Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур

Алтай - перезагрузка
Выше облаков, наравне с ветром, в компании людей, чьи сердца горят любовью к Алтаю и лошадям, в местах, недоступных простому туристу пройдет этот конный премиум-тур.

Это тур с максимальным уровнем комфорта,
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какой можно осуществить в формате конного похода по Алтаю: группа путешествует на лучших лошадях, на новой конной амуниции, мы снабдим вас важным снаряжением для верховой езды, вы будете путешествовать с абсолютно новым туристическим снаряжением, но главное: вас будут сопровождать наши лучшие инструкторы, имеющие все необходимые сертификаты – наша команда обеспечит вам максимальную безопасность, комфорт, питание и информационное сопровождение.

5
3 отзыва
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на уютную конную базу. Знакомство, вечер у костра

День начнется с встречи участников конного тура в аэропорту Горно-Алтайск.

С 9:00 до 10:30 утра ожидаем всех путешественников и отправляемся в путь – дорога займет около полутора часов и завершится в с. Элекмонар – на уютной базе.

По приезду: завтрак, оформление документов, детальный теоретический инструктаж – подготовка к маршруту, сбор личных вещей в специальные сумки-арчимаки и к 14 часам – выезд в сторону конной фермы на внедорожнике ГАЗ-66.

Дорога заслуживает отдельного внимания – off-road и острые ощущения вам обеспечены!

По прибытию на конную базу – инструктаж по установке палаток, знакомство с лошадьми, конный инструктаж – пробный выезд на перевал.

После верховой прогулки – долгожданный отдых: баня, вечер знакомств у костра и ужин, заботливо приготовленный инструкторами на костре.

Встреча. Переезд на уютную конную базу. Знакомство, вечер у костраВстреча. Переезд на уютную конную базу. Знакомство, вечер у костраВстреча. Переезд на уютную конную базу. Знакомство, вечер у костраВстреча. Переезд на уютную конную базу. Знакомство, вечер у костра
2 день

Урочище Сортеш - г. Кылай

Инструкторы разбудят вас к завтраку в 8 утра.

Сразу немного информации по питанию: приготовление пищи будет осуществляться на костре, что добавит особой атмосферы и вкусовых качеств нашему меню, которое, к слову, состоит из настоящих походных рецептов, переданных нам охотниками и истинными таежниками.

После завтрака – сборы арчимаков, снаряжения и выход на конный маршрут.

Конная тропа проведет вас по лесным дорогам, альпийским лугам, потом некоторое время по проселочной дороге, которая выведет группу конного похода в зону высокогорной тайги, поросшей кедровым лесом.

Здесь на кедровой поляне мы и остановимся до завтра.

Пока вы отдыхаете, инструкторы расседлают и отпустят на выпас лошадок, помогут поставить палатки, организуют костер и горячее.

Вечер проведем за беседами у костра и интересными рассказами инструкторов про быт и жизнь на Алтае.

~30 км / 5-6 часов.

Урочище Сортеш - г. КылайУрочище Сортеш - г. КылайУрочище Сортеш - г. КылайУрочище Сортеш - г. Кылай
3 день

Кылай - Уул

Так как сегодня конный переход будет незначительным – можно поспать подольше.

Дальше классически: завтрак, сборы и выход на маршрут.

Сегодня идем в основном по лесным тропам в сопровождении музыки горных речушек и шепота кедровой тайги.

Приходим на стоянку около 15 часов, располагаемся и немного отдыхаем перед обедом.

Место очень живописное – можно погулять по окрестностям или просто посидеть на берегу реки Уул в ожидании горных гномов или водяного.

После обеда совершим пешую прогулку к одноименному водопаду.

Трудно на Алтае найти более потаенное и малопосещаемое место.

Этот красавец прячется среди каменных осыпей буквально в пятнадцати минутах ходьбы от стоянки.

Уникальное место!

Время для посещения у нас неограниченно, главное – вернуться на стоянку засветло.

