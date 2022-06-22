Цветение маральника на Алтае

Посмотрим Цветение Маральника в разных местах Горного Алтая

5
3 отзыва
Посмотрим Цветение Маральника в разных местах Горного Алтая и испытаем лучшие впечатления и классные эмоции от путешествия и знакомства с Алтаем.

Тур на Алтай с комфортом – небольшая группа, удобный микроавтобус, в сопровождении профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Незабываемый остров Патмос
Незабываемый остров Патмос
По подвесному мостику пройдем в действующий храм, а далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни
Прекрасный Чуйский тракт
Прекрасный Чуйский тракт
Нам предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек и полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая.
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Отправимся на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду
Просыпающийся Алтай
Просыпающийся Алтай
Посмотрим Цветение Маральника в разных местах Горного Алтая
Концерт горлового пения
Концерт горлового пения
Нас ждет необычная встреча с местным музыкантом, который вовлечет в Алтай через горловое пение

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Обед традиционной кухни. Национальный музей

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:40.

Как группа соберется – знакомимся в приятной обстановке, в ресторане нас угощают национальными блюдами.

После этого посетим  Национальный Республиканский  музей, где интересные экспонаты и главное притяжение – принцесса Укок.

Далее уже начинаем знакомиться с красавицей Катунь и удивительным пейзажным Алтаем.

Доезжаем до туркомплекса в районе с. Чемал. 

Размещаемся и отдых. 

Туркомплекс находится на берегу Катуни. ухоженная территория, все чисто и комфортно. 

Вечером вся группа знакомится.

Совместный пикник у костра (по желанию группы).

Встреча. Обед традиционной кухни. Национальный музейВстреча. Обед традиционной кухни. Национальный музейВстреча. Обед традиционной кухни. Национальный музейВстреча. Обед традиционной кухни. Национальный музейВстреча. Обед традиционной кухни. Национальный музей
2 день
Экскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров Патмос

После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом.

Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.

Наверняка, наслышаны об острове Патмос?!

По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся до удивительно пейзажного места – Долины Духов.

Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая.

Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.

По легенде это ее возлюбленный.

Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.

Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах. 

Кульминация дня – самое узкое место Катуни!

 В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!

Возвращаемся на туркомплекс, отдых.

Экскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров ПатмосЭкскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров ПатмосЭкскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров ПатмосЭкскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров Патмос
3 день
Деревня Мастеров. Зубы Дракона. Этновыступление – горловое пение

Этот день без длительных переездов. 

После завтрака отправимся любоваться Горным Алтаем спокойно, чтобы хватило времени для фото, посетим удивительно пейзажное место – Зубы Дракона.

Это гряда острых скал, которые находятся прямо по середине течения реки Катунь. 

Здесь получаются прекрасные фото! 

Переедем подвесной мост и познакомимся с деревней мастеров.

с. Аскат – это место притяжения для тех, кто желает познакомиться с уникальными и эксклюзивными работами местных художников.  

Погуляем по галерее художников, можно по желанию приобрести уникальные сувениры. 

Вечером на туркомплексе нас ждет необычная встреча с местным музыкантом, который вовлечет в Алтай через горловое пение. 

Деревня Мастеров. Зубы Дракона. Этновыступление – горловое пениеДеревня Мастеров. Зубы Дракона. Этновыступление – горловое пениеДеревня Мастеров. Зубы Дракона. Этновыступление – горловое пениеДеревня Мастеров. Зубы Дракона. Этновыступление – горловое пение
4 день
Путешествие по Чуйскому тракту

Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака.

В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая. 

Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.

Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду.

Наши гости всегда восхищаются в таких программах.

Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.

Мы Вас познакомим с необыкновенными местами – Слияние р.Чуи и р.Катунь, водопад Ширлак, Гейзерное озеро

Организуем пикник на берегу средней Катуни.

Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.

Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами.

С экскурсии возвращаемся на туркомплекс.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
5 день
Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасека

Завтрак и в этот день ждет знакомство с Тавдинскими пещерами  это группа пещер расположенная недалеко от знаменитой зоны "Бирюзовая Катунь", длина этих пещер и гротов составляет около 5 км.

Однако весь массовый туристический поток проходит только через одну, всеми известную "Большую Тавдинскую Пещеру."

Смотровая площадка на пещерах позволяет полюбоваться долиной реки Катунь.

Далее посетим местную пасеку – очень интересная экскурсия. 

И, конечно же, эмоциональная прогулка на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду. 

Это нравится всем! 

В этот день мы проедем немного. 

По приезду на Манжерок прокатиться можно еще на канатной дороге на г. Синюха.

Вид с горы открывается на р.Катунь и окрестности озера Манжерок.

Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасекаТавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасекаТавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасекаТавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасекаТавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасека
6 день
Отъезд

Завтрак.

Выезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Место в двухместном номере48 000 
Одноместное размещение55 500 
Дополнительное место (кресло)38 400

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программесопровождение-гидэкскурсионная программа под ключразмещение на туркомплексепитание: завтраки каждый день
  • Обед в первый день
Что не входит
  • Авиа- билеты до г. Горно-Алтайска и обратнопитание на маршруте (заезжаем в кафе)дополнительные услуги (конные прогулки
  • Моторафты
  • Доп. экскурсии)входы на экскурсионные объекты (примерно 1350 руб. /взрослый
  • 1000 руб. /дети)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько стоит трансфер от аэропорта или ж/д вокзала?

Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера для этого отправьте заявку. Обычно мы, когда узнаем кто куда приезжает, то организуем и подбираем удобные трансферы.

Будут ли развлечения вне программы?

Тур проходит в Горном Алтае. Будем базироваться на Туркомплексе. Можно заказать баньку. В день выезда 5 мая у кого будет время, то можно прогуляться по курорту, покататься на лошадях, сходить в бассейн.

Есть ли дополнительная оплата за вход на экскурсионные объекты?

В этом туре мы посещаем много объектов, плата за вход на Тавдинские пещеры, доставка на моторафтах до Камышлинского водопада и другие услуги (питание на маршрутах).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.
С
22 июня 2022
Спасибо Юлии Казаковой за то что помогла выбрать тур и оформить все документы.
Н
15 июня 2022
Тур Влюбись в Алтай просто супер. Отличная организация.

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