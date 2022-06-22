Посмотрим Цветение Маральника в разных местах Горного Алтая и испытаем лучшие впечатления и классные эмоции от путешествия и знакомства с Алтаем. Тур на Алтай с комфортом – небольшая группа, удобный микроавтобус, в сопровождении профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.

Нас ждет необычная встреча с местным музыкантом, который вовлечет в Алтай через горловое пение

Отправимся на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду

Нам предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек и полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая.

По подвесному мостику пройдем в действующий храм, а далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни

Программа тура по дням

1 день Встреча. Обед традиционной кухни. Национальный музей

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:40. Как группа соберется – знакомимся в приятной обстановке, в ресторане нас угощают национальными блюдами. После этого посетим Национальный Республиканский музей, где интересные экспонаты и главное притяжение – принцесса Укок. Далее уже начинаем знакомиться с красавицей Катунь и удивительным пейзажным Алтаем. Доезжаем до туркомплекса в районе с. Чемал. Размещаемся и отдых. Туркомплекс находится на берегу Катуни. ухоженная территория, все чисто и комфортно. Вечером вся группа знакомится. Совместный пикник у костра (по желанию группы).

2 день Экскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров Патмос

После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом. Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал. Наверняка, наслышаны об острове Патмос?! По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся до удивительно пейзажного места – Долины Духов. Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая. Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия. По легенде это ее возлюбленный. Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать. Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах. Кульминация дня – самое узкое место Катуни! В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно! Возвращаемся на туркомплекс, отдых.

3 день Деревня Мастеров. Зубы Дракона. Этновыступление – горловое пение

Этот день без длительных переездов. После завтрака отправимся любоваться Горным Алтаем спокойно, чтобы хватило времени для фото, посетим удивительно пейзажное место – Зубы Дракона. Это гряда острых скал, которые находятся прямо по середине течения реки Катунь. Здесь получаются прекрасные фото! Переедем подвесной мост и познакомимся с деревней мастеров. с. Аскат – это место притяжения для тех, кто желает познакомиться с уникальными и эксклюзивными работами местных художников. Погуляем по галерее художников, можно по желанию приобрести уникальные сувениры. Вечером на туркомплексе нас ждет необычная встреча с местным музыкантом, который вовлечет в Алтай через горловое пение.

4 день Путешествие по Чуйскому тракту

Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака. В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая. Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты. Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду. Наши гости всегда восхищаются в таких программах. Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика. Мы Вас познакомим с необыкновенными местами – Слияние р.Чуи и р.Катунь, водопад Ширлак, Гейзерное озеро. Организуем пикник на берегу средней Катуни. Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками. Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами. С экскурсии возвращаемся на туркомплекс.

5 день Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасека

Завтрак и в этот день ждет знакомство с Тавдинскими пещерами – это группа пещер расположенная недалеко от знаменитой зоны "Бирюзовая Катунь", длина этих пещер и гротов составляет около 5 км. Однако весь массовый туристический поток проходит только через одну, всеми известную "Большую Тавдинскую Пещеру." Смотровая площадка на пещерах позволяет полюбоваться долиной реки Катунь. Далее посетим местную пасеку – очень интересная экскурсия. И, конечно же, эмоциональная прогулка на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду. Это нравится всем! В этот день мы проедем немного. По приезду на Манжерок прокатиться можно еще на канатной дороге на г. Синюха. Вид с горы открывается на р.Катунь и окрестности озера Манжерок.

6 день Отъезд