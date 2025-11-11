Мои заказы

Увидеть Алтай во всей красе: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Марсианские пейзажи, горы и перевалы

Исследовать петроглифы, совершить треккинг к водопадам и посетить остров Патмос и долину Чулышман
Отправляемся в насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: будет много невероятных видов, интересных локаций и мест силы. В зависимости от сезона вы побываете в Национальном музее им.

Анохина, где хранится мумия
принцессы Укоки, либо полюбуетесь озером Светлым, куда зимой прилетает до 2,5 тысяч лебедей.

Посетите Долину горных духов, осмотрите древние наскальные рисунки и прокатитесь по знаменитому Чуйскому тракту.

Сделаете эффектные снимки на фоне инопланетных пейзажей в долине Кызыл-Чин и прогуляетесь к водопаду.

В некоторые дни вы сможете сами выбрать, куда отправиться, чтобы посетить только те места, которые вам интересны.

Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек11
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет – это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

Проживание. 2-местное размещение:

  • в районе Соузга-Манжерок на турбазе «Путник Алтая» или в номерах парк-отеля «Манжерок» (при наличии мест, возможно с доплатой). Возможны базы аналогичного уровня. С доплатой возможны другие отели — например, эко-отель «Марсель», отель «Манжерок» 5*, «Гранд Шале Алтай» 5*, отель «Геометрика», бутик-отель «Август», «Хвоя в горах», «Сказка Алтая», Pinewood resort, запрашивайте варианты.
  • в посёлке Акташ на турбазе «Расул», «Республика», «Зелёный мох», «Зелёный Колобок», «Майман», «Хуторок», «Душа Алтая», «Зелёный лес», «Шам Алтай» или аналогичные базы, номера с удобствами. С доплатой возможно размещение в глэмпинге «Панорама», отеле «Речные Земли», глэмпинге «Тайгала».
  • в Горно-Алтайске в отеле «Гранд Алтай» или «Игман», возможны варианты аналогичного уровня.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет. Размещение — на усмотрение организатора.

*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены завтраки и 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Hyundai Starex, Land Cruiser, Nissan X-Trail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или другие проходимые внедорожники или минивэны.

Возраст участников. От 6 лет.

Уровень сложности. В туре вас ждёт пешая прогулка 1–1,5 часа в 4-й день и треккинг к водопаду, расстояние около 5 км.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске или Лебединое озеро, подъём на Малую Синюху и заселение на турбазу

9:00–10:30 — встретимся в аэропорту Горно-Алтайска или в городе (по запросу). Время встречи может корректироваться в зависимости от прилёта участников.

В зависимости от сезона:

С апреля по ноябрь посетим Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске. Увидим редкие археологические находки, в том числе мумию принцессы Укока. Экскурсоводы расскажут об истории края и судьбе алтайской принцессы.

С ноября по март отправимся на Лебединое озеро (Светлое) — незамерзающий водоём, куда зимой прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов. Посмотрим на этих грациозных птиц и сделаем красивые фотографии с обустроенных смотровых площадок.

После экскурсии остановимся на обед в ресторане «Типография», «Рерих» или другом заведении города (оплата самостоятельно).

Далее отправимся на курорт Манжерок. Поднимемся на вершину Малой Синюхи (1020 м) на современной гондольной канатной дороге. Откроются панорамные виды на алтайские горы, реку Катунь и окрестности.

Вечером заселимся в домики турбазы.

Важно: климат на Алтае горный, резко-континентальный. Погода может быстро меняться даже в течение дня, поэтому необходимо взять с собой многослойную одежду, дождевик или непромокаемую куртку и удобную нескользящую обувь.

Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске или Лебединое озеро, подъём на Малую Синюху и заселение на турбазу
2 день

Голубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и Долина горных духов

После завтрака, в зависимости от времени года:

С сентября по март отправимся к Голубым озёрам — природным водоёмам с бирюзовой водой, которые называют «Глазами Катуни». В зависимости от уровня реки можно увидеть 2 или 3 озера, а глубина достигает 16 метров. Заброска на озёра на моторафте или УАЗе оплачивается дополнительно на месте.

С апреля по сентябрь совершим экскурсию к Камышлинскому водопаду — двухкаскадному водопаду высотой 12 метров. Перейдём подвесной мост через Катунь и поднимемся по тропинке вдоль реки Камышла. По желанию обратный путь можно пройти на моторафте за дополнительную плату.

После прогулки пообедаем в кафе по пути (самостоятельный заказ).

Далее отправимся в село Чемал. Посетим остров Патмос, где расположен храм Иоанна Богослова и женский скит. Для посещения острова пройдём по подвесному мосту.

Продолжим путешествие в Долину горных духов — урочище Чеч Кыш. Это скальный каньон с обзорной площадкой, откуда откроется вид на Катунь. В случае закрытого прохода посетим смотровую площадку Толгоек. На обратном пути увидим скалы Зубы дракона.

