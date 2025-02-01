Разве может быть красочнее? Может! На протяжении всего маршрута с вами будет инструктор-фотограф/видеограф, который запечатлит лучшие моменты конного тура.
Программа тура по дням
Заезд
Дорогие друзья, рады встретить вас в аэропорту / автовокзале г. Горно-Алтайска до 10 утра.
Далее трансфер привезет Вас к нашему "Штабу", где в дружеской атмосфере вы сможете отдохнуть с дороги, попить чай и мы расскажем вам о всех тонкостях сборов в поход, выдадим все необходимое снаряжение.
Те, кто добирается самостоятельно – ждем до 14 часов и далее выезд на подготовленном для полного бездорожья автомобиле ГАЗ-66 к конной базе.
Дорога может показаться Вам изрядно неровной и утомить, но впечатления, полученные от фееричного бездорожья, несомненно, останутся в вашей памяти на всю жизнь!
А по приезду душевный прием инструкторов и жаркая банька дадут возможность принять нужный настрой на отдых!
Стоянка «Смотровая» у Каракольских озер
Первое утро в горах встречает звоном колокольчиков на шеях вольных лошадок!
Плотно позавтракав и пройдя инструктаж – сборы и выход на маршрут.
Сегодня переход при полной загрузке вещами, палатками и продуктами до "Кылайской гривы" близ Каракольских озер.
На живописных локациях уже будет вестись групповая фото- и видеосъемка.
Пустите красоту в свой мир, будьте собой, а мы поймаем в объектив самые искренние эмоции и красивые пейзажи!
Дорога разнообразна: с лесной дороги вы попадаете на бескрайние луга, которые особенно хороши в начале лета разнообразием цветов, далее выходите снова на лесную дорогу, которая выводит уже в зону Высокогорья.
Располагаемся на потрясающей стоянке под названием "Смотровая" или "Балкончик" и разбиваем лагерь, который станет для нас домом на целых три дня.
Буквально в двух шагах от стоянки – обрыв с видом на бескрайнюю алтайскую тайгу, куда очень здорово вечерами улетать взором в небо, смотря на качающиеся кроны вековых кедров.
Расстояние: кони 25 км / длительность 6 часов с остановками.
Радиальный выезд на смотровую площадку «Море тайги»
Без арчимаков радиальный выезд на смотровую площадку "Море тайги".
Сегодня отправляемся в путь налегке без тяжелых арчимаков, взяв с собой самое главное – перекус на пикник, инструктора с фототехникой и наряды, если вы подготовились к фото-туру на Алтае заранее!
Таежной тропой едем вдоль Кылайской Гривы, высота которой составляет порядка 1700 м. над у. м., затем, зоной тундры выходим, кажется, к самому небу вплоть до Смотровой.
Перед туристами открывается великолепная перспектива "моря" тайги, с уходящими вдаль волнами-горами во главе которой красуются Каракольские озера.
Здесь мы и расположимся на пикник.
Но перед этим фотографируемся и снимаем видеокадры для вашего будущего фильма!
После обеда – свободное время, которое можно посветить прогулке по перевалу и отдыху.
Но будьте бдительны – ваш инструктор-фотограф будет следовать за вами и ловить вас в своем объективе!
Насладившись видами, отправляемся в обратный путь!
К нашей "Смотровой" кедровой поляне!
В зависимости от настроения туристов и погодных условий вечером делаем пеший выход на настоящий горный маяк.
Расстояние: кони 25 км / длительность 5-6 часов с остановками туда-обратно.
День арт-терапии
Самый насыщенный впечатлениями день!
Выезд запланирован несколько раньше, чем обычно, чтобы успеть осмотреть как можно больше.
Лошадки уверенно везут Вас к Каракольским озерам около полутора часов, после чего остаются на заслуженный отдых.
В это время группа конного арт-тура во главе с инструктором отправляетесь на пешую прогулку по тропе, к его величеству Снежнику, который и подпитывает наше чудо природы – Каракольские озера кристально чистыми водами на протяжении множества столетий.
Желающие смогут искупаться, покататься по снежнику и сделать туристическое мороженное из снега, добавив к нему прихваченную с собой сгущенку!
Пора возвращаться к лошадкам!
Но, перед этим, по всем канонам и традициям коренных алтайцев, мы просим в дар у озера камушки, чтобы превратить их в настоящие полотна этим вечером.
Живопись – это средство для выстраивания взаимоотношений с миром, выражения эмоций и помощи самому себе.
Не нужно доказывать, что искусство благотворно влияет на внутренний баланс человека.
Только по-настоящему расслабившись и отпустив руку с кистью, можно обрести душевный баланс.
Под руководством инструктора-художника вы сможете нарисовать увиденное море тайги, а кто захочет больше – нарисует лошадок и лесных зверей.
Ваш инструктор в мир красок поможет своей кисточкой, если у вас что-то не получится.
Но поверьте, получалось рано или поздно у всех.
И конечно же тот самый инструктор-фотограф-художник заснимет вас за одним из волшебных методов арт-терапии.
По возвращению к лошадям – держим курс к лагерю и прощальному ужину в Алтайской тайге.
Без арчимаков: поляна Кылай – Каракольские озера – поляна Кылай.
Расстояние: кони 25 км / длительность 5-6 часов с остановками.
Конный переход до урочища Сортеш
Прощаемся с полюбившейся поляной, сворачиваем лагерь и отправляемся в сторону конной базы, где группу конного тура ждет жаркая баня, ужин и прощальные разговоры у костра.
Расстояние: кони 25 км / длительность 5-6 часов с остановками.
Отъезд
Ранний подъем – автомобиль будет на базе около 7:00 утра, чтобы к 9:00 доставить туристов в с. Элекмонар в наш уютный Штаб.
