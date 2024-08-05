Это тур с максимальным уровнем комфорта,
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на уютную конную базу. Знакомство, вечер у костра
День начнется с встречи участников конного тура в аэропорту Горно-Алтайск.
С 9:00 до 10:30 утра ожидаем всех путешественников и отправляемся в путь – дорога займет около полутора часов и завершится в с. Элекмонар – на уютной базе.
По приезду: завтрак, оформление документов, детальный теоретический инструктаж – подготовка к маршруту, сбор личных вещей в специальные сумки-арчимаки и к 14 часам – выезд в сторону конной фермы на внедорожнике ГАЗ-66.
Дорога заслуживает отдельного внимания – off-road и острые ощущения вам обеспечены!
По прибытию на конную базу – инструктаж по установке палаток, знакомство с лошадьми, конный инструктаж – пробный выезд на перевал.
После верховой прогулки – долгожданный отдых: баня, вечер знакомств у костра и ужин, заботливо приготовленный инструкторами на костре.
Урочище Сортеш - г. Кылай
Инструкторы разбудят вас к завтраку в 8 утра.
Сразу немного информации по питанию: приготовление пищи будет осуществляться на костре, что добавит особой атмосферы и вкусовых качеств нашему меню, которое, к слову, состоит из настоящих походных рецептов, переданных нам охотниками и истинными таежниками.
После завтрака – сборы арчимаков, снаряжения и выход на конный маршрут.
Конная тропа проведет вас по лесным дорогам, альпийским лугам, потом некоторое время по проселочной дороге, которая выведет группу конного похода в зону высокогорной тайги, поросшей кедровым лесом.
Здесь на кедровой поляне мы и остановимся до завтра.
Пока вы отдыхаете, инструкторы расседлают и отпустят на выпас лошадок, помогут поставить палатки, организуют костер и горячее.
Вечер проведем за беседами у костра и интересными рассказами инструкторов про быт и жизнь на Алтае.
~30 км / 5-6 часов.
Кылай - Уул
Так как сегодня конный переход будет незначительным – можно поспать подольше.
Дальше классически: завтрак, сборы и выход на маршрут.
Сегодня идем в основном по лесным тропам в сопровождении музыки горных речушек и шепота кедровой тайги.
Приходим на стоянку около 15 часов, располагаемся и немного отдыхаем перед обедом.
Место очень живописное – можно погулять по окрестностям или просто посидеть на берегу реки Уул в ожидании горных гномов или водяного.
После обеда совершим пешую прогулку к одноименному водопаду.
Трудно на Алтае найти более потаенное и малопосещаемое место.
Этот красавец прячется среди каменных осыпей буквально в пятнадцати минутах ходьбы от стоянки.
Уникальное место!
Время для посещения у нас неограниченно, главное – вернуться на стоянку засветло.
Вечером ужин, отдых и просмотр звездного неба.
~15 км /3-4 часа.
Стоянка Уул - озеро Вероника. Обучение стрельбе из лука
Остаемся на нашей уютной стоянке в урочище Уул еще на день, а лошадкам устраиваем выходной.
Неспешно просыпаемся, завтракаем, слушаем тишину, впитываем утреннее алтайское солнышко и собираемся на прогулку.
Сегодня нам предстоит дойти до озеро Вероника, расположенного в двух километрах от стоянки.
Идем налегке, но не забываем взять с собой воду.
Около сорока минут по горной тропке в окружении тундровой березки, цветов водосбора, огоньков и мы у чаши великолепного озера.
Вероника сияет в свете солнечных лучей небесно-голубым и сапфирово-зеленым, а величие гор вокруг просто поражает!
Цель прогулки – гулять, впитывать, выдыхать и вдыхать.
На это у вас есть около часа, за который можно обойти озеро или просто посидеть на берегу, ведь здесь живут покой, тишина и умиротворение!
Вернувшись на стоянку, обедаем и продолжаем день тренировкой по стрельбе из лука.
Исторически, стрельба из лука использовалась на Алтае для охоты и даже рыбалки и является по сей день национальной традицией – ни один праздник не проходит без этого мероприятия.
Наша миссия – познакомить вас с этим особенным видом спорта, а сделать это в условиях диких гор – особое удовольствие и для нас, и для вас.
Вечером проведем традиционно: ужин, костер.
~4 км/3-4 часа
Урочище Уул - Баюкские озера - долина Айрык. Обучение игре на комусе
И снова в дорогу!
На пути у группы конного тура сегодня два перевала и шикарные виды на Баюкские озера.
Это цепочка из более чем 15 озер, которые то скрываются, то появляются – в зависимости от засушливости лета.
