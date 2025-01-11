Программа тура по дням
Пешая экскурсия на гору Черапан
Гости добираются до места размещения самостоятельно.
Если Вы прилетаете в аэропорт Горно-Алтайска, и планируете проживать на территории эко-отеля Таежник мы можем организовать для Вас индивидуальную доставку за дополнительную плату, также все прибывшие в аэропорт могут воспользоваться услугами Яндекс-такси, такси Максим.
Для гостей, проживающих на территории экоотеля Таежник после 15:00 будет организована пешая экскурсия на гору Черапан, у подножия которой расположен эко-отель ”Таежник".
Пообедать и поужинать Вы можете по меню ресторана, или пожарить шашлык на мангалах, расположенных на территории отеля.
Конная прогулка и сплав
Для проживающих в эко-отеле “Таежник” завтрак с 8:30 до 9:00.
Место старта программы – экоотель "Таежник", гостей из близлежащих отелей (Любава, т/к Манжерок, Парк-отель Манжерок) организованно соберём в отеле к 9 утра.
Остальным нужно добраться самостоятельно к этому времени.
Вы можете воспользоваться услугами яндекс-такси, или мы можем заказать для Вас такси от от отеля.
Свою машину Вы сможете оставить на парковке эко-отеля “Таежник”.
После завтрака – отправляемся на конную прогулку.
Инструктаж по технике безопасности.
Распределение коней.
Конная прогулка продолжительностью 1 час.
Возвращение на территорию эко-отеля.
Знакомство с гидами-водниками.
Подбор снаряжения.
Переезд до места начала сплава у нового Семинского моста, куда прибудут все участники группы.
Инструктаж по технике безопасности на водном туре.
Обед в виде перекуса на берегу реки.
Выход на маршрут.
Прохождение порогов Семинский (2 кат. сложности), Мунинский (2 кат. сложности), Манжерокский (2 кат. сложности), во время сплава гости посетят Камышлинский водопад.
Закончится сплав напротив экоотеля "Таежник".
Поужинать Вы можете по меню ресторана.
Гости проживающие на территории Таежника, получают ланч-боксы на воскресенье.
УАЗинг/треккинг на Каракольские озера
Основное место старта программы – экоотель «Таежник», время выезда 07:30, к этому времени гостям выбравшим размещение в отелях расположенных от Горно-Алтайска до с. Манжерок, а также в пос. Ая, необходимо прибыть самостоятельно к месту основного старта.
Вы можете воспользоваться услугами яндекс-такси, или мы можем заказать для Вас такси от от отеля.
Свою машину Вы сможете оставить на парковке эко-отеля Таежник.
Тех гостей, которые выбрали отель размещения вдоль Чуйского и Чемальских трактов между с. Манжерок и Элекманар – мы подберём по дороге.
Если Вы проживаете на территории Бирюзовой Катуни, Вам необходимо перейти мост на сторону Республики Алтай.
Дополнительное место старта программы – кафе Манас, с. Элекманар, куда нужно прибыть к 8 утра, самостоятельно.
В с. Элекманар группа пересаживается в УАЗики и отправляется по бездорожью к одному из популярных мест Горного Алтая – цепочке из семи Каракольских озер.
Машины довезут вас до третьего озера, откуда предстоит совершить пешую экскурсию вдоль цепочки озер до 5-7 озера в зависимости от погодных условий и физического состояния группы.
Обед в виде перекуса на берегу озера.
Возвращение по бездорожью к устью реки Куюм, где будет ожидать автобус, который вернет вас туда, откуда забрал утром.
Окончание программы.
Проживание
Данную программу можно приобрести как с проживанием в эко-отеле "Таежник", так и без проживания.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием в экоотеле "Таежник" на базе завтраков (2 ночи, 2 завтрака):
- в стационарных палатках (в палатке – 2 раскладушки, ночевка в спальниках, которые мы выдадим), удобства на территории – 24 000 руб. , доплата за одноместное размещение – 1 000 руб.;
- в летних домиках (в домике – 3-4 кровати, постельное белье, полотенце, столик), удобства на территории – 27 000 руб. , доплата за одноместное размещение – 4 000 руб.;
- в номерах категории Стандарт (на небольшой возвышенности, 12 кв. м., в номере – кровать-трансформер (твин/дабл), постельное белье, полотенца, холодильник, сан. узел с душем, столик, чайник, чайные пары) – 30 000 руб., доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.;
- в номерах категории Стандарт плюс (16 кв. м., в номере – кровать-трансформер (твин/дабл), постельное белье, полотенца, холодильник, сан. узел с душем, столик, чайник, чайные пары, телевизор) – 33 000 руб. , доплата за одноместное размещение – 8 000 руб.
Данную программу, либо её составляющие, можно приобрести в индивидуальном порядке в любые дни недели, на любое количество участников, стоимость рассчитывается индивидуально!
Стоимость тура на 1 человека без проживания и завтраков – 21 500 руб.
Варианты проживания
Стационарные палатки на территории экоотеля
В палатке – 2 раскладушки, ночевка в спальниках, которые мы выдадим, удобства на территории.
Эко-отель «Таежник»
- в летних домиках (в домике – 3-4 кровати, постельное белье, полотенце, столик), удобства на территории;
- в номерах категории Стандарт (на небольшой возвышенности, 12 кв. м., в номере – кровать-трансформер (твин/дабл), постельное белье, полотенца, холодильник, сан. узел с душем, столик, чайник, чайные пары);
- в номерах категории Стандарт плюс (16 кв. м., в номере – кровать-трансформер (твин/дабл), постельное белье, полотенца, холодильник, сан. узел с душем, столик, чайник, чайные пары, телевизор).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа сопровождающего-гида
- Транспортные услуги по программе
- Аренда лошадей
- Работа гидов-водников
- Аренда снаряжения (гидрокостюм, гидротапки или гидроноски, спас. жилет, каска, куртка брызгозащитная)
- Аренда УАЗиков (4-местные)
- Обед в виде перекуса в дни 2 и 3
- Страховка от несчастного случая (Росгосстрах)
- При выборе тура с проживанием: проживание, согласно выбранной категории (2 ночи) завтраки в день 2 - в ресторане отеля, в день 3 - ланч-боксы
- Проживание, согласно выбранной категории (2 ночи)
- Завтраки в день 2 - в ресторане отеля, в день 3 - ланч-боксы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до экоотеля «Таёжник» и обратно
- Ужины
- Страховка от укуса клеща
- Улучшение варианта размещения, относительно забронированного (оплачивается на месте)
- Баня (можно заказать)
- При выборе тура без проживания: завтракипроживание
- Завтраки
- Проживание
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
Данную программу можно приобрести как с проживанием в экоотеле "Таежник", так и без проживания, а также приобрести можно отдельные экскурсии.
Если Вы выбрали проживание вне экоотеля "Таежник", то мы заберем Вас из Вашего отеля, если это по пути следования, бесплатно (подробности в программе).
Программа подойдет для семейных выходных с детьми от 8-ми лет.
Бронирование вариантов проживания осуществляется во время оформления заказа,
Улучшить выбранный вариант размещения можно на месте, по факту.
Возможно проведение данной программы под запрос в любой день недели, для любого количества участников, стоимость рассчитывается индивидуально.