Здесь всегда царят величественная тишина и величественная красота, вызывая у попавших в такие места людей прилив внутренней одухотворенности. Пик Белухи венчает мощный Катунский хребет, связывая его в единую горную систему.
На склонах и в долинах насчитывается 169 ледников, питающих множество рек, главная из которых – воспетая в легендах Катунь.
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд до села Тюнгур
Сегодня Вам предстоит автопутешествие до села Тюнгур.
От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни.
Во время пути Вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта.
Через некоторое время Вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи.
Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха Вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине.
Прибытие на район с. Тюнгур вечером.
Размещение в палатках в базовом кемпинге, ужин.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
с. Тюнгур - урочище Елань - Солтоновские ключи
Сегодня начинается активная часть нашего пеше-горного похода к подножью горы Белуха.
В первый день Вам предстоит пеший переход от с. Тюнгур до Поляны Изекерю через урочище Елань, расположенных в долине реки Кучерла.
До урочища Елань забрасываемся на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 или УАЗ.
Тропа ведет вверх, подъемы чередуются короткими спусками, траверсы по каменистым осыпям сменяются хорошей лесной тропой.
Во время перехода у Вас будет прекрасная возможность прикоснуться к древнейшей истории Алтая, так как на нашем пути встретится скальный грот у реки Куйлю, в нише которого более 100 наскальных рисунков.
Гора Куйлю является родовой горой, т. е. это особо почитаемое, священное место для проживающих здесь народов.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Авто: 10 км. Пеший переход: 10 км. В пути 6-7 часов.
Солтоновские ключи - Каменная изба
Маршрут начинается с передвижения по кедровой тайге, затем тропа уходит вверх.
Поднявшись над лесом, мы попадаем на горное плато. Дальнейший путь по гольцам выводит нас к Каменной избе.
Во время перехода можно любоваться чудесными видами Кучерлинского озера, снежных шапок гор и речного ущелья, горных лугов в самом сердце которых стоит Каменная изба.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 15 км. В пути 6-7 часов.
Каменная изба - перевал Каратюрек - озеро Аккемское
День серьезных испытаний – экзамен в виде подъема на перевал.
Перевал Каратюрек в переводе с алтайского – «Черное сердце» 3 060 м.
Но бесподобная панорама, открывающаяся вам после преодоления препятствия, с лихвой компенсирует все трудности: Белуха, бесподобная в своей красоте, молочная гладь озера Ак-Кем, зеленоватое зеркальце Озера Духов, переливающаяся долина ручья Ярлу, многоцветие горных лугов.
Перевал обычно заснежен.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 15 км. В пути 7-8 часов.
Радиальный выход в долину Ярлу
Отдых в базовом лагере на озере Ак-Кем.
Для тех же, кто полон сил и желает продолжить поиск легендарного «Беловодья», радиальный выход в долину Ярлу налегке.
Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета.
Кроме того, в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют «местом силы» под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 5 км. В пути 3-4 часа.
Радиальная пешая экскурсия к «Долине Семи Озер»
Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над Долиной Семи Озер.
Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины.
По пути Вы увидите часовню Архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 7 км. В пути 4-5 часов.
оз. Ак-Кем - р. Ак-Кем
Завтрак, сбор лагеря. Прощание с г. Белухой и оз. Ак-Кем.
Спуск вдоль реки Ак-Кем.
«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода».
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.
Осмотр водопада Текелю.
На пути встречаются несколько непростых участков маршрута над горной рекой.
Ночевка на склоне горы рядом с ручьем.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 18 км. В пути 7-8 часов.
р. Ак-Кем - перевал Кузуяк - с. Тюнгур
Завтрак, сбор лагеря.
Пеший переход до стоянки «Три Березы».
От стоянки «Три Березы» нас ждет переезд на автомобиле повышенной проходимости через перевал Кузуяк (высота 1513 м), на котором встречается несколько шаман-деревьев, увешанных ленточками – дьяалма.
Ночевка в палатках на территории кемпинга в с. Тюнгур, ужин, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пеший переход: 12 км. Авто: 18 км, возможен пеший переход через перевал по погодным условиям. В пути 7-8 часов.
с. Тюнгур - устье реки Аргут
После завтрака гид проведет инструктаж по технике безопасности.
Сегодня Вы пройдете «Аккемский прорыв», которому присвоена 4-5 категория сложности.
Это самое серьезное водное препятствие на Верхней Катуни.
Начинается оно чуть ниже устья реки Ак-Кем, и имеет большую протяженность.
Река здесь превращается в бурный поток, протекая через узкое ущелье с высокими скалами.
«Аккемский прорыв» — это несколько ступеней, которые заканчиваются пологими сливами; валы этого порога достигают 2-3 метров.
Ночуем в палаточном лагере в точке слияния рек Катунь и Аргут.
Здесь находится своеобразный музей — экспонаты из камня, металла и дерева, расположенные под открытым небом.
По воде 35 км, 5-6 часов.
Устье реки Аргут - устье реки Чуя
Относительно спокойный день, сплав от устья реки Аргут до устья реки Чуя.
Во время сплава есть возможность полюбоваться красотами Алтая.
На водном пути многочисленные перекаты и пороги 2 к. с.
Сплав заканчивается в месте слияния Чуи и Катуни.
Этот участок не сложен для прохождения.
Ночевка на берегу реки Катунь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 20 км, 3-4 часа.
Устье реки Чуя - «Свадебная поляна»
Начало сплава по Средней Катуни.
Здесь уже Катунь, принявшая выше реки Аргут и Чую, становится более мощной – большие валы даже на шиверах поднимаются на 2-3 метра, водовороты, бочки все это ждет Вас на Средней Катуни.
