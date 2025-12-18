Мои заказы

Алтайская сокровищница: автотур по знаковым природным локациям края в мини-группе

Увидеть Алтайский Марс, посетить Гейзерное озеро и заглянуть на остров Патмос
За 3 дня вы исследуете самые впечатляющие места Горного Алтая.

Увидите скалы Зубы Дракона, рассекающие бирюзовые воды Катуни, и посетите остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, соединённый с берегом подвесным мостом.

Пройдёте


по Козьей тропе, где открываются завораживающие виды на реку и склоны, и подниметесь на Семинский перевал, чтобы вдохнуть свежий кедровый воздух. Вас ждут перевал Чике-Таман, Ильгуменский порог и место слияния Катуни и Чуи.

Осмотрите скалу Белый Бом и разноцветное Гейзерное озеро, а затем окажетесь на Алтайском Марсе — среди холмов, переливающихся всеми оттенками охры и терракоты. Завершит путешествие знакомство с древними петроглифами и Чуйским оленьим камнем.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: тёплые вещи — в горах возможны сильные ветра и морозы, особенно зимой. Наличные пригодятся для оплаты питания, сувениров и личных расходов.

Программа тура по дням

1 день

Патмос, Зубы Дракона и Семинский перевал

Я встречу вас в Горно-Алтайске — у отеля, в аэропорту или по пути следования. Первой остановкой станет село Элекмонар, где возвышаются Зубы Дракона — острые скалы, рассекающие стремительное течение Катуни. Отсюда отправимся в село Чемал, чтобы посетить Патмос, соединённый с берегом подвесным мостиком. На острове расположен православный храм Иоанна Богослова.

Прогуляемся по Козьей тропе, которая тянется вдоль реки. После заедем на обед в местное кафе, а затем продолжим путь к Семинскому перевалу, первому на нашем маршруте. Мы окажемся на высоте около 1800 метров над уровнем моря, пройдёмся по кедровому лесу и насладимся свежим горным воздухом.

К вечеру прибудем в село Онгудай и разместимся на базе отдыха «Барская усадьба». Перед заселением сделаем остановку у продуктового магазина, чтобы приобрести чай, кофе и всё необходимое для ужина и завтрака.

2 день

Ильгуменсикй порог, скала Белый Бом, Алтайский марс и Гейзерное озеро

После завтрака отправимся к знаменитому перевалу Чике-Таман, который соединяет долины рек Катуни и Чуи. Далее сделаем остановку у кордона Кур-Кечу и увидим Ильгуменский порог — бурный участок Катуни, где огромные каменные глыбы образуют природный амфитеатр.

По дороге нас ждёт впечатляющая скала Белый Бом и памятник легендарному водителю Чуйского тракта — Кольке Снегирёву. После обеда в придорожном кафе (за доплату) отправимся к Гейзерному озеру — природному чуду. На дне проступают концентрические узоры лазурного цвета, созданные подземными источниками.

Во второй половине дня на автомобилях УАЗ поднимемся на Алтайский Марс — горную долину с пёстрыми холмами и космическими пейзажами. Здесь можно будет сделать множество эффектных фотографий.

К вечеру заедем в магазин, а затем разместимся на базе отдыха «Степной кочевник» в селе Курай. Из окон открываются виды на Северо-Чуйский хребет с его заснеженными 4-тысячниками — одно из самых красивых мест Горного Алтая.

3 день

Чуйский олений камень и петроглифы

Утро проведём среди гор, вдыхая прохладный воздух. После завтрака наберём чистейшей родниковой воды и начнём обратный путь. Маршрут не менее живописен: по дороге сделаем остановки у древних достопримечательностей региона: Чуйского оленьего камня и петроглифов, которым более 3 тысяч лет. Эти наскальные изображения — следы прошлых эпох.

При желании остановимся у сувенирного рынка на одном из перевалов, где можно будет приобрести изделия местных мастеров.

В Горно-Алтайск вернёмся к 20:00. Рекомендуется планировать обратные билеты на следующий день, чтобы спокойно завершить путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)44 800 ₽
1-местное размещение51 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание - от 400 ₽
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, кафе, отель, 9:30 (возможно любое время в течение дня по договорённости)
Завершение: Горно-Алтайск, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 299 туристов
Родился и вырос в Горном Алтае. С малых лет — в горах. Первое высшее образование — географ. И потом, учась в аспирантуре, всё тёплое время года проводил в горных экспедициях,


полевых практиках. Обожаю путешествовать, люблю дорогу, ценю интересных попутчиков! Под ключ организовывал и проводил туры для групп от 2 до 50 человек. Исходя из многолетнего опыта организации туров, выбрал именно трёхдневный формат. Это идеальное соотношение цены и качества: вы сможете увидеть всё за небольшие деньги.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

