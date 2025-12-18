Я встречу вас в Горно-Алтайске — у отеля, в аэропорту или по пути следования. Первой остановкой станет село Элекмонар, где возвышаются Зубы Дракона — острые скалы, рассекающие стремительное течение Катуни. Отсюда отправимся в село Чемал, чтобы посетить Патмос, соединённый с берегом подвесным мостиком. На острове расположен православный храм Иоанна Богослова.

Прогуляемся по Козьей тропе, которая тянется вдоль реки. После заедем на обед в местное кафе, а затем продолжим путь к Семинскому перевалу, первому на нашем маршруте. Мы окажемся на высоте около 1800 метров над уровнем моря, пройдёмся по кедровому лесу и насладимся свежим горным воздухом.

К вечеру прибудем в село Онгудай и разместимся на базе отдыха «Барская усадьба». Перед заселением сделаем остановку у продуктового магазина, чтобы приобрести чай, кофе и всё необходимое для ужина и завтрака.