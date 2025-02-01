1 день

Заезд

Дорогие друзья, рады встретить вас в аэропорту / автовокзале г. Горно-Алтайска до 10 утра.

Далее трансфер привезет Вас к нашему "Штабу", где в дружеской атмосфере вы сможете отдохнуть с дороги, попить чай и мы расскажем вам о всех тонкостях сборов в поход, выдадим все необходимое снаряжение.

Те, кто добирается самостоятельно – ждем до 14 часов и далее выезд на подготовленном для полного бездорожья автомобиле ГАЗ-66 к конной базе.

Дорога может показаться Вам изрядно неровной и утомить, но впечатления, полученные от фееричного бездорожья, несомненно, останутся в вашей памяти на всю жизнь!

А по приезду душевный прием инструкторов и жаркая банька дадут возможность принять нужный настрой на отдых!