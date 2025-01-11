3 день

УАЗинг/треккинг на Каракольские озера

Основное место старта программы – экоотель «Таежник», время выезда 07:30, к этому времени гостям выбравшим размещение в отелях расположенных от Горно-Алтайска до с. Манжерок, а также в пос. Ая, необходимо прибыть самостоятельно к месту основного старта.

Вы можете воспользоваться услугами яндекс-такси, или мы можем заказать для Вас такси от от отеля.

Свою машину Вы сможете оставить на парковке эко-отеля Таежник.

Тех гостей, которые выбрали отель размещения вдоль Чуйского и Чемальских трактов между с. Манжерок и Элекманар – мы подберём по дороге.

Если Вы проживаете на территории Бирюзовой Катуни, Вам необходимо перейти мост на сторону Республики Алтай.

Дополнительное место старта программы – кафе Манас, с. Элекманар, куда нужно прибыть к 8 утра, самостоятельно.

В с. Элекманар группа пересаживается в УАЗики и отправляется по бездорожью к одному из популярных мест Горного Алтая – цепочке из семи Каракольских озер.

Машины довезут вас до третьего озера, откуда предстоит совершить пешую экскурсию вдоль цепочки озер до 5-7 озера в зависимости от погодных условий и физического состояния группы.

Обед в виде перекуса на берегу озера.

Возвращение по бездорожью к устью реки Куюм, где будет ожидать автобус, который вернет вас туда, откуда забрал утром.

Окончание программы.