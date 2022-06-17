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Выбрав данный маршрут, Вы сможете увидеть Каракольские озера, озеро Уймень, Форелевые озера Уй-Караташ и Телецкое озеро с высоты птичьего полета и многое другое в рамках одного конного похода.

Самый продолжительный, самый живописный и самый интересный — таким является конный тур по Алтаю к Телецкому озеру. Он был разработан еще в далеком 1956 году и действовал до 1992 года под номером «77» , так и назывался «Всесоюзный 77 маршрут».

Программа тура по дням

1 день Встреча в с. Элекмонар

Встреча участников конного тура происходит в селе Элекмонар. Чемоданы и дорожные сумки меняете на арчимаки, и после инструктажа по технике безопасности выдвигаетесь на подготовленном для бездорожья автомобиле к конной базе. Расположена база в урочище Сортеш — с алтайского языка «Желтый камень». Два часа по таежной дороге и вы на месте. Здесь инструктаж по верховой езде откроет наш вечер, далее баня, ужин и размещение в палаточном лагере.

2 день Урочище Сортеш — Каракольские озера

Первый конный переход начнется по извилистым тропам Предгорья и плавно продолжится уже в зоне Высокогорья на перевале Кылайской гривы. Здесь уже совсем другая природа, заметно прохладнее, и воздух, будто бы, другой. Это Высота, друзья! Наш путь займет около пяти часов и завершится на Кедровой поляне близ Вершины Кылая. Чудесная поляна летом порадует путешественников перспективой на цветущие луга, а ближе к осени — обилием ягод и грибов! Конный переход: 4-5 часов. Протяженность: 25 км.

3 день Каракольские озера — Лунная долина Айрык

Целью сегодняшнего дня является урочище Айрык, что с алтайского переводится как Лунная долина. Путь неблизкий, но весьма живописный. Вы увидите озеро Виктории с одноименным водопадом, цепь Байюкских озер, и, преодолевая крутые перевалы — простор и великолепие Алтайского Высокогорья. По прибытии в Лунную долину организуем лагерь. Если остались силы — нельзя не оставить без внимания памятник природы Каракокшинскую пещеру. Она считается крупнейшей на Алтае среди пещер сквозного типа. Структура — двухэтажная, четырьмя входами и одним малодоступным «окном». У любителей спелеологии будет возможность по достоинству оценить все великолепие "подземного царства". Конный переход: 5-6 часов. Протяженность: 30 км.

4 день Лунная долина — ущелье Балыктуса

Продолжаем наш конный поход по Алтаю. Сегодня не менее сложный и продолжительный день чем предыдущие. Покидаем урочище Айрык и держим курс в ущелье Балыктуса. Конная тропа петляет меж деревьев и змейкой извивается, уходя от кедрового леса близ Сурдинских озер за перевал Ашпашач. Отсюда видна вся Лунная долина с одной стороны и одноименное форелевое озеро с другой. Но это только начало! Впереди еще несколько перевалов перед таинственным перевалом Балыктуса, в направлении которого группа стремительно уходит вглубь гор. Преодолев вышеупомянутый перевал, попадаем в ущелье и организуем лагерь на берегу озера Балыкту. Несмотря на то, что в переводе с алтайского языка Балыкту означает — «рыбное место», рыбы здесь нет. Видимо, за долго до нас ее тут было предостаточно. Конный переход: 5-6 часов. Протяженность: 30 км.

5 день Ущелье Балыктуса — Лог Чевош

Начало этого дня будет ознаменовано кратким пребыванием в «мертвом лесу». Алтай — страна контрастов и здесь это видно как нельзя лучше! После мест, наполненных жизнью и духом Алтая, которые нам удалось посетить по пути конного похода, это навивает смешанные чувства холодящие кровь! Миновав лес, выходим к перевалу, спустившись с которого попадаем в уникальное место с изумрудным озером и устремляющимся в него с огромной высоты водопадом! Невозможно оторвать взор от этой волшебной картины, однако впереди еще длинная и сложная дорога... Снова вверх, далее несколько километров и мы в ущелье Чевош. Стоянку организуем у одноименной реки. Конный переход: 4-5 часов. Протяженность: 25 км.

6 день Лог Чевош — озеро Уймень

Достаточно короткий конный переход, завершающийся экстремальным затяжным пешим спуском к озеру Уймень. Однако, не будем забегать вперед. Первым пунктом на пути будет перевал Чевош, откуда в ясную погоду можно увидеть высочайшую точку Сибири — красавицу Белуху (4506 м над у.м.). Далее группа конного похода движется вдоль по логу и выходит на перевал Уймень! По пути Вы увидите уникальное озеро, которое переливается оттенками от темно-синего до светло-зеленого. Завораживает. Ну а по другую сторону перевала картина еще фееричнее! Горные хребты как на ладони и манящий котлован, в который нам предстоит спуститься, ведя наших лошадок в поводу к озеру Уймень. Это один из красивейших уголков Горного Алтая, где можно, воистину ощутить присутствие горных духов по дыхание таежного ветра. На берегу разбиваем лагерь, укрывшись под ветвями огромных могучих кедров. Конный переход: 3-4 часа. Протяженность: 20 км.

