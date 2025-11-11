Анохина, где хранится мумия
Описание тура
Организационные детали
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет – это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Проживание. 2-местное размещение:
- в районе Соузга-Манжерок на турбазе «Путник Алтая» или в номерах парк-отеля «Манжерок» (при наличии мест, возможно с доплатой). Возможны базы аналогичного уровня. С доплатой возможны другие отели — например, эко-отель «Марсель», отель «Манжерок» 5*, «Гранд Шале Алтай» 5*, отель «Геометрика», бутик-отель «Август», «Хвоя в горах», «Сказка Алтая», Pinewood resort, запрашивайте варианты.
- в посёлке Акташ на турбазе «Расул», «Республика», «Зелёный мох», «Зелёный Колобок», «Майман», «Хуторок», «Душа Алтая», «Зелёный лес», «Шам Алтай» или аналогичные базы, номера с удобствами. С доплатой возможно размещение в глэмпинге «Панорама», отеле «Речные Земли», глэмпинге «Тайгала».
- в Горно-Алтайске в отеле «Гранд Алтай» или «Игман», возможны варианты аналогичного уровня.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет. Размещение — на усмотрение организатора.
Питание. В стоимость включены завтраки и 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Hyundai Starex, Land Cruiser, Nissan X-Trail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или другие проходимые внедорожники или минивэны.
Возраст участников. От 6 лет.
Уровень сложности. В туре вас ждёт пешая прогулка 1–1,5 часа в 4-й день и треккинг к водопаду, расстояние около 5 км.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске или Лебединое озеро, подъём на Малую Синюху и заселение на турбазу
9:00–10:30 — встретимся в аэропорту Горно-Алтайска или в городе (по запросу). Время встречи может корректироваться в зависимости от прилёта участников.
В зависимости от сезона:
С апреля по ноябрь посетим Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске. Увидим редкие археологические находки, в том числе мумию принцессы Укока. Экскурсоводы расскажут об истории края и судьбе алтайской принцессы.
С ноября по март отправимся на Лебединое озеро (Светлое) — незамерзающий водоём, куда зимой прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов. Посмотрим на этих грациозных птиц и сделаем красивые фотографии с обустроенных смотровых площадок.
После экскурсии остановимся на обед в ресторане «Типография», «Рерих» или другом заведении города (оплата самостоятельно).
Далее отправимся на курорт Манжерок. Поднимемся на вершину Малой Синюхи (1020 м) на современной гондольной канатной дороге. Откроются панорамные виды на алтайские горы, реку Катунь и окрестности.
Вечером заселимся в домики турбазы.
Важно: климат на Алтае горный, резко-континентальный. Погода может быстро меняться даже в течение дня, поэтому необходимо взять с собой многослойную одежду, дождевик или непромокаемую куртку и удобную нескользящую обувь.
Голубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и Долина горных духов
После завтрака, в зависимости от времени года:
С сентября по март отправимся к Голубым озёрам — природным водоёмам с бирюзовой водой, которые называют «Глазами Катуни». В зависимости от уровня реки можно увидеть 2 или 3 озера, а глубина достигает 16 метров. Заброска на озёра на моторафте или УАЗе оплачивается дополнительно на месте.
С апреля по сентябрь совершим экскурсию к Камышлинскому водопаду — двухкаскадному водопаду высотой 12 метров. Перейдём подвесной мост через Катунь и поднимемся по тропинке вдоль реки Камышла. По желанию обратный путь можно пройти на моторафте за дополнительную плату.
После прогулки пообедаем в кафе по пути (самостоятельный заказ).
Далее отправимся в село Чемал. Посетим остров Патмос, где расположен храм Иоанна Богослова и женский скит. Для посещения острова пройдём по подвесному мосту.
Продолжим путешествие в Долину горных духов — урочище Чеч Кыш. Это скальный каньон с обзорной площадкой, откуда откроется вид на Катунь. В случае закрытого прохода посетим смотровую площадку Толгоек. На обратном пути увидим скалы Зубы дракона.
Вечером вернёмся в отель и отдохнём.
Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, этнокультурный парк и заселение на турбазе
После завтрака отправимся по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая. Преодолеем Семинский перевал — один из самых высоких на тракте (1717 м). Затем посетим Каракольскую долину — место силы с этнокультурным парком «Уч-Энмек». Услышим легенду о священной горе и историю памятника Суслику.
Сделаем остановку у древних курганов. Переедем на перевал Чике-Таман, где сделаем панорамные фото и прогуляемся до старого перевала.
Поужинаем (включено в стоимость) и поздно вечером заселимся на одну из турбаз.
Дополнительно сможете посетить банный комплекс в посёлке Акташ (по предварительной брони и доплате).
Гейзерное озеро, долина Кызыл-Чин и посещение локации на выбор
Позавтракаем и поедем к Гейзерному озеру с чарующим цветом воды и причудливыми узорами на дне. Продолжим путешествие по Чуйскому тракту и сделаем остановку на обзорной площадке с видом на Северо-Чуйский хребет.
Посетим долину Кызыл-Чин, знаменитую марсианскими пейзажами. Добраться до Марса мы сможем на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки. Нас ждёт пешая прогулка продолжительностью 1–1,5 часа. При неблагоприятной погоде возможна замена маршрута на село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину.
По согласованию с группой возможен за доплату визит на Марс-2.
Далее выберем одну из локаций:
- Тархатинский мегалитический комплекс («Алтайский Стоунхендж») с геомагнитной аномалией (при себе иметь паспорт);
- Петроглифы горы Жангыс Тобо — около 700 древних рисунков на камнях;
- Музей казахского народа в селе Жана-Аул с экспозицией традиционного кочевого быта (паспорт обязателен).
После экскурсионного дня поужинаем (ужин включён) и вернёмся на базу в Акташе.
Долина Чулышман, озера Киделю и Уч Кёль и треккинг к водопадам
Утром выезжаем в долину Чулышман, с остановками для фото и осмотра пейзажей. Первый фотостоп сделаем у Красных ворот — природного прохода в скалах с характерным розово-красным оттенком.
Далее увидим горное озеро Киделю на южном склоне Улаганского перевала. Проедем село Улаган и остановимся у Пазырыкских курганов — древних скифских захоронений 6-3 вв. до н. э., находки из которых хранятся в Эрмитаже.
Сделаем остановку у смотровой площадки на озеро Уч Кёль. Преодолеем перевал Кату-Ярык — живописный серпантин, ведущий в долину Чулышман. Пообедаем в кафе по маршруту или, при хорошей погоде, организуем пикник на берегу реки Чулышман (оплачивается отдельно).
После спуска в долину Чулышман отправимся на прогулку: в зависимости от погодных условий — треккинг к водопаду Куркуре (~5 км), водопаду Тюл Оозы, смотровой площадке на водопад Кулузун.
Ужинаем (ужин включён) и возвращаемся на базу в Акташе.
Памятник Кольке Снегирёву, петроглифы, слияние Чуи и Катуни и прибытие в Горно-Алтайск
После завтрака поедем обратно в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту. Остановимся у памятника Кольке Снегирёву — герою легендарной песни о Чуйском тракте, посвящённой мужественным шофёрам Алтая.
Прогуляемся по старому участку Чуйского тракта. А дальше остановка зависит от вашего выбора.
Вариант 1. Исследуем петроглифы на Чуйском Оленьем Камне с изображением воина, коня и старомонгольскими надписями.
Вариант 2. Посетим урочище Калбак-Таш — музей наскальных рисунков под открытым небом (при условии работы).
Затем сделаем фотостоп на слиянии Чуи и Катуни, проедем через кластер Аргут (до базы Инегень). Полюбуемся видами с обзорной площадки на Катунские террасы и песчаные скалы, заедем к Ильгуменскому порогу и скале «Профиль богатыря».
Преодолеем перевал Чике-Таман и продолжим путь в Горно-Алтайск. По прибытии заселимся в отель.
Возвращение домой
Завтракаем в отеле (можно запросить ланч-бокс в случае раннего рейса). Выселяемся до 12:00, трансфер доставит вас в аэропорт к любому рейсу. Прощаемся с Алтаем и обещаем вернуться!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты в объекты посещения
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу)
- Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Билеты на канатную дорогу в Манжерок, моторафт на Камышлинском водопаде, заброска на Голубые озёра