Тропа конного маршрута проходит в непосредственной близости от озёр, и вы сможете сполна насладиться видами.
Продолжаем путь через высокогорное плато, после чего «падаем» в долину Айрык, где и остановимся на ночлег.
Вечером можно назвать сакрально-изотерическим: вас ждут рассказы про алтайский шаманизм, духов природы, мироздание, а сопровождать это будет обучение игры на национальном алтайском инструменте – комусе.
Бытует мнение, что вибрации, производимые при игре на этом этническом инструменте, благотворно влияют не только на физиологию, но и «настраивают» энергетику человека, устанавливают баланс.
~15 км /3-4 часа.
Радиальный выезд на Сурдинские озера. Мастер-класс по живописи
Сегодня нам предстоит конная прогулка налегке до Сурдинских озер.
Их отличает расположение – чаши озер разлились в густом кедровом лесу, по которому и пройдет наша конная тропа.
Озера достаточно теплые и самые смелые могут совершить заплыв, однако, подход к ним не очень удобный, потому будьте готовы выйти из воды с ногами «водяного».
Важно отметить, что в этот день вы путешествуете без арчимаков и опытные всадники смогут проскакать быстрыми аллюрами, если позволяет грунт и погодные условия.
По возвращении на стоянку – новый опыт.
Рисуем!
Рисуем свои впечатления, эмоции или просто то, что нас окружает!
Под чутким руководством нашего талантливого инструктора узнаем, что такое пленэр, как перейти барьер от не умею к хочу, поймем, как правильно строить композицию, подбирать цвета и вдохнуть в рисунок саму жизнь!
Не страшно, если вы думаете, что не умеете рисовать, вы просто об этом еще не знаете.
~20 км /4-5 часов.
Радиальный выезд к Каракокшинской пещере, к озеру Кара
Снова остаемся в Лунной долине, чтобы совершить конную прогулку и увидеть еще несколько чудес Алтая.
Первым пунктом сегодняшней программы конного тура будет Каракокшинская пещера — это одна из наиболее высоко расположенных и малопосещаемых пещер Алтая.
Пещера состоит из огромного грота, который особенно хорош в июне месяце, т. к. на стенах еще сохраняется лед, нижних залов и верхних залов, по которым мы с вами и пройдем.
Да, вы верно поняли – пещера имеет два этажа!
Вторым пунктом программы этого дня будет озеро Кара.
Уникальность этого озера не только в красоте, его главным отличием от других озер Алтая является температура воды.
Целых 20 градусов – роскошь для туриста!
Если погода будет благоприятной – обязательно искупаемся!
Итак, вдоволь испачкавшись в пещере, очистившись в водах горного озера, делаем небольшой пикник и отправляемся в сторону дома.
Да, на шестой день палатка становится домом!
~20 км /4-6 часов.
Долина Айрык - перевал Айрык - перевал Ак-кая - лог Муихта
Прощаемся с уже полюбившейся стоянкой в долине Айрык, собираем вещи, палатки и отправляемся к новым вершинам!
Впереди участников конного тура ждет Айрыкский перевал с одноименными озерами, откуда открывается великолепный вид на заснеженные вершины хребта Иолго, перевал Аккая и Аккаинское озеро, с которого мы можем увидеть хребты прикатунской тайги, будто бескрайнее море разлившиеся до горизонта.
И, наконец, лог Муихта – финальная точка сегодняшнего пути.
Здесь мы и расположимся еще на два дня.
~20 км /4-6 часов.
Муихтински водопад. Закат в «море тайги». Стрельба из лука, живопись
Хоть и не последний, но, пожалуй, кульминационный день нашего конного похода по Алтаю.
Начало дня посветим пешему треккингу к Муихтинскому водопаду.
Нам предстоит затяжной пеший спуск на самое дно ущелья, в котором скрывается водопад.
Тропа очень живописна и полна сюрпризов: если будет соблюдать тишину, непременно увидим местных жителей: бурундуков, сеноставок, ласку, а возможно даже оленей!
Сложности спуска и последующего подъема из ущелья с лихвой компенсируются красотой и атмосферой водопада.
Только представьте: тишина, рокот чистейшей воды переливами уносится куда-то вдаль, вокруг – ни души, только ты и чудо природы.
По возвращении с водопада – отдых, который так необходим после столь активной физической нагрузки, далее обед, а после – приглашаем вас закрепить полученные навыки в стрельбе из лука или живописи.
Вечер посвящаем просмотру самого уникального зрелища на планете – приглашаем вас увидеть огромный пламенный шар утопающий в море гор… закат!