Вечером ужин, отдых и просмотр звездного неба.

~15 км /3-4 часа.

Кылай - УулКылай - УулКылай - УулКылай - Уул
4 день

Стоянка Уул - озеро Вероника. Обучение стрельбе из лука

Остаемся на нашей уютной стоянке в урочище Уул еще на день, а лошадкам устраиваем выходной.

Неспешно просыпаемся, завтракаем, слушаем тишину, впитываем утреннее алтайское солнышко и собираемся на прогулку.

Сегодня нам предстоит дойти до озеро Вероника, расположенного в двух километрах от стоянки.

Идем налегке, но не забываем взять с собой воду.

Около сорока минут по горной тропке в окружении тундровой березки, цветов водосбора, огоньков и мы у чаши великолепного озера.

Вероника сияет в свете солнечных лучей небесно-голубым и сапфирово-зеленым, а величие гор вокруг просто поражает!

Цель прогулки – гулять, впитывать, выдыхать и вдыхать.

На это у вас есть около часа, за который можно обойти озеро или просто посидеть на берегу, ведь здесь живут покой, тишина и умиротворение!

Вернувшись на стоянку, обедаем и продолжаем день тренировкой по стрельбе из лука.

Исторически, стрельба из лука использовалась на Алтае для охоты и даже рыбалки и является по сей день национальной традицией – ни один праздник не проходит без этого мероприятия.

Наша миссия – познакомить вас с этим особенным видом спорта, а сделать это в условиях диких гор – особое удовольствие и для нас, и для вас.

Вечером проведем традиционно: ужин, костер.

~4 км/3-4 часа

Стоянка Уул - озеро Вероника. Обучение стрельбе из лукаСтоянка Уул - озеро Вероника. Обучение стрельбе из лукаСтоянка Уул - озеро Вероника. Обучение стрельбе из лукаСтоянка Уул - озеро Вероника. Обучение стрельбе из лука
5 день

Урочище Уул - Баюкские озера - долина Айрык. Обучение игре на комусе

И снова в дорогу!

На пути у группы конного тура сегодня два перевала и шикарные виды на Баюкские озера.

Это цепочка из более чем 15 озер, которые то скрываются, то появляются – в зависимости от засушливости лета.

Тропа конного маршрута проходит в непосредственной близости от озёр, и вы сможете сполна насладиться видами.

Продолжаем путь через высокогорное плато, после чего «падаем» в долину Айрык, где и остановимся на ночлег.

Вечером можно назвать сакрально-изотерическим: вас ждут рассказы про алтайский шаманизм, духов природы, мироздание, а сопровождать это будет обучение игры на национальном алтайском инструменте – комусе.

Бытует мнение, что вибрации, производимые при игре на этом этническом инструменте, благотворно влияют не только на физиологию, но и «настраивают» энергетику человека, устанавливают баланс.

~15 км /3-4 часа.

Урочище Уул - Баюкские озера - долина Айрык. Обучение игре на комусеУрочище Уул - Баюкские озера - долина Айрык. Обучение игре на комусеУрочище Уул - Баюкские озера - долина Айрык. Обучение игре на комусеУрочище Уул - Баюкские озера - долина Айрык. Обучение игре на комусе
6 день

Радиальный выезд на Сурдинские озера. Мастер-класс по живописи

Сегодня нам предстоит конная прогулка налегке до Сурдинских озер.

Их отличает расположение – чаши озер разлились в густом кедровом лесу, по которому и пройдет наша конная тропа.

Озера достаточно теплые и самые смелые могут совершить заплыв, однако, подход к ним не очень удобный, потому будьте готовы выйти из воды с ногами «водяного».

Важно отметить, что в этот день вы путешествуете без арчимаков и опытные всадники смогут проскакать быстрыми аллюрами, если позволяет грунт и погодные условия.

По возвращении на стоянку – новый опыт.

Рисуем!

