Увидите скалы Зубы Дракона, рассекающие бирюзовые воды Катуни, и посетите остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, соединённый с берегом подвесным мостом.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: тёплые вещи — в горах возможны сильные ветра и морозы, особенно зимой. Наличные пригодятся для оплаты питания, сувениров и личных расходов.
Программа тура по дням
Патмос, Зубы Дракона и Семинский перевал
Я встречу вас в Горно-Алтайске — у отеля, в аэропорту или по пути следования. Первой остановкой станет село Элекмонар, где возвышаются Зубы Дракона — острые скалы, рассекающие стремительное течение Катуни. Отсюда отправимся в село Чемал, чтобы посетить Патмос, соединённый с берегом подвесным мостиком. На острове расположен православный храм Иоанна Богослова.
Прогуляемся по Козьей тропе, которая тянется вдоль реки. После заедем на обед в местное кафе, а затем продолжим путь к Семинскому перевалу, первому на нашем маршруте. Мы окажемся на высоте около 1800 метров над уровнем моря, пройдёмся по кедровому лесу и насладимся свежим горным воздухом.
К вечеру прибудем в село Онгудай и разместимся на базе отдыха «Барская усадьба». Перед заселением сделаем остановку у продуктового магазина, чтобы приобрести чай, кофе и всё необходимое для ужина и завтрака.
Ильгуменсикй порог, скала Белый Бом, Алтайский марс и Гейзерное озеро
После завтрака отправимся к знаменитому перевалу Чике-Таман, который соединяет долины рек Катуни и Чуи. Далее сделаем остановку у кордона Кур-Кечу и увидим Ильгуменский порог — бурный участок Катуни, где огромные каменные глыбы образуют природный амфитеатр.
По дороге нас ждёт впечатляющая скала Белый Бом и памятник легендарному водителю Чуйского тракта — Кольке Снегирёву. После обеда в придорожном кафе (за доплату) отправимся к Гейзерному озеру — природному чуду. На дне проступают концентрические узоры лазурного цвета, созданные подземными источниками.
Во второй половине дня на автомобилях УАЗ поднимемся на Алтайский Марс — горную долину с пёстрыми холмами и космическими пейзажами. Здесь можно будет сделать множество эффектных фотографий.
К вечеру заедем в магазин, а затем разместимся на базе отдыха «Степной кочевник» в селе Курай. Из окон открываются виды на Северо-Чуйский хребет с его заснеженными 4-тысячниками — одно из самых красивых мест Горного Алтая.
Чуйский олений камень и петроглифы
Утро проведём среди гор, вдыхая прохладный воздух. После завтрака наберём чистейшей родниковой воды и начнём обратный путь. Маршрут не менее живописен: по дороге сделаем остановки у древних достопримечательностей региона: Чуйского оленьего камня и петроглифов, которым более 3 тысяч лет. Эти наскальные изображения — следы прошлых эпох.
При желании остановимся у сувенирного рынка на одном из перевалов, где можно будет приобрести изделия местных мастеров.
В Горно-Алтайск вернёмся к 20:00. Рекомендуется планировать обратные билеты на следующий день, чтобы спокойно завершить путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|44 800 ₽
|1-местное размещение
|51 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Горно-Алтайска и обратно
- Питание - от 400 ₽
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала