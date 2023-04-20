Алтайские тропы: красота природы с комфортом

Подняться на высоту 2900 метра к горному озеру и насладиться марсианскими пейзажами

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
На Алтае самые красивые места находятся вдали от автомобильных дорог, поэтому в этом путешествии мы будем много ходить: вас ждут живописные обустроенные тропы, бурлящие водопады и быстрые реки — то, что не откроется обычным «автобусным» туристам.

При этом от комфорта мы тоже не отказываемся — будем жить на уютных базах отдыха с удобствами и путешествовать налегке — без рюкзаков и лишних вещей.

В день будем проходить не более 10-14 км — это доступно для большинства людей и не требует специальной физической подготовки.

Путешествие отлично подходит для семей с детьми от 10 лет, а также всех любителей природы, чистого горного воздуха и снежных вершин.
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Ближайшие даты:
20
апр
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В путешествии много треккинга — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск - 4 утра, Барнаул - 8 утра, Горно-Алтайск - 10-11 утра
Завершение: Горно-Алтайск - 18 вечера, Барнаул - 20-21 вечера, Новосибирск - ночью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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