Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Горному Алтаю
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок
«Ороктойский мост и панорамы Катуни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк лабиринтов и гора Дракон
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«И конечно, оцените впечатляющие панорамы с вершин на долину Катуни и окружающие ее горные ландшафты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Экскурсия и фотосессия в Чемале
Путешествие в Чемальский район подарит вам незабываемые моменты и профессиональные фото. Исследуйте удивительные места и наслаждайтесь гостеприимством Алтая
«Смотровая Толгоек — там, где панорамы на 360 градусов дарят чувство полёта»
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
«Памятники монументального искусства и архитектуры, археологические находки мирового уровня, горные пейзажи и панорамы — всё это ждет вас на обзорной экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6120 ₽
7200 ₽ за всё до 10 чел.