Вечером вернёмся в отель и отдохнём.

Голубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и Долина горных духов
3 день

Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, этнокультурный парк и заселение на турбазе

После завтрака отправимся по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая. Преодолеем Семинский перевал — один из самых высоких на тракте (1717 м). Затем посетим Каракольскую долину — место силы с этнокультурным парком «Уч-Энмек». Услышим легенду о священной горе и историю памятника Суслику.

Сделаем остановку у древних курганов. Переедем на перевал Чике-Таман, где сделаем панорамные фото и прогуляемся до старого перевала.

Поужинаем (включено в стоимость) и поздно вечером заселимся на одну из турбаз.

Дополнительно сможете посетить банный комплекс в посёлке Акташ (по предварительной брони и доплате).

Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, этнокультурный парк и заселение на турбазе
4 день

Гейзерное озеро, долина Кызыл-Чин и посещение локации на выбор

Позавтракаем и поедем к Гейзерному озеру с чарующим цветом воды и причудливыми узорами на дне. Продолжим путешествие по Чуйскому тракту и сделаем остановку на обзорной площадке с видом на Северо-Чуйский хребет.

Посетим долину Кызыл-Чин, знаменитую марсианскими пейзажами. Добраться до Марса мы сможем на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки. Нас ждёт пешая прогулка продолжительностью 1–1,5 часа. При неблагоприятной погоде возможна замена маршрута на село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину.

По согласованию с группой возможен за доплату визит на Марс-2.

Далее выберем одну из локаций:

  • Тархатинский мегалитический комплекс («Алтайский Стоунхендж») с геомагнитной аномалией (при себе иметь паспорт);
  • Петроглифы горы Жангыс Тобо — около 700 древних рисунков на камнях;
  • Музей казахского народа в селе Жана-Аул с экспозицией традиционного кочевого быта (паспорт обязателен).

После экскурсионного дня поужинаем (ужин включён) и вернёмся на базу в Акташе.

Гейзерное озеро, долина Кызыл-Чин и посещение локации на выбор
5 день

Долина Чулышман, озера Киделю и Уч Кёль и треккинг к водопадам

Утром выезжаем в долину Чулышман, с остановками для фото и осмотра пейзажей. Первый фотостоп сделаем у Красных ворот — природного прохода в скалах с характерным розово-красным оттенком.

Далее увидим горное озеро Киделю на южном склоне Улаганского перевала. Проедем село Улаган и остановимся у Пазырыкских курганов — древних скифских захоронений 6-3 вв. до н. э., находки из которых хранятся в Эрмитаже.

Сделаем остановку у смотровой площадки на озеро Уч Кёль. Преодолеем перевал Кату-Ярык — живописный серпантин, ведущий в долину Чулышман. Пообедаем в кафе по маршруту или, при хорошей погоде, организуем пикник на берегу реки Чулышман (оплачивается отдельно).

После спуска в долину Чулышман отправимся на прогулку: в зависимости от погодных условий — треккинг к водопаду Куркуре (~5 км), водопаду Тюл Оозы, смотровой площадке на водопад Кулузун.

Ужинаем (ужин включён) и возвращаемся на базу в Акташе.

Долина Чулышман, озера Киделю и Уч Кёль и треккинг к водопадам
6 день

Памятник Кольке Снегирёву, петроглифы, слияние Чуи и Катуни и прибытие в Горно-Алтайск

После завтрака поедем обратно в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту. Остановимся у памятника Кольке Снегирёву — герою легендарной песни о Чуйском тракте, посвящённой мужественным шофёрам Алтая.

Прогуляемся по старому участку Чуйского тракта. А дальше остановка зависит от вашего выбора.

Вариант 1. Исследуем петроглифы на Чуйском Оленьем Камне с изображением воина, коня и старомонгольскими надписями.

Вариант 2. Посетим урочище Калбак-Таш — музей наскальных рисунков под открытым небом (при условии работы).

Затем сделаем фотостоп на слиянии Чуи и Катуни, проедем через кластер Аргут (до базы Инегень). Полюбуемся видами с обзорной площадки на Катунские террасы и песчаные скалы, заедем к Ильгуменскому порогу и скале «Профиль богатыря».

Преодолеем перевал Чике-Таман и продолжим путь в Горно-Алтайск. По прибытии заселимся в отель.

Памятник Кольке Снегирёву, петроглифы, слияние Чуи и Катуни и прибытие в Горно-Алтайск
7 день

Возвращение домой

Завтракаем в отеле (можно запросить ланч-бокс в случае раннего рейса). Выселяемся до 12:00, трансфер доставит вас в аэропорт к любому рейсу. Прощаемся с Алтаем и обещаем вернуться!

Возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты в объекты посещения
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу)
  • Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
  • Билеты на канатную дорогу в Манжерок, моторафт на Камышлинском водопаде, заброска на Голубые озёра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 - 10:30. По запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, доставим вас к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