День начинается с прохождения красивого и эффектного порога 4 категории сложности «Ильгумень».
Далее следует довольно сложный участок, начинающийся сразу же за устьем правого притока Катуни реки Кадрин, порог «Кадринская труба» (4 к. с.).
Этот участок Катуни будет держать Вас в напряжении в течении нескольких километров, новые эмоции и впечатления гарантированы.
Ночевка на «Свадебной поляне».
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 50 км, 7-8 часов.
Свадебная поляна «- стоянка» Петроглифы
В этот день Вам предстоит пройти самое грозное испытание на Средней Катуни – это двухступенчатый порог «Шабаш» 4-5 к. с.
Название этого порога говорит само за себя.
В обязательном порядке экипажи выходят на берег для разведки порога.
Также есть возможность обойти препятствие по берегу.
Далее проходим два красивых порога «Каянча-1» и «Каянча-2», после чего остановка на ночлег возле живописного ручья Кемикапчан.
Здесь у Вас будет возможность посетить древние наскальные рисунки Петроглифы, возраст которых составляет около 5 тыс. лет.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 4-5 часов.
Стоянка «Петроглифы» - с. Куюс
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 30 км, 4-5 часов.
с. Куюс - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После окончания сплава отъезд в Барнаул, Новосибирск. По дороге заезжаем на сувенирный рынок.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 390 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Проживание
На активной части маршрута туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В 1-ый, 8-ый и 13-ый день тура размещение в палатках на территории кемпинга.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
размещение в 2-3х-местных современных палатках с тентом. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Вездеходная заброска во 2-й и 8-й день тура до урочища Елань и от стоянки «Три березы». По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути
- Аренда вьючных лошадей 2,3,4 дни тура
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, в восьмой и тринадцатый день тура
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой и тринадцатый день тура
- Пропуск в заповедник
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни тура
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и двенадцатый день тура
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
- треккинговые палки;
- надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
- походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви;
- неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- на сплав выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (миска, кружка, ложка);
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в пеше-водный поход на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Горному Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- Аспирин (1 уп.);
- Цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Как забронировать тур иностранному туристу?
Приграничная зона: При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 1 месяц (30 дней) до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
На каком транспорте будет организован трансфер, сколько по времени мы будем в дороге?
Автобус, либо микроавтобус на каждый определенные заезд выделяется исходя из количества человек приезжающих в определенную дату. Это может быть небольшой микроавтобус, либо большой автобус импортного или отечественного производства. От Барнаула до Тюнгура около 700 км, по этому в дороге не менее 13-14 часов. Большая часть пути до Тюнгура проходит по российскому бездорожью! Из-за постоянной тряски в салон иногда попадает пыль. Сидения в авто хорошие, но не супер комфортные, а расстояния очень большие, поэтому следует морально подготовиться. В транспорте во время трансферов есть откидные сидения, кондиционер предусмотрен не везде. Но все эти неудобства стоят того.
Сколько (в среднем) в походе весит рюкзак и какие особенности маршрута?
В первые три дня похода лошади будут нести на себе все снаряжение, продукты и личные вещи.
Груз перевозится из расчета одна лошадь на двух участников тура.
С лошадьми мы пройдем до озера Аккем, затем лошади вернутся в село Тюнгур, и тур продолжится без конного сопровождения.
С собой дополнительно к основному нужно иметь небольшой повседневных рюкзак на 20-25 литров, для вещей первой необходимости во время переходов с конным сопровождением.
В последние два дня пешего перехода (дни 7 и 8 по программе) туристы сами несут рюкзаки не только с личными вещами, но и оставшиеся продукты, а также общее снаряжение, которое делится между всеми поровну.
К личным вещам добавится примерно 2-3 кг общественного груза и продуктов.
В среднем рюкзак во время такого перехода может весить от 11 до 13 кг.
После пешего похода следует водная часть тура — сплав по Верхней и Средней Катуни, который начнется с участка у села Тюнгур и закончится в селе Куюс.
Мы пройдем через все известные пороги, в том числе, самые сложные из них: «Аккемский прорыв» (Верхняя Катунь), «Ильгумень», «Кадринская труба» и «Шабаш» (Средняя Катунь). Во время сплава рафт(ы) будет страховать с воды катамаран или каяк.
Можно ли заказать персональную вьючную лошадь, либо подняться до озера Аккем в седле?
Да, стоимость аренды одной лошади на подъем уточняйте при бронировании тура.
Как организовано питание на маршруте?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Часто ли бывают привалы?
Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.
Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?
В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в с. Тюнгур и небольшом удалении. На сплаве в некоторые дни будут места с покрытием МТС.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
На стоянках туристы ночуют в 2 - 3-местных современных палатках с тентами. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж. При использовании домиков, барок-бочек, стационарных палаток, заимок и зимовьев, нужно согласовать размещение с гидом. Оплата альтернативного размещения — по прайс-листам владельцев оплачивается дополнительно.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие требования к участнику тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте.
Специальная подготовка понадобится лишь при восхождении на гору Белуха, Актру и другие вершины горного Алтая, а также участникам водных походов по рекам Башкаус, Чулышман, Аргут.
Участвовать в некоторых турах могут дети с 12-14 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Для участников водных, пеших и комбинированных турпоходов существуют возрастные ограничения, в обратную сторону, не более 55-60 лет. Исключения возможны для автотуров, но все условия заранее оговариваются с менеджером.
При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев.
Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично. «Как- нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму. Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником.
Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута. При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям!
При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.