Рисуем свои впечатления, эмоции или просто то, что нас окружает!

Под чутким руководством нашего талантливого инструктора узнаем, что такое пленэр, как перейти барьер от не умею к хочу, поймем, как правильно строить композицию, подбирать цвета и вдохнуть в рисунок саму жизнь!

Не страшно, если вы думаете, что не умеете рисовать, вы просто об этом еще не знаете.

~20 км /4-5 часов.

Радиальный выезд на Сурдинские озера. Мастер-класс по живописиРадиальный выезд на Сурдинские озера. Мастер-класс по живописиРадиальный выезд на Сурдинские озера. Мастер-класс по живописиРадиальный выезд на Сурдинские озера. Мастер-класс по живописи
7 день

Радиальный выезд к Каракокшинской пещере, к озеру Кара

Снова остаемся в Лунной долине, чтобы совершить конную прогулку и увидеть еще несколько чудес Алтая.

Первым пунктом сегодняшней программы конного тура будет Каракокшинская пещера — это одна из наиболее высоко расположенных и малопосещаемых пещер Алтая.

Пещера состоит из огромного грота, который особенно хорош в июне месяце, т. к. на стенах еще сохраняется лед, нижних залов и верхних залов, по которым мы с вами и пройдем.

Да, вы верно поняли – пещера имеет два этажа!

Вторым пунктом программы этого дня будет озеро Кара.

Уникальность этого озера не только в красоте, его главным отличием от других озер Алтая является температура воды.

Целых 20 градусов – роскошь для туриста!

Если погода будет благоприятной – обязательно искупаемся!

Итак, вдоволь испачкавшись в пещере, очистившись в водах горного озера, делаем небольшой пикник и отправляемся в сторону дома.

Да, на шестой день палатка становится домом!

~20 км /4-6 часов.

Радиальный выезд к Каракокшинской пещере, к озеру КараРадиальный выезд к Каракокшинской пещере, к озеру КараРадиальный выезд к Каракокшинской пещере, к озеру КараРадиальный выезд к Каракокшинской пещере, к озеру Кара
8 день

Долина Айрык - перевал Айрык - перевал Ак-кая - лог Муихта

Прощаемся с уже полюбившейся стоянкой в долине Айрык, собираем вещи, палатки и отправляемся к новым вершинам!

Впереди участников конного тура ждет Айрыкский перевал с одноименными озерами, откуда открывается великолепный вид на заснеженные вершины хребта Иолго, перевал Аккая и Аккаинское озеро, с которого мы можем увидеть хребты прикатунской тайги, будто бескрайнее море разлившиеся до горизонта.

И, наконец, лог Муихта – финальная точка сегодняшнего пути.

Здесь мы и расположимся еще на два дня.

~20 км /4-6 часов.

Долина Айрык - перевал Айрык - перевал Ак-кая - лог МуихтаДолина Айрык - перевал Айрык - перевал Ак-кая - лог МуихтаДолина Айрык - перевал Айрык - перевал Ак-кая - лог МуихтаДолина Айрык - перевал Айрык - перевал Ак-кая - лог Муихта
9 день

Муихтински водопад. Закат в «море тайги». Стрельба из лука, живопись

Хоть и не последний, но, пожалуй, кульминационный день нашего конного похода по Алтаю.

Начало дня посветим пешему треккингу к Муихтинскому водопаду.

Нам предстоит затяжной пеший спуск на самое дно ущелья, в котором скрывается водопад.

Тропа очень живописна и полна сюрпризов: если будет соблюдать тишину, непременно увидим местных жителей: бурундуков, сеноставок, ласку, а возможно даже оленей!

Сложности спуска и последующего подъема из ущелья с лихвой компенсируются красотой и атмосферой водопада.

Только представьте: тишина, рокот чистейшей воды переливами уносится куда-то вдаль, вокруг – ни души, только ты и чудо природы.

