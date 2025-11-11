Отправляемся в насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: будет много невероятных видов, интересных локаций и мест силы. В зависимости от сезона вы побываете в Национальном музее им.Анохина, где хранится мумия

принцессы Укоки, либо полюбуетесь озером Светлым, куда зимой прилетает до 2,5 тысяч лебедей. Посетите Долину горных духов, осмотрите древние наскальные рисунки и прокатитесь по знаменитому Чуйскому тракту. Сделаете эффектные снимки на фоне инопланетных пейзажей в долине Кызыл-Чин и прогуляетесь к водопаду. В некоторые дни вы сможете сами выбрать, куда отправиться, чтобы посетить только те места, которые вам интересны.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет – это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.