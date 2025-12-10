Мои заказы

Красивые виды и панорамы Горно-Алтайска

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Горно-Алтайске, цены от 6120 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
На машине
7.5 часов
252 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Горному Алтаю
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок
«Ороктойский мост и панорамы Катуни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
На машине
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк лабиринтов и гора Дракон
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«И конечно, оцените впечатляющие панорамы с вершин на долину Катуни и окружающие ее горные ландшафты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия, фотосессия и съёмка рилс в топовых локациях Чемальского района
На машине
10 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Экскурсия и фотосессия в Чемале
Путешествие в Чемальский район подарит вам незабываемые моменты и профессиональные фото. Исследуйте удивительные места и наслаждайтесь гостеприимством Алтая
«Смотровая Толгоек — там, где панорамы на 360 градусов дарят чувство полёта»
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
«Памятники монументального искусства и архитектуры, археологические находки мирового уровня, горные пейзажи и панорамы — всё это ждет вас на обзорной экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6120 ₽7200 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
  2. Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
  3. Экскурсия, фотосессия и съёмка рилс в топовых локациях Чемальского района
  4. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Самое главное
  6. Чемал
  7. Зубы дракона
  8. Гейзерное озеро
  9. Палеопарк
  10. Ороктойский мост
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 6120 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 368 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Панорамы», 368 ⭐ отзывов, цены от 6120₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль