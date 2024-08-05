1 день

Встреча. Переезд на уютную конную базу. Знакомство, вечер у костра

День начнется с встречи участников конного тура в аэропорту Горно-Алтайск.

С 9:00 до 10:30 утра ожидаем всех путешественников и отправляемся в путь – дорога займет около полутора часов и завершится в с. Элекмонар – на уютной базе.

По приезду: завтрак, оформление документов, детальный теоретический инструктаж – подготовка к маршруту, сбор личных вещей в специальные сумки-арчимаки и к 14 часам – выезд в сторону конной фермы на внедорожнике ГАЗ-66.

Дорога заслуживает отдельного внимания – off-road и острые ощущения вам обеспечены!

По прибытию на конную базу – инструктаж по установке палаток, знакомство с лошадьми, конный инструктаж – пробный выезд на перевал.

После верховой прогулки – долгожданный отдых: баня, вечер знакомств у костра и ужин, заботливо приготовленный инструкторами на костре.