7 день Дневка

День отдыха от продолжительного пути — сегодня можно не задумываться об усталости, а просто наслаждаться красотами великолепного озера и его окрестностей. Любители рыбной ловли могут по достоинству оценить местный вид рыбы - хариус, приготовив его на костре. Настоятельно рекомендуем посетить верхние озера Уйменьского ущелья. Пешая прогулка займет порядка 4 - 6 часов и оставит неизгладимый след в памяти от шедевров природы Алтая.

8 день Озера Уймень и Уй-Караташ

Покидаем прекрасное ущелье горного озера Уймень и продвигаемся вдоль одноименной реки по звериной тропе до перевала Кара-Сазкан, откуда сможем увидеть долину реки Кара-Сазкан и Сумультинский горный хребет, к которому и лежит наш путь. Нам предстоит преодолеть самый высокий перевал на пути — Штатив. Высота его равна 2600 над у.м.! Тропа на подъеме состоит сплошь из мелких сыпучих камней и настолько крута, что даже самые опытные всадники спешиваются и проводят коня за повод. Вознаграждением за труды будет вид с перевала на Сапфировое озеро и далекие горные хребты, покрытые снежными шапками. Далее тропа уходит в долину Уй-Караташ — с алтайского "долина черного Камня", где у форелевых озер совершаем остановку на ночлег. Так ловля хариуса постепенно перешла к ловле высокогорной форели, не менее вкусной. Приготовить ее можно как угодно — засолить или пожарить на костре или запечь на углях... Конный переход: 4-6 часов. Протяженность: 25 км.

9 день Дневка. Рыбалка

Без днёвки в этих местах не обойтись. Головокружительная рыбалка на радужную форель достигающую полутора килограмм, что очень значительно для озерной рыбы, всецело затягивает, и с азартом бороться весьма сложно. Здесь же, в долине Уй-Караташ можно увидеть редкого «гольцового» медведя серого-палевого цвета. Местные говорят, что таким цветом шкуры он обязан местной цветовой гамме — маскируется под карликовую березку!

10 день Оз. Уй-Караташ — водораздел р. Самурла

По берегу реки продвигаемся к перевалу Самурла. Сам по себе он не является сложным, а вид с него на долину одноименной реки просто прекрасный! Спустившись, держим путь мимо аилов пастухов — здесь раньше пасли скот и жили по пол года кочевые алтайцы. Теперь же остались лишь жилища, напоминающие о былом хозяйстве. После небольшого перерыва — вновь довольно крутой подъем к водоразделу рек, у которого и будет организован наш лагерь. Конный переход: 5-6 часов. Протяженность: 30 км.

11 день Р. Самурла — ур.Чарык

В очередное утро конного похода по Алтаю снаряжаемся и — полный вперед к новым приключениям! Идем через перевал Чак-Рык к хребту Алтан-ту, что с алтайского «золотая гора». В свете утреннего солнца название оправдывает себя в полной мере. Держим путь к долине реки Чулышман по вершинам гор — гривам, откуда видны бесконечные дали Горно Алтая. Конный переход: 5-6 часов. Протяженность: 20 км.

12 день Ур. Чакрык — с. Балыкча

Сегодня предстоит один из самых сложных дней нашего конного тура по Высокогорному Алтаю. Покинув предыдущую стоянку, движемся по таежной тропе к головокружительному спуску в долину реки Чулышман. Тропа на этом участке маршрута словно «врезана» в скалы и настолько узка, что верхом ехать просто невозможно – идем пешком, контролируя своего копытного друга. Спустившись с крутого склона, двигаемся по дороге к нашей стоянке на месте впадения реки Чулышман в Телецкое озеро — самое крупное горное озеро в России. Конный переход: 4-6 часов. Протяженность: 25 км.

13 день Телецкое озеро — с. Артыбаш — с. Эликманар

Около 12 часов дня за группой приходит катер, на костром совершаем завершающую наш конный тур прогулку по Золотому озеру, а именно так его называют издревле местные жители — Алтын-кёль. По пути не оставляем без внимания местные достопримечательности — бухты, заливы и водопады. Самый крупный из которых — Корбу, в переводе с алтайского «ветка». Он является главным водопадом одноимённой реки, берущей начало на хребте Корбу. От истока река виляет сквозь горы около восьми киллометров и обрушивается с двенадцати метровой высоты, тем самымьм образуя чудесный водопад. После прогулки в окрестностях водопада катер Вас доставит в село Артыбаш, откуда на автомобиле, преодолев еще 300 км, вы прибудете в с. Элекмонар. Вечером размещение в уютном доме, прощальный ужин. Протяженность: катер — 80 км, авто — 300 км.

14 день Выезд