По возвращении с водопада – отдых, который так необходим после столь активной физической нагрузки, далее обед, а после – приглашаем вас закрепить полученные навыки в стрельбе из лука или живописи.

Вечер посвящаем просмотру самого уникального зрелища на планете – приглашаем вас увидеть огромный пламенный шар утопающий в море гор… закат!

~7 км пешком /3-4 часа

Муихтински водопад. Закат в «море тайги». Стрельба из лука, живописьМуихтински водопад. Закат в «море тайги». Стрельба из лука, живописьМуихтински водопад. Закат в «море тайги». Стрельба из лука, живописьМуихтински водопад. Закат в «море тайги». Стрельба из лука, живопись
10 день

Лог Муихта - Замки горных духов - Смотровая Каракольские озера - Кылайская грива

Сегодня наша конная команда выдвигается в сторону одних из самых красивых озер Алтая – Каракольсих!

Около получаса выходим на перевал Багаташ, где нас встречают скалы-останцы Замки Горных духов.

Делаем небольшую остановку, чтобы в сопровождении рассказов инструктора об этом знаменательном месте сделать несколько снимков и снова в путь!

Преодолеваем перевал Багаташ и, наконец, попадаем в Цирк.

Да, именно так называется это место: у ваших ног, будто на цирковой арене раскинулись одни из самых красивых озер Горного Алтая – Каракольские.

Далее тропа конного тура уводит нас вниз с перевала и полный вперед до уже знакомой стоянки на Кылайской гриве.

~20 км /4-6 часов

Лог Муихта - Замки горных духов - Смотровая Каракольские озера - Кылайская гриваЛог Муихта - Замки горных духов - Смотровая Каракольские озера - Кылайская гриваЛог Муихта - Замки горных духов - Смотровая Каракольские озера - Кылайская гриваЛог Муихта - Замки горных духов - Смотровая Каракольские озера - Кылайская грива
11 день

Кылайская грива - урочище Сортеш

Завершение конного тура заряжает надеждой и желанием вернуться в Горный Алтай еще не один раз!

Отправляемся на конную базу – Сортеш, который, к слову, с Алтайского языка переводится как «Желтая глина».

Не забудьте попрощаться с цветущими полями и крайний раз оглянуться, чтобы увидеть заснеженные вершины, у которых, мы кажется, были только вчера.

Завершающий вечер.

Конечно, баня, шашлыки и, непременно, участие группы в национальном обычае «Чей-чей», где каждый сможет поделиться пережитыми эмоциями!

кони ~25 км / 4-5 часов

Кылайская грива - урочище СортешКылайская грива - урочище СортешКылайская грива - урочище Сортеш
12 день

Долина Сортеш - с. Элекмонар

Покидаем конную базу в 7 утра, 2 часа бездорожья, чтобы к 9 быть в селе и пить чай в нашем уютном штабе или национальном аиле.

В 12.00 старт трансфера в аэропорт или на автовокзал г. Горно-Алтайск.

До новых встреч, друзья!

Если вы не хотите прощаться с нами, мы готовы организовать сплав по реке Катунь или экстремальный выезд на самых больших квадроциклах Сокол или продлить ваш отпуск самой красивой дорогой мира – Чуйский тракт!

