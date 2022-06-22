Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:40.
Как группа соберется – знакомимся в приятной обстановке, в ресторане нас угощают национальными блюдами.
После этого посетим Национальный Республиканский музей, где интересные экспонаты и главное притяжение – принцесса Укок.
Далее уже начинаем знакомиться с красавицей Катунь и удивительным пейзажным Алтаем.
Доезжаем до туркомплекса в районе с. Чемал.
Размещаемся и отдых.
Туркомплекс находится на берегу Катуни. ухоженная территория, все чисто и комфортно.
Вечером вся группа знакомится.
Совместный пикник у костра (по желанию группы).
После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом.
Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.
Наверняка, наслышаны об острове Патмос?!
По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся до удивительно пейзажного места – Долины Духов.
Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая.
Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.
По легенде это ее возлюбленный.
Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.
Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.
Кульминация дня – самое узкое место Катуни!
В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!
Возвращаемся на туркомплекс, отдых.
Этот день без длительных переездов.
После завтрака отправимся любоваться Горным Алтаем спокойно, чтобы хватило времени для фото, посетим удивительно пейзажное место – Зубы Дракона.
Это гряда острых скал, которые находятся прямо по середине течения реки Катунь.
Здесь получаются прекрасные фото!
Переедем подвесной мост и познакомимся с деревней мастеров.
с. Аскат – это место притяжения для тех, кто желает познакомиться с уникальными и эксклюзивными работами местных художников.
Погуляем по галерее художников, можно по желанию приобрести уникальные сувениры.
Вечером на туркомплексе нас ждет необычная встреча с местным музыкантом, который вовлечет в Алтай через горловое пение.
Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака.
В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая.
Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.
Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду.
Наши гости всегда восхищаются в таких программах.
Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.
Мы Вас познакомим с необыкновенными местами – Слияние р.Чуи и р.Катунь, водопад Ширлак, Гейзерное озеро.
Организуем пикник на берегу средней Катуни.
Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.
Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами.
С экскурсии возвращаемся на туркомплекс.
Завтрак и в этот день ждет знакомство с Тавдинскими пещерами – это группа пещер расположенная недалеко от знаменитой зоны "Бирюзовая Катунь", длина этих пещер и гротов составляет около 5 км.
Однако весь массовый туристический поток проходит только через одну, всеми известную "Большую Тавдинскую Пещеру."
Смотровая площадка на пещерах позволяет полюбоваться долиной реки Катунь.
Далее посетим местную пасеку – очень интересная экскурсия.
И, конечно же, эмоциональная прогулка на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду.
Это нравится всем!
В этот день мы проедем немного.
По приезду на Манжерок прокатиться можно еще на канатной дороге на г. Синюха.
Вид с горы открывается на р.Катунь и окрестности озера Манжерок.
Завтрак.
Выезд.
Тур предусматривает проживание на туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Место в двухместном номере
|48 000
|Одноместное размещение
|55 500
|Дополнительное место (кресло)
|38 400
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера для этого отправьте заявку. Обычно мы, когда узнаем кто куда приезжает, то организуем и подбираем удобные трансферы.
Тур проходит в Горном Алтае. Будем базироваться на Туркомплексе. Можно заказать баньку. В день выезда 5 мая у кого будет время, то можно прогуляться по курорту, покататься на лошадях, сходить в бассейн.
В этом туре мы посещаем много объектов, плата за вход на Тавдинские пещеры, доставка на моторафтах до Камышлинского водопада и другие услуги (питание на маршрутах).