~7 км пешком /3-4 часа
Лог Муихта - Замки горных духов - Смотровая Каракольские озера - Кылайская грива
Сегодня наша конная команда выдвигается в сторону одних из самых красивых озер Алтая – Каракольсих!
Около получаса выходим на перевал Багаташ, где нас встречают скалы-останцы Замки Горных духов.
Делаем небольшую остановку, чтобы в сопровождении рассказов инструктора об этом знаменательном месте сделать несколько снимков и снова в путь!
Преодолеваем перевал Багаташ и, наконец, попадаем в Цирк.
Да, именно так называется это место: у ваших ног, будто на цирковой арене раскинулись одни из самых красивых озер Горного Алтая – Каракольские.
Далее тропа конного тура уводит нас вниз с перевала и полный вперед до уже знакомой стоянки на Кылайской гриве.
~20 км /4-6 часов
Кылайская грива - урочище Сортеш
Завершение конного тура заряжает надеждой и желанием вернуться в Горный Алтай еще не один раз!
Отправляемся на конную базу – Сортеш, который, к слову, с Алтайского языка переводится как «Желтая глина».
Не забудьте попрощаться с цветущими полями и крайний раз оглянуться, чтобы увидеть заснеженные вершины, у которых, мы кажется, были только вчера.
Завершающий вечер.
Конечно, баня, шашлыки и, непременно, участие группы в национальном обычае «Чей-чей», где каждый сможет поделиться пережитыми эмоциями!
кони ~25 км / 4-5 часов
Долина Сортеш - с. Элекмонар
Покидаем конную базу в 7 утра, 2 часа бездорожья, чтобы к 9 быть в селе и пить чай в нашем уютном штабе или национальном аиле.
В 12.00 старт трансфера в аэропорт или на автовокзал г. Горно-Алтайск.
До новых встреч, друзья!
Если вы не хотите прощаться с нами, мы готовы организовать сплав по реке Катунь или экстремальный выезд на самых больших квадроциклах Сокол или продлить ваш отпуск самой красивой дорогой мира – Чуйский тракт!
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке, выдается все необходимое снаряжение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (2-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Мастер-класс стрельба из лука
- Мастер-класс живопись
- Мастер-класс игра на комусе
- Фото и видео сопровождение
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка, в Т.Ч. вертолетная эвакуация
- Спутниковый телефон для экстренной связи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт
- деньги наличными (в походе они вам не понадобятся, только до и после);
- power-банк;
- фотоаппарат;
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшой рюкзак или сумка на пояс;
- зубная щетка и паста;
- гигиеническая помада;
- мыло;
- шампунь;
- влажные салфетки;
- туалетная бумага;
- расческа;
- антибактериальный крем;
- солнцезащитный крем;
- футболка 2-3 штуки;
- рубашка х/б с длинным рукавом;
- головной убор;
- кофта и свитер или пара флисок;
- термобелье;
- штаны утепленные;
- штаны из плотной непромокаемой ткани;
- легкие штаны или шорты;
- куртка утепленная, просторная;
- ветровка (штормовка);
- носки шерстяные и х/б;
- нижнее белье;
- перчатки (1 пара рабочих - собирать дрова, 1 пара от холода);
- плавки и купальник;
- комплект чистой одежды;
- резиновые сапоги (обязательно высокие, желательно на гладкой подошве и невысоком каблуке);
- кеды/кроссовки;
- тапочки;
- водонепроницаемый чехол;
- налобный фонарик;
- туристическая сидушка;
- солнцезащитные очки;
- нож с открывалкой;
- термос или термокружка;
- полотенце;
- средства от насекомых;
- плотные полиэтиленовые пакеты/гермомешки;
- грелки для ног и рук.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое снаряжение выдается?
- Аптечка
- Общегрупповой набор посуды
- Палатка
- Спальник
- Самонадувающийся туристический коврик
- Подушка на седло
- Личная посуда
- ОЗК (резиновый костюм от дождя)
- Герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь, для перевозки груза)
- Драй бег – гермомешок
- Все необходимое для стрельбы из лука
- Художественные материалы
Есть ли мобильная связь?
В пределах с. Элекмонар ловят Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
На конных маршрутах: в горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Для чего нужны резиновые сапоги на конном маршруте?
Резиновые сапоги нужны не для того, чтобы комфортно чувствовать себя верхом на лошади, а для того, чтобы:
- в проливные дожди;
- при обильной росе;
- переходя через ручей-речку;
- гуляя по мокрому снегу;
остаться сухим!
Вы ответите:"У меня есть непромокаемые ботинки", повторяем: только резиновые сапоги уберегут вас под алтайским дождем.