Индивидуальный джип-тур по Алтаю: курорт Манжерок, Патмос и водопад Бельтертуюк

Подняться на гору Синюха, встретить лебедей и полюбоваться Катунью
2 дня, полные приключений, природных чудес и алтайского колорита! Отправляемся в увлекательное путешествие по Алтаю! Нас ждут захватывающие панорамы, интересные локации и незабываемые эмоции.

Мы прикоснёмся к истории в Национальном музее,
встретим лебедей на озере Светлое и поднимемся на гору Синюха, чтобы увидеть Алтай с высоты птичьего полёта.

Прокатимся по Чуйскому и Чемальскому трактам, посетим женский монастырь на острове Патмос, сделаем эффектные снимки на фоне скал Зубы дракона и увидим мощь Катуни у Ороктойского моста.

Завершающим аккордом станет водопад Бельтертуюк, к которому ведёт дорога через живописное бездорожье.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обувь:

зимняя тёплая обувь с нескользящей подошвой;
шерстяные носки.

Одежда:

термобелье, теплый свитер, горнолыжный костюм или теплые штаны и зимняя куртка, теплая шапка, зимние перчатки или варежки;
легкие штаны, шорты, несколько футболок;
необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие.

Личное снаряжение:

личная аптечка (индивидуальные лекарства);
солнцезащитные очки;
документы: паспорт, медицинский полис.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей Республики Алтай, озеро Светлое и курорт «Манжерок»

В 9:30 встречаемся, знакомимся и отправляемся в путь. Перед началом экскурсии заедем выпить чашку ароматного кофе или чая.

Наше путешествие начнётся с Национального музея Республики Алтай, где мы погрузимся в историю и культуру Горного Алтая.

Затем направимся к озеру Светлое, где сможем полюбоваться величественными лебедями, покормить их и сделать красивые фотографии на фоне потрясающей природы.

Следующей остановкой станет горнолыжный курорт «Манжерок». Мы попадём на гору Синюха с помощью подъёмника, откуда открывается захватывающий вид на реку Катунь и окружающие просторы.

В завершение дня отправимся на ужин, после чего заселимся на турбазу для отдыха.

Национальный музей Республики Алтай, озеро Светлое и курорт «Манжерок»
2 день

Патмос, Ороктойский мост и водопад Бельтертуюк

Стартуем в 9:00. Первая остановка — центр Чуйского тракта, где сделаем несколько отличных снимков на память. Затем, без спешки, отправимся к живописной скале Зубы дракона.

После насыщенного утра сделаем перерыв на обед, чтобы набраться сил перед продолжением путешествия.

Следующая точка маршрута — остров Патмос в селе Чемал. Здесь мы посетим женский монастырь, расположенный в удивительном месте, окружённом скалами и рекой.

Затем поднимемся на смотровую площадку Толгоек, откуда открываются впечатляющие виды на горные пейзажи.

Далее нас ждёт путешествие по Чемальскому тракту с остановками для фотографий до Ороктойского моста. Это место знаменито тем, что здесь находится самая узкая и глубокая часть русла Катуни.

Завершающей точкой маршрута станет водопад Бельтертуюк. По дороге нас ждут живописные виды и немного бездорожья, которое добавит приключенческого настроения.

Когда начнёт вечереть, отправимся обратно. По пути заедем на ужин, а также я помогу с организацией ночлега и трансфера.

Патмос, Ороктойский мост и водопад Бельтертуюк

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Тур состоится при участии минимум 2 человек
  • Тур проводится ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:30
Завершение: Время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Горно-Алтайске
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я являюсь местным гидом Республики Алтай. Автопутешествия сначала были моим хобби, но постепенно переросли в работу. С радостью покажу вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места Горного Алтая. Поведаю тайны, расскажу истории, познакомлю с природой. Присоединяйтесь!
