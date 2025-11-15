зимняя тёплая обувь с нескользящей подошвой; шерстяные носки.
Одежда:
термобелье, теплый свитер, горнолыжный костюм или теплые штаны и зимняя куртка, теплая шапка, зимние перчатки или варежки; легкие штаны, шорты, несколько футболок; необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие.
Личное снаряжение:
личная аптечка (индивидуальные лекарства); солнцезащитные очки; документы: паспорт, медицинский полис.
Программа тура по дням
1 день
Национальный музей Республики Алтай, озеро Светлое и курорт «Манжерок»
В 9:30 встречаемся, знакомимся и отправляемся в путь. Перед началом экскурсии заедем выпить чашку ароматного кофе или чая.
Наше путешествие начнётся с Национального музея Республики Алтай, где мы погрузимся в историю и культуру Горного Алтая.
Затем направимся к озеру Светлое, где сможем полюбоваться величественными лебедями, покормить их и сделать красивые фотографии на фоне потрясающей природы.
Следующей остановкой станет горнолыжный курорт «Манжерок». Мы попадём на гору Синюха с помощью подъёмника, откуда открывается захватывающий вид на реку Катунь и окружающие просторы.
В завершение дня отправимся на ужин, после чего заселимся на турбазу для отдыха.
2 день
Патмос, Ороктойский мост и водопад Бельтертуюк
Стартуем в 9:00. Первая остановка — центр Чуйского тракта, где сделаем несколько отличных снимков на память. Затем, без спешки, отправимся к живописной скале Зубы дракона.
После насыщенного утра сделаем перерыв на обед, чтобы набраться сил перед продолжением путешествия.
Следующая точка маршрута — остров Патмос в селе Чемал. Здесь мы посетим женский монастырь, расположенный в удивительном месте, окружённом скалами и рекой.
Затем поднимемся на смотровую площадку Толгоек, откуда открываются впечатляющие виды на горные пейзажи.
Далее нас ждёт путешествие по Чемальскому тракту с остановками для фотографий до Ороктойского моста. Это место знаменито тем, что здесь находится самая узкая и глубокая часть русла Катуни.
Завершающей точкой маршрута станет водопад Бельтертуюк. По дороге нас ждут живописные виды и немного бездорожья, которое добавит приключенческого настроения.
Когда начнёт вечереть, отправимся обратно. По пути заедем на ужин, а также я помогу с организацией ночлега и трансфера.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
Остальное питание
Тур состоится при участии минимум 2 человек
Тур проводится ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:30
Завершение: Время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Горно-Алтайске
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я являюсь местным гидом Республики Алтай. Автопутешествия сначала были моим хобби, но постепенно переросли в работу. С радостью покажу вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места Горного Алтая. Поведаю тайны, расскажу истории, познакомлю с природой. Присоединяйтесь!