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке, выдается все необходимое снаряжение.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно
  • Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
  • Баня в соответствии с программой тура
  • Питание
  • Аренда лошадей
  • Работа инструктора-проводника (2-3 в зависимости от количества участников в группе)
  • Мастер-класс стрельба из лука
  • Мастер-класс живопись
  • Мастер-класс игра на комусе
  • Фото и видео сопровождение
  • Страховки от несчастного случая / медицинская страховка, в Т.Ч. вертолетная эвакуация
  • Спутниковый телефон для экстренной связи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт
  • деньги наличными (в походе они вам не понадобятся, только до и после);
  • power-банк;
  • фотоаппарат;
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшой рюкзак или сумка на пояс;
  • зубная щетка и паста;
  • гигиеническая помада;
  • мыло;
  • шампунь;
  • влажные салфетки;
  • туалетная бумага;
  • расческа;
  • антибактериальный крем;
  • солнцезащитный крем;
  • футболка 2-3 штуки;
  • рубашка х/б с длинным рукавом;
  • головной убор;
  • кофта и свитер или пара флисок;
  • термобелье;
  • штаны утепленные;
  • штаны из плотной непромокаемой ткани;
  • легкие штаны или шорты;
  • куртка утепленная, просторная;
  • ветровка (штормовка);
  • носки шерстяные и х/б;
  • нижнее белье;
  • перчатки (1 пара рабочих - собирать дрова, 1 пара от холода);
  • плавки и купальник;
  • комплект чистой одежды;
  • резиновые сапоги (обязательно высокие, желательно на гладкой подошве и невысоком каблуке);
  • кеды/кроссовки;
  • тапочки;
  • водонепроницаемый чехол;
  • налобный фонарик;
  • туристическая сидушка;
  • солнцезащитные очки;
  • нож с открывалкой;
  • термос или термокружка;
  • полотенце;
  • средства от насекомых;
  • плотные полиэтиленовые пакеты/гермомешки;
  • грелки для ног и рук.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое снаряжение выдается?
  • Аптечка
  • Общегрупповой набор посуды
  • Палатка
  • Спальник
  • Самонадувающийся туристический коврик
  • Подушка на седло
  • Личная посуда
  • ОЗК (резиновый костюм от дождя)
  • Герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь, для перевозки груза)
  • Драй бег – гермомешок
  • Все необходимое для стрельбы из лука
  • Художественные материалы
Есть ли мобильная связь?

В пределах с. Элекмонар ловят Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.

На конных маршрутах: в горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.

Для чего нужны резиновые сапоги на конном маршруте?

Резиновые сапоги нужны не для того, чтобы комфортно чувствовать себя верхом на лошади, а для того, чтобы:

  • в проливные дожди;
  • при обильной росе;
  • переходя через ручей-речку;
  • гуляя по мокрому снегу;

остаться сухим!

Вы ответите:"У меня есть непромокаемые ботинки", повторяем: только резиновые сапоги уберегут вас под алтайским дождем.

Чем отличается обычный конный тур от премиум-тура?
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
5 авг 2024
Отлично! Советую тур всем кто любит живую природу и горы!
Д
1 авг 2024
Организация на высоте! Когда мы приехали в Элекмонар, организаторы Ольга и Нина напоили чаем со сладким, всё рассказали, если у кого-то одежды или ещё чего не было, всё дали и отправили на базу:)
Организация на высоте! Когда мы приехали в Элекмонар, организаторы Ольга и Нина напоили чаем со сладким,Организация на высоте! Когда мы приехали в Элекмонар, организаторы Ольга и Нина напоили чаем со сладким,Организация на высоте! Когда мы приехали в Элекмонар, организаторы Ольга и Нина напоили чаем со сладким,Организация на высоте! Когда мы приехали в Элекмонар, организаторы Ольга и Нина напоили чаем со сладким,Организация на высоте! Когда мы приехали в Элекмонар, организаторы Ольга и Нина напоили чаем со сладким,Организация на высоте! Когда мы приехали в Элекмонар, организаторы Ольга и Нина напоили чаем со сладким,
Ю
29 июл 2024
Организация на 5 баллов, подробный инструктаж при заезде и сборе в поход.
Организация на 5 баллов, подробный инструктаж при заезде и сборе в поход.Организация на 5 баллов, подробный инструктаж при заезде и сборе в поход.Организация на 5 баллов, подробный инструктаж при заезде и сборе в поход.Организация на 5 баллов, подробный инструктаж при заезде и сборе в поход.Организация на 5 баллов, подробный инструктаж при заезде и сборе в поход.Организация на 5 баллов, подробный инструктаж при заезде и сборе в поход.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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