этом от комфорта мы тоже не отказываемся — будем жить на уютных базах отдыха с удобствами и путешествовать налегке — без рюкзаков и лишних вещей.



В день будем проходить не более 10-14 км — это доступно для большинства людей и не требует специальной физической подготовки.



Путешествие отлично подходит для семей с детьми от 10 лет, а также всех любителей природы, чистого горного воздуха и снежных вершин.