Далее у вас будет время переложить вещи в чемоданы, сумки и после – отъезд.
Мы поможем вам сесть на рейсовой автобус до Новосибирска или Барнаула, а те, кто добирается до нас через Горно-Алтайск, отправятся туда трансфером в 12:00, чтобы в 13:30 быть в аэропорту или на автовокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайска туда-обратно
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Страховки от несчастного случая/медицинская страховка
- Акриловые краски, кисти и все необходимое для творчества
- Фото - и видеосопровождение (репортажная групповая фото - и видеосъемка 2, 3 и 4 дня)
- Все удачные исходники в облачном хранилище и 2 смонтированных вертикальных видеоролика о вашем путешествии на 30-50 секунд каждый
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Билеты на автобус от г. Новосибирска/Барнаула до с. Элекмонар и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Спальник (температура комфорт 0 - +5).
Одежда:
- нательное белье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
- шорты или легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор;
- купальник.
Обувь:
- резиновые сапоги (желательно на гладкой подошве с каблуком);
- кеды либо кроссовки.
Будет полезно:
- фонарик карманный либо налобный;
- набор ниток с иголками;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
- походный нож;
- влажные гигиенические салфетки в поход;
- туалетная бумага;
- крем от солнечных ожогов;
- необходимые лично Вам лекарственные препараты;
- средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
- специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.
Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.
Снаряжение, которое предоставляется в туре
На конный маршрут выдаются:
- аптечка;
- общегрупповой набор посуды;
- топор;
- пила;
- тент;
- палатка;
- спальник;
- полиуретановый коврик;
- личная посуда;
- ОЗК (резиновый плащ от дождя);
- герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь, для перевозки груза);
- драйбег – гермомешок;
- акриловые краски, кисти и все необходимое для творчества.
Да, спальник мы тоже предоставим. Однако, будет лучше, если Вы возьмете свой или попросите у друга, т. к. спальник – это все же вещь индивидуального пользования. В личном спальнике вам, однозначно, будет уютнее.
Как добраться до с. Элекмонар?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
Самолет:
- стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
- стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
- стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
- Новосибирск – Чемал (~1200 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
- Барнаул – Чемал (~900 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч;
Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Как добраться шаг за шагом?
Через г. Горно-Алтайск:
- По прилету в г. Горно-Алтайск звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт.
- Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
- Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал.
- Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
- Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Горно-Алтайск (~650 р.).
- На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
- Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
- Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал.
- Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Требования к подготовке участников тура
Стоит помнить о том, что конный тур – в любом случае мероприятие повышенной сложности и с трудом сравнимо, а точнее, совершенно не сравнимо с пляжным отдыхом на побережье. Потому определенная физическая подготовка у потенциального участника конного тура, конечно, должна присутствовать.
Однако, не думайте, что если у вас нет опыта верховой езды, Вы не справитесь с туром. Вовсе нет. Просто будет сложнее и Вы должны быть к этому готовы.
Как защитить себя от укуса клеща?
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.
Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нас ожидает погода на маршруте?
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 С днём и от +5 до +15 С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.
На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Какие необходимо соблюдать правила безопасности на маршруте?
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
- предупреждать инструктора/конюха о вашем отлучении на стоянке (если собираетесь пойти гулять, фотографировать и т. д.) - на какое время, куда, в какую сторону вы уходите;
- обязательно выполнять указания инструктора/конюха во время конного перехода;
- не обижаться/сердиться на инструктора/конюха, когда он дает объективные рекомендации;
- конюх/инструктор – ваш друг и помощник, берегите его.
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
- держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко);
- следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками;
- не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади;
- не ездить через кусты;
- не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек);
- не давать прыгать с камней.
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
- К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они могут испугаться и лягнуть.
- Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
- При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
- Арчимаки – сумки, которые прикрепляются к седлу, в них ваши вещи и продукты. Сумки (арчимаки) упаковывать равномерно по весу – для баланса, чтобы во время перехода одна другую не перевешивала. Мягкие вещи в сумках кладутся с внутренней стороны – чтобы не было жестко спине коня.
- Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода. Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
- Дистанция между всадниками 2-3 м, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
- На стоянке первым делом привязать лошадь, расслабить все завязки, снять сумки (арчимаки), потом седло и всё остальное, позвать инструктора, чтобы всё проверил и спутал лошадь. Никогда не отпускать коня неспутанным, иначе лошадь убегает домой, а турист идёт оставшееся время пешком сам со своими сумками.
- В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
- Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
- Когда идет дождь либо вечером когда выпадает роса, амуницию необходимо накрывать плащом. Сухая амуниция – здоровье коня.
- Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
- Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
- Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Как организовано питание на маршруте?
Консервы:
- тушенка свиная;
- тушенка говяжья;
- килька в томате;
- горбуша;
- сайра;
- шпроты.
Крупы:
- овсянка;
- манка;
- рис;
- гречка;
- пшено;
- перловка;
- макароны;
- кукуруза.
Питье:
- какао;
- чай;
- кофе растворимый;
- кисель;
- компот.
Сладкое:
- сливки;
- сгущенка;
- джем;
- шоколад;
- ириски;
- пряники;
- вафли;
- вареная сгущенка;
- какао.
Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):
- огурцы;
- помидоры;
- яблоки;
- апельсины;
- капуста;
- картошка;
- свекла;
- лук;
- морковь;
- чеснок.
Остальное:
- сыр;
- колбаса сырокопченая/полу копчёная;
- сыр плавленый;
- сыр колбасный;
- сухарики;
- сливки;
- сухофрукты курага/чернослив/ ананас;
- хлеб.
И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.