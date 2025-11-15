В 9:30 встречаемся, знакомимся и отправляемся в путь. Перед началом экскурсии заедем выпить чашку ароматного кофе или чая.

Наше путешествие начнётся с Национального музея Республики Алтай, где мы погрузимся в историю и культуру Горного Алтая.

Затем направимся к озеру Светлое, где сможем полюбоваться величественными лебедями, покормить их и сделать красивые фотографии на фоне потрясающей природы.

Следующей остановкой станет горнолыжный курорт «Манжерок». Мы попадём на гору Синюха с помощью подъёмника, откуда открывается захватывающий вид на реку Катунь и окружающие просторы.

В завершение дня отправимся на ужин, после чего заселимся на турбазу для отдыха.